 К незаконным схемам с использованием государственных облигаций причастны нардепы: сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, - Труба

"В настоящее время имеется информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", - рассказал Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.
"Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах", - добавил он.
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
Я занимаю в России очень высокий пост.
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток.
Есть у меня самолеты, яхты и острова,
И в жизни одна забота - Родину распродавать.
Навек обеспечены дети, пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете, который пугает меня.
Когда в стране наступает очередной трындец,
Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец,
И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь,
И ждем напряженно кого покарает сегодня Домоклов меч.
Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
И при этом все сильнее Путина боюсь!
Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
И правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин.
Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену за плохо помытый стакан.
Не буду пытать служанку, охотиться на тигрят,
Согласитесь, что жалко вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни остаться вот так не у дел,
Неужто у нас в правовом государстве возможен такой беспредел?
Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово Русь,
Но и Русь вдохнув всей грудью, Путина боюсь!
В испуганном состоянии живу уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет.
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.
Охваченный диким страхом я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже.
Вот раньше я крал осторожно, а щас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двух-ходовых схем.
В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я,
Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь,
Ведь я же так всю Россию спи*жу, пока я его боюсь.
Путин страшный, очень страшный,
Очень страшный, очень страшный,
Путин страшный, Путин страшный,
Ну короче так как-то...
Сама песня
😎