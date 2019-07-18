 В НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник

"После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой: наработано более 30 подозрений, сейчас они в таком очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами. В последнее время объявлено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному должностному лицу", - сказал он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Сытника, есть существенные подвижки в расследовании громких актуальных дел, в том числе касающихся оборонной сферы.
"И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались некрупных чиновников. Сейчас ситуация меняется", - подчеркнул директор НАБУ.
"Я надеюсь, это не краткосрочный момент, а тенденция", - добавил он, поблагодарив и.о. главы СБУ Ивана Баканова, пишет lb.ua.
угу, ось тільки колишнім. Казати, що НАБУ і САП запрацювали можливо тільки тоді, коли вони почнуть працювати по ДІЮЧІЙ владній команді і не по тим, хто вступив у конфлікт із Президентом, а з його людьми. Якби вони підписали зараз підозру Богдану, Разумкову і т.п., я би повірив. А коли вони щось там підписують із команди Пеці...
Удивил..., да с подозрениями у вас и так все хорошо, а вот до суда что бы довести, а тем более получить приговор, тут полный швах, и это при зарплатах в 100000 грв..
Поэтому от СБУ никаких материалов по преступникам в НАБУ не поступало.