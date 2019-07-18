 У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба

"Есть несколько уголовных производств по оборонной сфере. Речь идет о расхищениях высокопоставленными лицами. На этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. В настоящее время у нас есть вопрос относительно законности закупки моторов на танки", - сообщил он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Директор ГБР добавил: "Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки".
"Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки".
под видом расследований в оборонпроме будет развален украинский ВПК,
под видом расследований в минобороны будут осуждены "виновники" летнего контрнаступления 2014
напоследок останутся "каратели" Нацгвардии и ВСУ и "фашисты" из Добробатов
план Путина по развалу Украины Зеленский при помощи Трубы идет полным ходом
у вас "гігантоманія",сер...)
звичайно,Петро прийде й врятує Україну...)
хоча.. не будьмо дрібязковими! Європейська Солідарність врятує і Європу !
"схема" була у тому,що завод купував двигун сам у себе зі складу "за ринковими цінами"
Даже если бы её ВСЮ разворовывали, это было бы КОПЕЙКИ.
Но, у нас армия восстановилась и этого никто не может оспорить.
А вот оставшимися 95% ВВП - никто кроме Коломойского и Ахметова и не интересуется.
1. Россия - наиболее крупный внешнеторговый Украины. Был в 2013 г. и остался до сих пор. Несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, уровень экспорта товаров из Украины в РФ составил 8% от общего объема торговли нашей страны, что составляет 2 млрд 147,9 млн долл. В свою очередь, Украина, находясь в состоянии «гибридной войны» с Российской Федерацией, в январе - июле 2018 импортировала из России товаров и услуг на сумму в 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего объема торговли. Вторым партнером по объему торговли с Украиной является Польша...
Если оборот и упал, то только на бумаге - из-за того, что применяется схема покупки газа по которой деньги идут в РФ не напрямую, а через европейских посредников.
2. По Свинарчукам есть множество уголовных эпизодов, которые расследуются правоохранителями. То, что вы пишите - это неумелая попытка обелить свинарчуков. Бла-бла-бла. Поверьте, пройдут экспертизы и вашим хозяевам расскажут и о расконсервациях, и о стоимости восстановления и о поломанных копейках.
По свинарчукам - сказка про белого бычка. Максимум, что может вскрыться и подтвердиться - налоговые претензии на сумму около 5 млн, что уже подсвечивалось. Это дело? Это информационный фантом.
скоро навіть не врятує нардепа Петра від арешту у Парламенті
Можешь лишний раз не светиться.
Цікаві хлопці. ЗЮристи...
Оказалось что ты туфту голимую прогнал....
Извинился бы..
Я так понял.