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 Политика Украины
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Все про:люстрация (744) Саакашвили (2751)

 Никто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти

Украинцы провели люстрацию на предпоследних президентских выборах, практически отказав в доверии старому политическому классу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава Одесской ОГА и лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.

"А как люстрировать, например, Порошенко? Посадите его! Это ж такая история: я подам в парламент (законопроект о люстрации, – ред.), парламент не утвердит, что я тогда могу сказать? "Я хотел"... Не получится "хотелками" (добиться, – ред.) счастья. Сажай, сажай Порошенко. Все, точка. Сажай - и тогда он не вернется в политический класс. Все остальное будет на уровне заявлений", - отметил политик.

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По словам Саакашвили, никто не понимает, что такое "люстрировать".

"То ли с люстрой связано, то ли с шандельеркой какой-нибудь. Никто не понимает слово "люстрация". Посадку - все понимают. Когда его все в наручниках увидят, когда он будет сидеть в изоляторе – это все поймут. В остальном мы опять продолжаем украинскую традицию: говорить", - убежден он.

Полный текст интервью с Михэилом Саакашвили читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3138198
 
   
 Топ комментарии
 
Пеппа до выборов отпетляла от допроса ГБР. Вероятно, таки реально сядет.
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молодец михо. всё правильно. только пересадив ворюг можно так предупредить всех что за воровство будет наказание а не орден героя и посада в гос...
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а когда Михо поедет сидеть в Грузию по приговору Верховного Суда...?
Нужно отвечать за свои преступления....
А то каждый сажать хочет, а сидеть почему то нет...
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Пеппа до выборов отпетляла от допроса ГБР. Вероятно, таки реально сядет.
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дурень думкой богатіє Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 8619
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Как уже достал этот политический турист! Которого суд, насрав на закон.... Никто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти - Цензор.НЕТ 2508
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молодец михо. всё правильно. только пересадив ворюг можно так предупредить всех что за воровство будет наказание а не орден героя и посада в гос...
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В общем то верно....
Когда появятся первые грядки? В этом вопрос) Никто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти - Цензор.НЕТ 6943
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Люстрировать пошло от слова люстра, повесить на люстре, тоесть на столбе. Кто то видел за последние 5 лет при Парашенке чтобы воры и убийцы с сепарами висели на столбах? Нет. Наоборот они пошли на повышение. Вот вам и вся люстрация по- петиному.
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а когда Михо поедет сидеть в Грузию по приговору Верховного Суда...?
Нужно отвечать за свои преступления....
А то каждый сажать хочет, а сидеть почему то нет...
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Зеленскому давно пора было начать аресты среди соевой верхушки. Из-за преступного попустительства деятельности свинорошена и его подельников он ежедневно теряет голоса избирателей. Арестовать соевого мародера нужно было сразу же после его выхода из здания Верховной Рады в день инаугурации нового Президента, а денька через три повесить.
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МИХО, ВРЕМЯ ПРИШЛО ИСПОЛНИТЬ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ.
Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 635
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это уже хороший вор, и не вор даже... Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 4730
Его низя....- Мишка погорячился тогда, вспылил, был не прав - сейчас раскаивается...
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Mихо, тебя ждут в Тбилиси.
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Тебя, лапоть ? Почему бы и нет ?
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Вор, казнокрад и покрыватель убийств находящийся в розыске что то вякает. Хороший пример откровенного цинизма.
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Смысл люстраци будет в другом...люстрация для ***** была чистым пиаром, ибо никто ему не мешал увольнять и сажать рыгов, вместо этого сделали люстрацию при которой рыги нормально сябя чувствовали. Сейчас другая история, начнут увольнять и сажать, а люстрацией закрепить эффект на долгую перспективу....всё справедливо.
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угу.. а потом рыги люстрируют всех... всё справедливо
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Одни трындят,мол михо был вау,поднял Грузию, а потом стал врагом ***** и он как бы сделал так, что он стал неугодным у себя дома. А я, глядя на протесты в Грузии что то не видел транспорантов за возвращение михо,ни похвалы,ни оды, о нем там забыли. Так теперь он пришел продавливать свои интересы тут, вот петр и выдворил наглеца. Одно в толк не возьму, авакян терпеть михо не может, а зеля ему гражданство вернул обратно Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 5177
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Этот старый провокатор ещё далеко не всё сказал. Но, будьте благонадёжны- он скажет! Не зря он тут отирается, роль у него такая- катализатор всякой смуты.
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***
- Софочка, я таки попал.!..из-за этой чертовой люстрации меня просто взяли и выперли...
- ой, я тебе умоляю...что ты там белькочишь?
- точно говорю! они мине такие - а ответь-те ка вы нам - играли ли вы на своей отой скрипочке, на дне рождения януковича? и я чэсно сказал - играл.. и кааак играл!?!
- ты идиёт!? зачем ты начал хвастаться? сбрехал бы ...
- Софочка! от лучше молчи! как я могу сбрехать - они ж тогда там все танцевали???
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еще один посадун Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 3250
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И это говорит люстрированный чувак , по которому самому "тюрьма плачет" , в Грузии . ! Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 9432 .
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А первым сядет адын вороватый бывший глава Одесской ОДА)
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В одному я згоден з цим гризлюком - барига з підбарижниками мають сидіти.
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да как же его посадиш? памятник ведь он!, уже почти воздвиг себе нерукотворный )))))
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Ты дорогой в Грузии насажался, теперь даже грузинского гражданства боишься как огня. Щирым украинце стал. А в Грузию вернуться и побороться за свободу слабо? Прячешься здесь, отсиживаешься, ждешь подходящего момента. Сажальщик нашелся. Тебя в Европу отправили, а не в Грузию на посадку. Желчь из тебя аж брижжет во все стороны. Ты не грузин Михо.
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ой как на пороха взъелся, ну конечно это не на авакова же бочку катить, уже простил и забыл его стакан с б-б-бе и уже посадить не угрожает.
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а петебобики все скулят шо хозяева всех плохих отлюстрировали!
теперь их хозяев будут садить.
кто-же будет платить петебобикам за страшилки про ЗЭ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти
 
 
 
 
 
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