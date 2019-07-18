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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2791) закон (2610) прослушка (259) Сытник (683)

 Сытник просит вернуть НАБУ полномочия подавать иски, разблокировать работу с НАПК и принять закон о "прослушке"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник попросил рассмотреть возможность возвращения НАБУ полномочий подавать иски, разблокирования работы с НАПК и принятия законопроекта о праве НАБУ на независимое прослушивание.

Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень огорчены тем, что Конституционный суд признал неконституционным наши полномочия о подаче исков. Было всего подано 35 исков в отношении 97 сделок на сумму более 6 млрд грн. Эти иски были выиграны, фактически были разрушены схемы на эту сумму, и сейчас, когда есть решение КС, есть угроза потерять то, что уже было наработано", - сказал Сытник.

Сытник попросил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство, чтобы вернуть этот инструмент, показавший свою эффективность.

Директор НАБУ хотел бы разблокирования сотрудничества с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

"Нужно убрать абсолютно незаконную преюдицию, которая была создана представителями НАПК. Два года мы ведём дискуссию о возобновлении нашего доступа к базам данных декораций, на сегодняшний день конструктива по этому вопросу нет", - указал он.

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Сытник также напомнил о согласованном ещё в 2015 году законопроекте о предоставлении НАБУ права о независимом прослушивании.

"Надеюсь, что с переформатированием работы Национального антикоррупционного совета это вопрос также получит новый импульс", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138205
 
 
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преюдицию? "В моем доме попрошу нє виражаться!" (с) Кавказская пленница Сытник просит вернуть НАБУ полномочия подавать иски, разблокировать работу с НАПК и принять закон о "прослушке" - Цензор.НЕТ 6767
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Надо уволить Сытника, а потом всё вернуть НАБУ.
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Рішення щодо цього приймав суд. Нехай звертається до суду.
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Причому позивачем був роботодавець Зелі - Бєня Дніпровський.
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Я абсолютно згодна, що Ситник 4 роки сидів штани протирав. Тепер нехай іде у відставку. Бо я не бачу смислу все повертати і не міняти голову відомства. Тим паче, що він прогнувся під Зеленського ще не дочекавшись результатів виборів
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К базам данных декораций? Более точно не назвать эти декларации чиновнических уродцев)
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я тоже завис...думаю - вау, новый термин))) а оказывается - жизненное наблюдение)))
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