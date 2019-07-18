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 Политика Украины
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Все про:ВР (23173) Зеленский (2200) Парубий (1993) внеочередное заседание (43)

 Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета

Президент Владимир Зеленский обвинил спикера ВР Андрея Парубия в преступном бездействии и нежелании работать из-за отказа в созыве внеочередного заседания Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и успехи - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен я другим - Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства". Открою Вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, восемнадцатиразовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном Суде Украины", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский, - Парубий

"В то же время напоминаю Вам, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета. Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращения нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины. Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - добавил Зеленский.

Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета 01
Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета 02

Напомним, Зеленский попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации. В ответ спикер Андрей Парубий заявил, что Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3138207
 
   
 Топ комментарии
 
А 300 000 000 гр. на переёзд в некрополь чЛенина это не преступная растрата бюджетных денег?
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Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета - Цензор.НЕТ 7212 Дурачку же вроде все уже обьяснили....нельзя открыть внеочередное заседание уже закрытой сессии.....можно только отрыть новую внеочередную сессию.....

И попросили бумагу...в которой будет написано.."прошу открыть внеочередную сессию"...
А оно тупое не поняло....
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то преступно работают, то преступно не работают
зе всё не так, всё капризничает
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К этому еще надо добавить еще ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕНЬ на субвенции (бюджетные деньги выделяемые депутатам на решение проблем в округах) которые сейчас тратятся для пиара, преференций в предвыборной кампании депутатов.
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ну когда шимпанЗЕ выберут себе парламент так ведь не будет, да?
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а если посадят Порошенко и ко- это будет уроком для Зе и ко?
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а если не посадят? Ты готов поспорить на бутылку виски что его посадят?
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ЗЕбоба читать умеет?)))
Если да...пускай почитает БУКВАРЬ...
А потом Законы и Конституцию...
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Кінець епохи логіки

Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 6862

Зеленський сам зізнався, що західні партнери настійливо не рекомендували йому дзвонити Путіну, але він їх не послухався. А перед цим західні партнери не рекомендували йому брати Богдана головою АП через його очевидний зв'язок з Портновим. Але він їх теж не послухався.

Натомість Зеленський раніше пожалкував, що у Європі все вирішено без нас і його думку не питають.
ЗДАВАЛОСЯ Б, ЧОМУ ТАК? ЧИ НЕ ПОРА ВЧЕНИМ НАН УКРАЇНИ ПОШУКАТИ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЦИМИ ФАКТАМИ?
Чому він ігнорує західних партнерів-ігнорує, ігнорує-ігнорує, а вони замість того, щоб допомагати, самі почали його ігнорувати. Він уже і Путіну подзвонив, а воно все одно не допомагає.
Чому так? Де логіка? Асісяй.
Alex Noinets
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Мне песенка вспомнилась читая все эти непримиримые новости про коррупцию. Слепаков - про коррупцию.
Путин - страшный очень страшный, я его боюсь и т.д. Россия высмеяла эту ситуацию еще 6 лет назад.
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Я вчера, когда посмотрела Зюзикин батл в Николаеве, тоже вспомнила эту песенку Слепакова.
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вообще то парубия сложно загнать у него от жизни и так вся жопа в шрамах,тока устранить с помощью *****,надеюсь зе на это не пойдет.сори за ошибки не могу осилить свиноруский язык.
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700 лямов?)))это с теми 300 шо ЗЕ скромно выделил на переезд?)))
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Последний сезон Голобородька:

"Конвульсии Зеленой Шмаркли" Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 5393
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Он каждый раз когда нос напудрит...генерирует шикарные идеи....
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Ждем внесения сегодня-завтра еще 20 законопроектов с несбыточными обещаниями и истерики на камеру "Я хотел все сделать а они не дают!"
Не удивлюсь если зеленая сопля и в "день тишины" будет на камеру плакаться какие плохие папередники саботируют работу народного презедента.
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А во сколько обходится бюджету, каждый роль обезьянки кто то может озвучить.

Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 5463
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Дай угадаю... Это корыто на прицепе и есть та Тесла?
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он будет плакаться на попередников пока его вперед ногами не выкинут из окна Рады
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Полная ветка любителей парубия! Через два дня порохоферма платить перестанет, что тогда запоете, соевые батончики?
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Чувак, ты должен уже начать что-то подозревать, менять генеральную линию партии и ныть: "Вот пройдут местные выборы, тогда запоете", - а то 2 дня осталось, неудобно же будет.
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Кстати, причитания что 1 день работы Рады во сколько-то там обходится" - а оно вообще в курсе что в Украине есть трудовое законодательство называемое КЗпП (КЗоТ на его изыке), в котором гарантируется оплачиваемый отпуск? Соответственно депутаты находятся в отпуске в полном соответствии с законодательством.
Не нравится? Ну пусть отменяет КЗоТ.
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У Зюзи левая половина мозга не в курсе, что делает правая половина.
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Я так понимаю ,что Вы за него не голосовали?
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Їм нема вже коли працювати - готуються до нової "важкої праці в Раді"))))
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новенькие?? вы уже даже не скрываетесь??
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Насторожує те що дезентерія штовхає людей на порушення Законів.
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Хіба ж мати винувата, що дитина дурнувата?
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Давно склалося враження що ті хто стояли на Майдані були тільки на словах за Революцію!
А насправді вони тупо відстоювали своє майбутнє право красти в України!
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Вот негодяи негодяйские, законных воров подвинули и сами стали воровать незаконноНа фронте зараз АТОшники за что воюют , за что их убивают, за свое право....напишите нам
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Насторожує те що дезентерія штовхає людей на порушення Законів.
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Думаю зарплату им платить уже не стоит.
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Этого зеля и добивался. Дешевого пиара перед выборами.Советники портнов с бурятом львовским богданом подсказали,как не правильно составить прошение Парабию.
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Мама!!!! Они меня не слушают...
Мама !!
И тут же мама ЗЕбуина по телевизору скажет :-
Мой Вовик хороший,не наркоман,это все Парубий плохой,а мой сыначка с самим Путиным доворился!!
Бл..дь..вот думаю,в Ростове этот недоросток-попрыгунчик Янека будет развлекать игрой хером на рАяле или будет ему плакаться какие хАхлы злые и какой он **********....был?)))
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при всей нелюбви к Яныку, они с Клованом фигуры разного масштаба.
Янык с Зесоплей за один стол не сядет, побрезгует.
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Зэ 41 год и он постит фоточки с мышцАми из спортзала. Но уверен 69 летний Янык вогнал бы его в землю с одного ляща) Шкаф 193 и карлик совсем разные весовые категории)
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Подпись у Зё мощная. Много можно сказать о подписи человека. Его подпись похожа на подпись курьера "Укрпошта", который подписался на седле велика.
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Умножаю. Его с такой подписью в фирме, в которой знают толк в подборе кадров, даже сторожем не приняли. Лениво расписывать, не стоит это чмо моего времени.
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это обещание Порошенко подставить плечо
новому президенту
но похоже только палки в колёса и подножки
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Судя по упоминанию о 18-ти разовом голосовании этот ЗеБалабол не будет подписывать закон о выборах по открытым спискам так же как и закон о импичменте. Когда уже интересно ЗэБалабол,обещавший перед выборами президента открытые списки и закон о импичменте, наконец то начнет Учиться, чтобы знать что в законе количество попыток голосований не ограничивается?? Охужеж и мамкин юрыст
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Зеленский: Хочу внеочередное заседание!
Парубий: Могу созвать внеочередную сессию.
Зеленский: Ой все!
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У людей с манией величия могут быть такие признаки:
Пренебрегают другими людьми, намеренно унижают их, чтобы преподнести себя выше, хотя реальных достижений может быть намного меньше, чем у этих людей, а то и не быть совсем.
Пытаются убедить всех в своей уникальности. Причем доказательствами выступают выдуманные качества и нафантазированный «успех».
Склонны часто обижаться, поскольку люди не хотят спокойно признавать их «совершенство» и выказывать уважение.
Завышают свои возможностей не только в глазах окружающих, но и своих собственных. Соответственно, очень сильно завышают свою самооценку.
Не воспринимают чужое мнение, считают, что только их правильное.
В голове у них много идей на самые разные темы. Даже если успевают начать воплощать какую-то, то внимание сразу переключается на новую.
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Обьявить за 3 дня до конца существования Рады о внеочередном заседании, Рады которую сам же и распустил, а потом ныть о злачинном бездействии) это уже даже не популист а просто Дешевка.
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ну не скажи. Плебс хавает.
Общался на днях с зебилами - они кипятком писяют.
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Мне подруга нахамила за то что называл Зэ клоуном, 2 недели не общались)) секта.
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Так Парубій же не відмовляв просто просив переписати звернення.
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Вот вы это понимаете, а президент Украины-нет. Как вам такой "президент"?
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Неудивлен. Так вот для чего нужно было вчера спектакль с сессией устраивать. Какая редкая безнравственная дрянь.
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саме цікаве, що Парубій йому достатньо ясно аргументував: потрібна не позачергове засідання, а нова позачергова сесія. Порядок скликання якої - окремий. І такий досвід є - 31 серпня 2014 року.
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сейчас с парашинского петушатника повылазят!
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Двумя руками за! Дави гнид Володя, чтоб аж пищали...
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Уже очень скоро в Раде будут гниды Зели, вот их и будет давить.
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Из инаугурационной речи Зеленского
Шановні депутати!
Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому один плюс - це значить, ви готові працювати. А тому прошу вас ухвалити:
Закон про скасування депутатської недоторканності.
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.Багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки.
Ухваліть ці важливі закони та рішення. Повісьте усі медалі собі. Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори.
Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.
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Выборчий кодекс с пропорционалкой и открытыми списками Рада таки приняла, похлопала себе и поцепила медали, а Зеля прикинулся овощем и сделал вид что этого закона нет и тупо не подписал)))
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Читаю коменты,сложилось впечетление,что тут на форуме сидят все 450 депутатов
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Так САМ сказал - все президенты. Че теперь обижается?
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тут выборы на носу, пригорает со стороны Трубы, а он о каком-то созыве зрады. не до тебя им сейчас.
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Сраной метлой от кормушки их не отогнать.
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так може було не по Турциях шлятися. а закони проводити?
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Стаття 11. Позачергові сесії Верховної Ради 2. Позачергова сесія Верховної Ради скликається не пізніш як
у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання,
поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Розпорядження Голови Верховної Ради
України про скликання позачергової сесії Верховної Ради
публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до
її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на
позачерговій сесії Верховної Ради.

3. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій
сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за
три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.
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К чему пороть такую горячку? Через два дня изберется новая рада, и нечего ей уходить в августе в отпуск, а пусть и принимает эти законы, если они так горят. Выборы пройдут и активность президента сразу сдуется и он сам.
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Судя по идиотским комментариям порохатого быдла, никто из них даже не удосужился прочитать статью и узнать, что паЛубий своим отказом фактически растратил 700 000 000 гр из бюджета...Та то таке, да, пЕтЕкантропы, самое главное для вас получить пайку за дебильные испражнения...
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Да не 700 миллионов гривен а 700 миллиардов долларов растратил Парубий, мне вчера инсайдеры передали что он летит в экскурсию на Марс за эти деньги и еще насыпал себе личный остров посреди Тихого океана))) Какие же вы ботва тупорогие мля....это как с 300 млн. За парад военный, который реально стоил в 2018 году 200 тысяч гривен ))
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Интересно, легко ли тебе, франческа, жить без мозга подобно медузе?
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Лучше чем тебе,соя, с интеллектом дождевого червя...
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"Шановний пане Парубій! Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138207
Як завжди "юрист" Зе не дивиться, не те що прочитає, в діюче законодавство. Все в "поросячійвизг", а потім Мені заважають!!!
Щось нагадує путіна, який звик, що все по "мановенію пальца". З яким трапився випадок в одній з європейських країн. Просив пуйло видати втікача з РФ у місцевого прем'єра, а той - яксуд вирішить! Пу - ти тут головний? прем'єр -так. Пу - тоді накажи видати! Прем'єр - неможу, яксуд вирішить! Пу -як не можеш? Ти ж головний!
Оті Зе просиділо в РФ надивилося і досі не розуміє що він в УКРАЇНІ !!!
Законодавчі джерела "юриста" ЗЕ
Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 6791
Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 5810
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Это не позор а тупость: сначала разогнать парламент а потом требовать от них что-то делать!? ЗЕ - ты тупой! Тебе никто не говорил? Знай!
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Мдя.... сказано же зебилопрезик. Зебилоид он и есть зебилоид. Тьфу.....дерьмо.
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Лошара-показушник. Все его заявления рассчитаны на 73% имбецилов покупающих товары из рекламы тв.
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каменты невозможно читать стало.
смотрю и тут пете-расты высрались в ветке всей ротой.
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А Закон про ТСК Зеля уже подписал? Нет? Тогда пусть не ерничает и не позорится
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Підпис у шостого крута. В (ова) і член намальований. Дуже інформативно.
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Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие...

Зеля ты уже Закон про ТСК подписал? Или проявляешь преступное бездействие?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета
 
 
 
 
 
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