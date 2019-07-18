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 Политика Украины
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 У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба

У Государственного бюро расследований (ГБР) есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков, заявил директор ГБР Роман Труба.

"Есть несколько уголовных производств по оборонной сфере. Речь идет о расхищениях высокопоставленными лицами. На этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. В настоящее время у нас есть вопрос относительно законности закупки моторов на танки", - сообщил он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Директор ГБР добавил: "Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки".

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Источник: https://censor.net.ua/n3138202
 
   
 Топ комментарии
 
Труба узнал, что движки на танки можно было купить на распродаже из шахт донетчины по более низкой цене.
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следствия еще не было, но виновные названы и убытки посчитаны:

"Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки". У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба - Цензор.НЕТ 5485

под видом расследований в оборонпроме будет развален украинский ВПК,
под видом расследований в минобороны будут осуждены "виновники" летнего контрнаступления 2014

напоследок останутся "каратели" Нацгвардии и ВСУ и "фашисты" из Добробатов

план Путина по развалу Украины Зеленский при помощи Трубы идет полным ходом
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Tруба, то что ты на коротком поводке у Портнова - это уже все поняли.
Можешь лишний раз не светиться.
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Назови цифру. 100 миллионов, 200 миллионов или 0.0001 миллионов?
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следствия еще не было, но виновные названы и убытки посчитаны:

"Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки".

под видом расследований в оборонпроме будет развален украинский ВПК,
под видом расследований в минобороны будут осуждены "виновники" летнего контрнаступления 2014

напоследок останутся "каратели" Нацгвардии и ВСУ и "фашисты" из Добробатов

план Путина по развалу Украины Зеленский при помощи Трубы идет полным ходом
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Взагалі з цього приводу було вже рішення суду про відсутність порушень та збитків.
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план Путина по развалу Украины Зеленский при помощи Трубы У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба - Цензор.НЕТ 7714

у вас "гігантоманія",сер...)

звичайно,Петро прийде й врятує Україну...)
хоча.. не будьмо дрібязковими! Європейська Солідарність врятує і Європу ! У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба - Цензор.НЕТ 7714
У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба - Цензор.НЕТ 6456

