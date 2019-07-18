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 Политика Украины
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Все про:ОВГЗ (42) махинации (469) облигации (98) Труба (116) ГБР (438)

 К незаконным схемам с использованием государственных облигаций причастны нардепы: сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, - Труба

Сумма убытков от незаконных схем с использованием облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составляет десятки миллионов долларов, заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"В настоящее время имеется информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", - рассказал Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.

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"Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3138211
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю, за ці три дні до виборів ми почуємо заяви про страшні злочини всіх, хто не підтримує "нові обличчя".
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Или Зеленский сажает воров, или они сажают его и всю Украину. Долг каждого проукраинского гражданина - поддержать Зеленского в войне с ворами и бандитами.
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"Сышь ты, черт, иди отсюда.", "Сышь, ты, я сказал сядь" - никого этот хамский сленг гопников не напоминает?
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Зеленский сказал: "Выйди отсюда, разбойник". Бывшему менту, который ограбил инвалида, пользуясь служебным положением.
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Видео пересмотрите, я привел дословно его лексикон. И далеко не все его перлы, там гораздо больше и красочнее. Сленг криворожского гопника из 90х
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Тому голосуйте за Голос, щоб СН не отримав монобільшість у владі. Щоб була певна противага. Щоб у Зєлі кришу від всевладдя не зірвало з катушок.
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Думаю, за ці три дні до виборів ми почуємо заяви про страшні злочини всіх, хто не підтримує "нові обличчя".
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Выборы, выборы.... Дружбанам Богдану с Портновым нужно помогать
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Семён Слепаков - Песня российского чиновника
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
Я занимаю в России очень высокий пост.
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток.

Есть у меня самолеты, яхты и острова,
И в жизни одна забота - Родину распродавать.
Навек обеспечены дети, пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете, который пугает меня.

Когда в стране наступает очередной трындец,
Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец,
И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь,
И ждем напряженно кого покарает сегодня Домоклов меч.

Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
И при этом все сильнее Путина боюсь!

Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
И правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин.

Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену за плохо помытый стакан.
Не буду пытать служанку, охотиться на тигрят,
Согласитесь, что жалко вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни остаться вот так не у дел,
Неужто у нас в правовом государстве возможен такой беспредел?

Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово Русь,
Но и Русь вдохнув всей грудью, Путина боюсь!

В испуганном состоянии живу уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет.
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.

Охваченный диким страхом я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже.
Вот раньше я крал осторожно, а щас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двух-ходовых схем.

В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я,
Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь,
Ведь я же так всю Россию спи*жу, пока я его боюсь.

Путин страшный, очень страшный,
Очень страшный, очень страшный,
Путин страшный, Путин страшный,
Ну короче так как-то...

Сама песня
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Ситуация один во один. И не говорите, что у Зели не российские пиарщики.
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Вместе с нардепами и чиновниками прошлой власти нужно будет садить и обычных порохоботов (в т.ч. и цензоровских), которые 5 лет своими комментариями вводили людей в заблуждение, обеляя и восхваляя прошлую власть. Их вина в содеянном - не меньше.
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Абсолютно с вами согласен, ждем приговоров...
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Неможет быть! Самые честные нардепы революции гидности, которые обещали первым же законом принять отмену своей неприконвености, самые честные из честных..
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Порошенко за 2 неділі "заробив" майже 35 млн грн спекулюючи на ОВГЗ.
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А Беню с цифрами краж в тысячу раз больше не видно? Или шо бенчика спасибо ослепляет?
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Вот объясни при чем тут Беня? В методичке так написано.
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видать к тому, что он хозяин нашего ***********...
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"Срав ни", що у москаля "неделя" то в українця тиждень. А неділя є неділя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК незаконным схемам с использованием государственных облигаций причастны нардепы: сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, - Труба
 
 
 
 
 
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