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 Политика Украины
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Все про:рейтинг (1243) Саакашвили (2751)

 Украинцы быстро превозносят и очень быстро опускают, - Саакашвили о падении своего рейтинга

Украинцы ждут от политиков быстрых результатов и разочаровываются в случае их отсутствия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава Одесской ОГА и лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.

"Украинцы очень быстро умеют превозносить и очень быстро умеют опускать. Я это на себе ощутил. В 2015 году я исторически был первым после Ющенко самым популярным политиком", - отметил он.

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Причиной этого, по словам политика, является ожидание быстрых результатов.

"И вроде младенца я не съел, ничего не украл - но уже через 4 месяца рейтинг у меня сильно упал; было, по-моему, уже меньше 10%. Почему? Потому что люди ждут чуда быстро. И их нельзя винить. Их столько раз унижали, разводили, водили за нос, что они просто никому не верят. Да, это шаблон, но это факт. И они хотят быстро, не отходя от кассы, прямо сейчас. И этот цикл все больше сокращается", - отметил лидер РНС.

Полный текст интервью с Михэилом Саакашвили читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3138208
 
 
 Топ комментарии
 
Вазелину Шестому на заметку!)))
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Ну, это не новость, вернее не совсем новость. Работать надо, а не популизмом заниматься-вот то, что должен понять каждый политик.
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протсо в людей немає пам'яти. Тому їх так легко дурять. Немає принципів - легко змінюють. Не вміють читати та аналізувати факти - не хочуть.
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В Голландии Миша сходил в музей Спинозы и стал философом.
Миша, золотые слова !
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Ну, это не новость, вернее не совсем новость. Работать надо, а не популизмом заниматься-вот то, что должен понять каждый политик.
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Тебе дурнику, спочатку опустили в Грузії, а потім вже - на Україні!
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Это Саакашвили еще не знаком с "пробивным" Богданом. Тот его, как и узеленского, быстро опустит...
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протсо в людей немає пам'яти. Тому їх так легко дурять. Немає принципів - легко змінюють. Не вміють читати та аналізувати факти - не хочуть.
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рейтинг 10% в 2016-му в нього став після того, як він не зміг нічого вдіяти з контрабасом на митниці. А обіцяв... Та контрабас не так легко побороти, навіть з організаціями державних органів влади. До речі - так само і побори в комунальних школах "на ремонт"... Чи "шоколадки" в лікарнях... А популіст міхо хотів одним криком все закрити...
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Рейтинг был высокий.
Но потом все заборы были побежденны и Карлсон приуныл.
Но ничего. Нужно сильнее читать мантру "Барыги" ©. Может поможет.
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Вот же неугомонный. Но толком ничего нового не сказал. Говорит, что и остальные - все дураки, а один хороший, в белом пальто стою, красивый.
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Не быстрых перемен ждут украинцы, понятно что быстро ничего не делается, но реальных системных шагов по пути реформ. Сегодня сопля зелёная пытается навести порядок грозным окриком из чего кроме поднятия пыли ничего не выходит. Посмотрим как будет действовать "слуга" после выборов, если всё так же то полетин в низ так же быстро как и поднялся.
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в чёрный должен в два раза больше платить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы быстро превозносят и очень быстро опускают, - Саакашвили о падении своего рейтинга
 
 
 
 
 
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