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Миллионные убытки начинаются, как минимум, с двух миллионов. Это очень много, а твоя "острота" про 0,0001 миллионов выглядит глупо.
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А если нет? Тогда точно также ,подклоун ,извинишся??
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воу. яка діяльність шалена! і все заради того шоб на посаді лишитися
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Мне нравится выражение будут миллионные убытки т.е. до ГБР там было нормально а в ГБР дорисуют У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба - Цензор.НЕТ 2732 Иитить Колотить и где таких сраных юристов понабирали У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба - Цензор.НЕТ 1253
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Косвенно подтверждается тезис, - что поставлена задача найти хоть что нибудь для оправдания свиста про "запредельное варавство" в армии
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Труба узнал, что движки на танки можно было купить на распродаже из шахт донетчины по более низкой цене.
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более того, можно было получить готовый танки с экипажами! Представляете? Своих танкистов учить не надо! Всё готовое!
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а якщо серйозно.
"схема" була у тому,що завод купував двигун сам у себе зі складу "за ринковими цінами"
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можливо, і так; все може бути. Але тоді там мають бути "прокладки". Яким має вже бути оголошена підозра, раз експертиза ВЖЕ ПРОВОДИТЬСЯ. І відкрита крим.справа. З номером в ЄРДР. А з цього приводу - "и тишина"...
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Якщо серьозно, то завод вже дав офіційну відповідь, що ті двигуні, про які йдеться у "схемах", так і лежать на відповідальному зберіганні. Ви би менше Г+Г дивились...
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А когда будут дела по выводу миллиардов из Привата?
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Оборона, это = 5% ВВП.
Даже если бы её ВСЮ разворовывали, это было бы КОПЕЙКИ.
Но, у нас армия восстановилась и этого никто не может оспорить.
А вот оставшимися 95% ВВП - никто кроме Коломойского и Ахметова и не интересуется.
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Оборонка за 2018 год. это 165 млрд. грн. Примерно 6,3 млрд. долларов. Это сопоставимо с совокупными капиталами, которыми владеют Ахметов и Коломойский (6+1). Т.е. за год можно написдить столько, сколько Коломойский и Ахметов вместе написдили за 28 лет. А сколько можно написдить за 5 лет? Вот и считайте, копейки это или нет.
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А теперь растяни бюджет на 24 общевойсковые бригады и 50 дивизионов ПВО (где кстати истекает ресурс), и это не говоря о необходимости восстановить флот. Много это или мало? РФ содержит 50+ бригад с бюджетом в 10 раз больше, чем у Украины.
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Вы очень правы. Бюджет именно растянули по карманам. А до перечисленных вами бригад и дивизионов доходят копейки.
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А проделанный объем работы хотя бы по открытым источникам так трудно посмотреть. Есть хотя бы понимание, КАКИЕ нужды у типичной общевойсковой бригады или танкового полка, и как они закрываются? Если нет, то и говорить не о чем.
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О каком, *****, проделанном объеме ты лепечешь? О том, как старые запчасти списывали, а потом покупали их же у свинарчуков за сотни миллионов?
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И почему это Россия отказывается продавать запчасти? Странное дело, не правда ли? Можешь еще глянуть поставки с хранения Варшавского договора через Болгарию - там вообще интересно. Но кого интересуют такие мелочи? Главное же мифические свинарчуки
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Конечно странное. Особенно если учесть, что Россия - самый крупный внешнеторговый партнер Украины. Хотя я же ведь не об этом. Есть эпизоды, когда покупали собственные списанные запчасти (а не только у России).
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Доля России в торговом обороте Украины еще в 2016 году укала с более чем 50% в 2013-2014 годах до 8%. Ложь или незнание? Можно ли узнать из открытых источников, что такое расконсервация и в каком вообще состоянии там техника и запчасти, сколько стоит их восстановление, сколько тонн запчастей и расходников тащит с собой мотопехотный батальон с БМП-1 и сколько требуется рембатам, и как ремонтируется побитая или поломанная "копейка". И во сколько весь этот праздник жизни обходится - ведь техническая армия удовольствие дорогое. Но кому интересно? Свинарчуки же.
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Давай еще раз для тех кто в танке. По полочкам.
1. Россия - наиболее крупный внешнеторговый Украины. Был в 2013 г. и остался до сих пор. Несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, уровень экспорта товаров из Украины в РФ составил 8% от общего объема торговли нашей страны, что составляет 2 млрд 147,9 млн долл. В свою очередь, Украина, находясь в состоянии «гибридной войны» с Российской Федерацией, в январе - июле 2018 импортировала из России товаров и услуг на сумму в 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего объема торговли. Вторым партнером по объему торговли с Украиной является Польша...
Если оборот и упал, то только на бумаге - из-за того, что применяется схема покупки газа по которой деньги идут в РФ не напрямую, а через европейских посредников.
2. По Свинарчукам есть множество уголовных эпизодов, которые расследуются правоохранителями. То, что вы пишите - это неумелая попытка обелить свинарчуков. Бла-бла-бла. Поверьте, пройдут экспертизы и вашим хозяевам расскажут и о расконсервациях, и о стоимости восстановления и о поломанных копейках.
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И деньги идут не напрямую, и ни одна плешивая свинья не может шантажировать вентилем. Мечта, которой добивались, безуспешно, все президенты Украины. Свобода от газового шантажа.
По свинарчукам - сказка про белого бычка. Максимум, что может вскрыться и подтвердиться - налоговые претензии на сумму около 5 млн, что уже подсвечивалось. Это дело? Это информационный фантом.
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5 лет вели войну только ради того, чтобы разворовывать страну. И почему то им казалось, что пришли навечно. Но скоро придется ответить за содеянное. И никакие лозунги (типа армия-вира-мова) уже не спасут.
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Слоган армія-мова -віра розвів лохів лише у Львівській області.
скоро навіть не врятує нардепа Петра від арешту у Парламенті
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барига із свинарчуками - напружились. У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба - Цензор.НЕТ 2513
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янтарь, лес, дороги, мосты, ЖКХа, тарифы, цены, монополисты.... - копать не перекопать
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Tруба, то что ты на коротком поводке у Портнова - это уже все поняли.
Можешь лишний раз не светиться.
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Не може. Хазяїн сказав гавкати, він гавкає
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Тобто, слідство ще не завершено, суду не було, а висновок (вирок) уже є?
Цікаві хлопці. ЗЮристи...
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а что там с бракованными бронежилетами Труба?
Оказалось что ты туфту голимую прогнал....
Извинился бы..
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Не-а. Извинением он не отделается. Он ещё расскажет на допросе: сколько ему заплатили за это "дело".
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А между тем человеку реально грозит 111 за подрыв обороноспособности страны. Все равно просидит у корыта эта банда недолго, даже баранам начнет доходить через желудок. "Плюсы" и боты в соцсетях уже не помогут.
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У ГБР есть вопросы к оборонному бюджету Украины: в этом уголовном производстве будут миллиардные убытки. А шо мелочиться?
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Я так зрозумів, що українські танки будуть без моторів...
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Т.е, если не будет экспертиз, то и убытков многомиллионных не будет???
Я так понял.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба
 
 
 
 
 
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