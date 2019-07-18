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 Политика Украины
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 В НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник отмечает активизацию сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по расследованию коррупционных дел.

"После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой: наработано более 30 подозрений, сейчас они в таком очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами. В последнее время объявлено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному должностному лицу", - сказал он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Сытника, есть существенные подвижки в расследовании громких актуальных дел, в том числе касающихся оборонной сферы.

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"И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались некрупных чиновников. Сейчас ситуация меняется", - подчеркнул директор НАБУ.

"Я надеюсь, это не краткосрочный момент, а тенденция", - добавил он, поблагодарив и.о. главы СБУ Ивана Баканова, пишет lb.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3138199
 
   
 Топ комментарии
 
При мародёре такой куйни не было! Верните нам мародёра!!!
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Никогда такого небыло. Всего лишь нужно было убрать Петю!
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адвокату з криміналу не можуть казатись подібні речі. Це моя робота і я знаю про що пишу, а ти?
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адвокты это те, кто могут только догорвиватся о взяках с судьям?
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на бівших чиновников? Какие "храбрые". Зашибись
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То есть, пока ты сопли жевал и протирал носки по 300 гривень, кто-то работал.
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ну почему сопли жевал, отдыхал Сытник в Греции на элитном курорте))) Ему некогда сопли жевать)))
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Як це в греції? а як же під полтавою в елітному комплексі для відпочинку? Йому реально нема коли працювати. Хай вже напише заяву, та звільниться
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В последнее время объявлено подозрение действующему министру, губернатору.

угу, ось тільки колишнім. Казати, що НАБУ і САП запрацювали можливо тільки тоді, коли вони почнуть працювати по ДІЮЧІЙ владній команді і не по тим, хто вступив у конфлікт із Президентом, а з його людьми. Якби вони підписали зараз підозру Богдану, Разумкову і т.п., я би повірив. А коли вони щось там підписують із команди Пеці...
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При Порошенкові теж все гарно починалося: міністра в кайданки, насірова в тюрму . І що? Вийшов великий пшик. Клоун вирішив папєрєдніків пошугати трохи. Ну-ну. Казав сліпий: побачимо.
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А ну напомни....какого действующего министра петюня в наручники?
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Зебіли, коли будете хрестики крейдою на дверях будинків україномовних малювати?
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А чего это вдруг Сытник начал хвалить СБУ? Неужели ради того, что бы сохранить должность директором НАБУ решил прогнуться под новую власть?))
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шановний, він прогнувся ще тоді, коли разом із Шабуніним та Богданом сіли потеревенити перед виборами. От тоді наш голова НАБУ і домовився з молодою командою про плідну співпрацю
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..."После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой: наработано более 30 подозрений,Источник: https://censor.net.ua/n3138199...

Удивил..., да с подозрениями у вас и так все хорошо, а вот до суда что бы довести, а тем более получить приговор, тут полный швах, и это при зарплатах в 100000 грв..
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Бывший глава СБУ Грицак по приказу Порошенко прикрывал топ-коррупционеров.
Поэтому от СБУ никаких материалов по преступникам в НАБУ не поступало.
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Та вообще СБУ начало чудно работать) а всего лишь нужно было убрать гнилого вора от власти) Оказывается и сепаров с окуп терр можно вывозить и коррупционеров давить) красавцы)
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та неужели?? за три дня до выборов, почему не завтра?? а то вдруг какого-то петьку задержат, а, зе-борцун договорняковый??
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хто пецю з кучмою кравчуком ющом януковічем посадить той буде Героєм України
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Если бы не выборы , я бы поверил,что топ-воров посадят. Может звезды сойдутся и америкосы заставят Беню сдать своих коллег по цеху. Благо они имеют на него влияние. Но вряд ли. Скорее всего после выборов все будет по старому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник
 
 
 
 
 
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