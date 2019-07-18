 Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и успехи - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим - Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства". Открою Вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, восемнадцатиразовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном Суде Украины", - заявил Зеленский.

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"В то же время напоминаю Вам, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета. Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращения нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины. Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - добавил Зеленский.





Напомним, Зеленский попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации. В ответ спикер Андрей Парубий заявил, что Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский.