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 Политика Украины, Общество
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 Девять человек получили гражданство Украины, - указ президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому девять человек получили гражданство Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте главы государства 18 июля.

В указе отмечается, что семь человек приняты в гражданство Украины как лица, принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес для страны.

Это - Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров.

Кроме того, два человека – Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин – приняты в гражданство Украины как лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Как сообщает Интерфакс-Украина, согласно информации из открытых источников, Гибадулин – молдованин, военнослужащий, солдат Вооруженных сил Украины. Участник войны на Донбассе. 27 июня 2018 года указом президента Украины был награжден орденом "За мужество" III степени.

Канделаки приехал в Украину, когда началась война, вступил в "Правый сектор", а после - в полк "Азов". После возвращения из зоны АТО поселился в Ивано-Франковске.

Макеев – один из основателей общественной организации "Защита и реконструкция страны".

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Напомним, Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства.

Источник: https://censor.net.ua/n3138210
 
   
 Топ комментарии
 
Те, кто снимали видео, уже получили гражданство?
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Все девятеро воевали?
В предыдущем списке Зе такими были далеко не все.
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Вы сомневаетесь в петиках? Они сейчас десяток найдут, а если нет, переведут на другую тему.
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фух, наконец-то! ВОТ ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ - ДОЛЛАР ПО 5, ЗП ПО 4000 баксов.. и все станут работать и жить честно - особенно чиновники Дев'ять осіб отримали громадянство України, - указ президента - Цензор.НЕТ 4263.. зебилы верят в популизм..
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Невчасно затіяли на Україні "возню" з цим громадянством.
Адже які в такому разі, можуть бути "пред'яви" до Росії за видачу паспортів жителям ЛДНР?
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А ты хотел как при Порохе? Чтобы люди, которые приехали за нас воевать не получали гражданство, а потом попадали в лапы ФСБ у себя на родине? Плюс это точечное гражданство, а не "всем" как там. Не надоело искать зраду, где ее нет? Надеюсь, хоть за деньги комментируешь, а не просто тупишь...
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Все девятеро воевали?
В предыдущем списке Зе такими были далеко не все.
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Не все, но теперь хоть можно достучаться до президента! Помнишь как при Порохе? И видео бойцы снимали и обращались, а толку не было! Хоть сдвинулась данная проблема с мертвой точки.
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Те, кто снимали видео, уже получили гражданство?
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По трем информация дана, а остальные россияне и белорус чем заслужили такую честь?

Президент Владимир Зеленскийпредоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.

И плюс еще двое:
Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.
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і бідному зобиженому рехворматору Сааку теж повернув...Далі буде...
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і бідному зобиженому рехворматору Сааку теж повернув...Далі буде...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДевять человек получили гражданство Украины, - указ президента
 
 
 
 
 
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