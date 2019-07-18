 Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и успехи - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим - Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства". Открою Вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, восемнадцатиразовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном Суде Украины", - заявил Зеленский.
"В то же время напоминаю Вам, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета. Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращения нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины. Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации. В ответ спикер Андрей Парубий заявил, что Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский.
зе всё не так, всё капризничает
Если да...пускай почитает БУКВАРЬ...
А потом Законы и Конституцию...
Зеленський сам зізнався, що західні партнери настійливо не рекомендували йому дзвонити Путіну, але він їх не послухався. А перед цим західні партнери не рекомендували йому брати Богдана головою АП через його очевидний зв'язок з Портновим. Але він їх теж не послухався.
Натомість Зеленський раніше пожалкував, що у Європі все вирішено без нас і його думку не питають.
ЗДАВАЛОСЯ Б, ЧОМУ ТАК? ЧИ НЕ ПОРА ВЧЕНИМ НАН УКРАЇНИ ПОШУКАТИ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЦИМИ ФАКТАМИ?
Чому він ігнорує західних партнерів-ігнорує, ігнорує-ігнорує, а вони замість того, щоб допомагати, самі почали його ігнорувати. Він уже і Путіну подзвонив, а воно все одно не допомагає.
Чому так? Де логіка? Асісяй.
Alex Noinets
Путин - страшный очень страшный, я его боюсь и т.д. Россия высмеяла эту ситуацию еще 6 лет назад.
"Конвульсии Зеленой Шмаркли"
Не удивлюсь если зеленая сопля и в "день тишины" будет на камеру плакаться какие плохие папередники саботируют работу народного презедента.
Не нравится? Ну пусть отменяет КЗоТ.
А насправді вони тупо відстоювали своє майбутнє право красти в України!
Мама !!
И тут же мама ЗЕбуина по телевизору скажет :-
Мой Вовик хороший,не наркоман,это все Парубий плохой,а мой сыначка с самим Путиным доворился!!
Бл..дь..вот думаю,в Ростове этот недоросток-попрыгунчик Янека будет развлекать игрой хером на рАяле или будет ему плакаться какие хАхлы злые и какой он **********....был?)))
Янык с Зесоплей за один стол не сядет, побрезгует.
новому президенту
но похоже только палки в колёса и подножки
Парубий: Могу созвать внеочередную сессию.
Зеленский: Ой все!
Пренебрегают другими людьми, намеренно унижают их, чтобы преподнести себя выше, хотя реальных достижений может быть намного меньше, чем у этих людей, а то и не быть совсем.
Пытаются убедить всех в своей уникальности. Причем доказательствами выступают выдуманные качества и нафантазированный «успех».
Склонны часто обижаться, поскольку люди не хотят спокойно признавать их «совершенство» и выказывать уважение.
Завышают свои возможностей не только в глазах окружающих, но и своих собственных. Соответственно, очень сильно завышают свою самооценку.
Не воспринимают чужое мнение, считают, что только их правильное.
В голове у них много идей на самые разные темы. Даже если успевают начать воплощать какую-то, то внимание сразу переключается на новую.
Общался на днях с зебилами - они кипятком писяют.
Шановні депутати!
Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому один плюс - це значить, ви готові працювати. А тому прошу вас ухвалити:
Закон про скасування депутатської недоторканності.
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.Багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки.
Ухваліть ці важливі закони та рішення. Повісьте усі медалі собі. Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори.
Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.
у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання,
поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Розпорядження Голови Верховної Ради
України про скликання позачергової сесії Верховної Ради
публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до
її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на
позачерговій сесії Верховної Ради.
3. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій
сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за
три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.
Як завжди "юрист" Зе не дивиться, не те що прочитає, в діюче законодавство. Все в "поросячійвизг", а потім Мені заважають!!!
Щось нагадує путіна, який звик, що все по "мановенію пальца". З яким трапився випадок в одній з європейських країн. Просив пуйло видати втікача з РФ у місцевого прем'єра, а той - яксуд вирішить! Пу - ти тут головний? прем'єр -так. Пу - тоді накажи видати! Прем'єр - неможу, яксуд вирішить! Пу -як не можеш? Ти ж головний!
Оті Зе просиділо в РФ надивилося і досі не розуміє що він в УКРАЇНІ !!!
Законодавчі джерела "юриста" ЗЕ
смотрю и тут пете-расты высрались в ветке всей ротой.
Зеля ты уже Закон про ТСК подписал? Или проявляешь преступное бездействие?