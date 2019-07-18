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 Политика Украины
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Все про:Портнов (412) Труба (116) ГБР (438) Головань Игорь (5)

 "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань

Выступление постоянного представителя РФ Василия Небензи на заседании Совета безопасности ООН 16 июля 2019 г., во время которого тот широко цитировал заявление Андрея Портнова и вспоминал украинское ГБР, развеяло любые сомнения относительно цели и заказчика активности тандема Портнов-Труба в написании, регистрации и "расследовании" относительно Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на УП пишет адвокат Игорь Головань. 

"Портнов свирепствует. Закрыто производство по одному из его голословных заявлений об украинских моряках и кораблях, захваченных РФ. Поэтому он истерически обещает обжалование и страшные кары тем, кто закрыл производство, открытое по его клевете" При этом Портно постоянно называет себя "мы". Кто эти "мы"? И сколько из этих "мы" находятся "за поребриком"?. Как всегда, Портнов узнал о закрытии производства в режиме онлайн. Таким образом, Директор ГБР со "сливами" информации не справился", - информирует Головань.

Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ, - адвокат Порошенко Головань 01

"Можно с уверенностью сказать, что Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - отмечает адвокат.

В рамках "общего направления" Головань предполагает, что их цели могут быть следющими: "Ослабить позицию Украины по делу захваченных Российской Федерацией моряков, поставить под сомнение решение Международного трибунала по морскому праву, затруднить или сделать невозможным исполнение решения о возвращении моряков домой. А также помешать участию в выборах Петра Порошенко и возглавляемой им политической силы".

"Вишенкой на торте стал поток сознания директора ГБР относительно "возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода". Буквально за день до того Труба заявлял об отсутствии претензий к кому либо из сотрудников ГФС. А налоговики претензий относительно ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" не имеют. Ни актов, ни налоговых уведомлений-решений. Так о каком "возможном уклонении" идет речь?", - пишет адвокат.

"Если вопросы касаются налогов, то не следует ли допрашивать менеджмент предприятия, а не конечного бенефициарного владельца, тем более, уже бывшего? Вышеизложенное свидетельствует, что при нормальных обстоятельствах производства давно были бы закрыты, как закрытое производство в отношении моряков и кораблей", - подытожил Головань. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР нет тайн для Портнова. Куда потом сливается информация? В Москву? - адвокат Порошенко Головань

Источник: https://censor.net.ua/n3138204
 
   
 Топ комментарии
 
П'ять років вже слухаєм ці "мантри" про "агентів Кремля" та "російську загрозу"! "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7603
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истерика порошенко вполне понятна.
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Прям так сходу и на статью за клевету.
Какой хороший адвокат.
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Правильно говорят у Порошенка - агенты влияния РФ. Единственно им ли это говорить? А Медведчук кто, не агент влияния? А он друг Порошенка. А почему Порошенко, такой прямо украинец в квадрате и вышиванке, свой парень, а никого из регионалов -преступников за 5 лет не посадил? И расстрел Майдана остался безнаказанным. И торговлю с РФ не прекратил и безвиз оставил. Потому что Порошенко не имеет ни совести, ни чести, ни морали, ни сочувствия, человек - робот и в Раде будет сговорами заниматься с самим чертом.Но слабоумному избирателю этого не понять.
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А ЗЕЛЕНСКИЙ КОТОРЙ ПРОПУСТИЛ В УКРАИНУ ДЬЯВОЛЯ ПОРТНОВА И ПОЗВОЛИЛ МЕДВЕДЧУКУ ВЫТВОРЯТЬ ПО БЕСПРЕДЕЛУ значит у нас невинный мальчик девственник???!!!
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Воры боятся приговоров. Поэтому такой визг стоит.
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П'ять років вже слухаєм ці "мантри" про "агентів Кремля" та "російську загрозу"! "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7603
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Та яка там загроза від расєї. То ж ваші братушки, - так зебіл?
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Большего российского агента влияния чем барыга в Украине нет.
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Он истинный агент и липецкую фабрику свою закрыл только через 2.5 года войны и она до сих пор там стоит не продал, ждет ,когда можно будет снова запустить. А Ахметка -сепар и Мертвечук - его лучшие друзья - олигархи.
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истерика порошенко вполне понятна.
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"Портнов с Трубой"

