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 Политика Украины
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Все про:таможня (1443) Нефьодов (90)

 Системные изменения на таможне начнутся уже через год, - Нефьодов

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов обещает внедрить системные изменения в таможенной сфере не ранее чем через год, тогда как первые ощутимые изменения начнутся уже к концу года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Нефьодов сообщил в ходе встречи с бизнес-сообществом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Я ожидаю, что первые изменения начнутся уже до конца года, а системные улучшения начнутся не ранее чем через год. К примеру, об электронной таможне мы можем говорить не ранее чем через год. Но есть вещи, которые можно реализовать оперативно", – сообщил Нефьодов.

Новый глава таможенной службы добавил, что уже в конце следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.

Нефьодов также призвал бизнес-сообщество сообщать ему о любых нарушениях на таможне и связанных с ними лиц с целью принятия соответствующих кадровых решений.

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"Я готов от вас принять любую информацию о нарушениях, которые помогут мне принять соответствующие кадровые решения", - добавил новый глава таможенной службы.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины. Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.


Источник: https://censor.net.ua/n3138206
 
 
 Топ комментарии
 
Старые+новые. Ведь пришли "новые" лица...
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Значит ни когда. У Саакашвили в Грузии все сделано было за 3 месяца.
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Ну надо же немного окончить эпоху бедности Системні зміни на митниці почнуться вже через рік, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1991 !
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Чочочо? А какже 100 дней? Зейолопы не поймут.
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Як швидко,зміни їдуть з Австралії на лісапєтє?
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Фух, наконец-то! Но только не раньше, ок?
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Значит ни когда. У Саакашвили в Грузии все сделано было за 3 месяца.
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А там - либо ишак сдохнет, либо падишах...
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а год новая власть на старых схемах поработает , пока новые за этот год разработают и внедрят под видом реформ
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Грицак,до речі,досі у відпустці...
Головний,хто курував у Бариги "контрабас"
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Какие изменения при зарплате 3000 грн.? Сам Бог велел им "крутится", что бы выжить.
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Ну а може через два... або три...подивимось,кароч...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистемные изменения на таможне начнутся уже через год, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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