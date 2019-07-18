 "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на УП пишет адвокат Игорь Головань.

"Портнов свирепствует. Закрыто производство по одному из его голословных заявлений об украинских моряках и кораблях, захваченных РФ. Поэтому он истерически обещает обжалование и страшные кары тем, кто закрыл производство, открытое по его клевете" При этом Портно постоянно называет себя "мы". Кто эти "мы"? И сколько из этих "мы" находятся "за поребриком"?. Как всегда, Портнов узнал о закрытии производства в режиме онлайн. Таким образом, Директор ГБР со "сливами" информации не справился", - информирует Головань.

"Можно с уверенностью сказать, что Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - отмечает адвокат.

В рамках "общего направления" Головань предполагает, что их цели могут быть следющими: "Ослабить позицию Украины по делу захваченных Российской Федерацией моряков, поставить под сомнение решение Международного трибунала по морскому праву, затруднить или сделать невозможным исполнение решения о возвращении моряков домой. А также помешать участию в выборах Петра Порошенко и возглавляемой им политической силы".

"Вишенкой на торте стал поток сознания директора ГБР относительно "возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода". Буквально за день до того Труба заявлял об отсутствии претензий к кому либо из сотрудников ГФС. А налоговики претензий относительно ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" не имеют. Ни актов, ни налоговых уведомлений-решений. Так о каком "возможном уклонении" идет речь?", - пишет адвокат.

"Если вопросы касаются налогов, то не следует ли допрашивать менеджмент предприятия, а не конечного бенефициарного владельца, тем более, уже бывшего? Вышеизложенное свидетельствует, что при нормальных обстоятельствах производства давно были бы закрыты, как закрытое производство в отношении моряков и кораблей", - подытожил Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР нет тайн для Портнова. Куда потом сливается информация? В Москву? - адвокат Порошенко Головань