А маларос з роялем. Нехай збацають "Мурку".
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нагадай альтернативу, кого ще він міг призначити?
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Конечно больше было некого. Ведь кругом одни агенты кремля, да?
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ще раз: кого конкретно мав призначати так, щоб не порушувати Закон?
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Раз Хряк назначает на должности агентов влияния РФ, то он сам агент влияния. Лолита...
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Ну да. Портнов знаний борець з російською загрозою...
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Всі, хто крошить батон на Порошенка за його діяльність на посаді Президента України - дебіли, як мінімум і зрадники, як максимум. Це перше, що потрібно знати, коли збираєшся оцінювати Порошенка.
Ну, а закидати Пооршенку "зраду", навіть стосовно 24-х полонених моряків - може лише його ворог. Хоча би тому, що всі вони, хто пішов в той похід, були добровольцями. І вон наперед знали, чим похід може скінчитися.
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Ты очень похож на путиноидов. Они тоже делают из ***** святого.
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Це ти, як мінімум, довбо... А з Порошенка ніхто з нас святого не робить, в нього є свої власні недоліки. Можна про них говорити; та в усяк випадку, не про ************* (якої нема і не було за останні 5 років!). Але, якщо ти сереш в простому епізоді з призначенням Труби - то твій діагноз понятний. Повторювати не буду.
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порохосвиньи вы воры корупционеры и агенты ***** . Только враги Украины во время войны воруют у своего народа
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Ага, как только за жо..пу взяли, так сразу "агенты влияния"))
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Адвокат агента ФСБ "Лолита" недоволен.
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Смею предположить, что как только ГПУ и НАБУ возьмут Мародёра за яйца, так сразу же станут агентами кремля. "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3464
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Кругом адни шпийоны...толька 🐷 білий та пухнастий!
🤣🤣
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хто всравься невістка так і тут все виноваты но ПАП ангел тьфу гидота
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ну, не удивил. мы уже давно в курсе: все кто ворует, включая рыгов, патриоты, остальные - агенты кремля. хорошо, что нашёлся обиженный всеми портнов, поёт как соловей.
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Молодец Портнов , давай насади эту вороватую соевую свинью на вертел и поджарь на нем хорошенько .
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Может и так,но питэр должен сидеть с конфискацией ! Эта тварь во время войны со своим ОПГ грабила страну прикрываясь лозунгами про мову ,веру и армию !
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Так реванш. Ничего неожиданного. Потом снова будут говорить "кто обосрался?" - "Порошенко". Сами же не признаются.
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Те що Портнов не сидить говорить про те, що в Україні при Порощенко дотримувались Закону.
Що не скажеш про нову команду.
Дасться чути.
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если ты осуждешь вора мародера брехуна-значит ты под влиянием кремля!!!))шобла чоколадная методички поменяйте))
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Если честно - мне пофиг, кто и за что вобьет осиновый кол в в задници мародеров от БПП, НФ их лидеров и прихлебателей. Да хоть путлер.
Я хочу, чтоб они суки ответили:
1. За уничтоженных под Иловайском и в ДАП-е (умышленное уничтожение реальных патриотов из страха перед ними).
2. За реальные индульгенции всем рыгам *(на словах их ох как преследовали, некоторые даже уехали их страны, а на деле ни одной реальной посадки и закрытие дел )
3. За разворовывание бюджета и международных кредитов.
4. За взорванные стратегические склады (дабы сокрыть продажу оружия)
5. За супер коррупцию.
.....................................................
121. За то что считают народ Украины тупым быдлом без мозгов и ПАМЯТИ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань
 
 
 
 
 
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