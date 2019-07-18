 Скоро в Украине останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и только семь миллионов работающих людей, - Бахматюк

Об этом заявляет владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк. Украинский бизнес уже сталкивается с острой нехваткой работников технических профессий.
"Мы боремся сейчас за такие профессии, как водитель, агроном, механизатор, комбайнер. Мы теряем этих специалистов, потому что они массово едут в Польшу, а затем - в сторону Германии. Спрос на технические профессии на сегодняшний день огромный, потому что потенциал наших людей достаточно высок, в том числе и в интеллектуальном плане. Если государство не остановит этот процесс, то у нас останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и семь миллионов работающих людей, которые не смогут обеспечить эту территорию ", - подчеркнул Олег Бахматюк во время батла мыслей на тему "Промышленники против НБУ", организованном Федерацией работодателей Украины.
Бахматюк заявил, что Нацбанк проводит политику, оторванную от социально-экономических потребностей Украины. "Председатель Национального банка Польши и премьер-министр выступают и говорят, что вся наша политика сводится к тому, чтобы переправить еще миллион украинцев на нашу территорию, а в нашем случае мы слышим риторику, что нам необходимо связать инфляцию, чтобы не допустить роста негативных тенденций в банковском секторе", - рассказал бизнесмен.
Он отметил, что государство должно проводить экономическую политику здорового протекционизма, как это делают наиболее экономически развитые страны мира, потому что остановить отток квалифицированных кадров невозможно без повышения уровня благосостояния украинцев и без поддержки украинского производителя. "Возможности выживания украинских производств высокие, но не такие, к которым принуждают существующие условия. Невозможно конкурировать с немецким или польским предприятием, которое берет кредит на 25 лет под 1,5% годовых. Государство не занимается регулированием внутренних процессов, просто живет в своем каком-то Ватикане ", - сказал Бахматюк.
Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг". По результатам опросов агрохолдинг считают одним из лучших работодателей страны, что обеспечивает рабочими местами 27 000 жителей 600 населенных пунктов Украины. Предприятия группы компаний традиционно являются одними из крупнейших украинских налогоплательщиков.
І це на секундочку, підприємства Світового значенні та бренду (Pepsi, Сандора). Що вже говорити про Державні.
За те в мене роботи збільшилось
- хотят чтобы люди работали за еду?
Подними зарплаты выше чем в Польше
- и к тебе начнут ездить даже поляки!
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В Европе на зарплаты идет 70-90% от дохода, остальное работодателю, у нас наоборот - на зарплаты 10-30%, остальне себе любимому.
Производители повышают зарплаты и .. увольняют работников. За счёт автоматизации, увеличения производительности труда и т. д. У них просто нет другого выхода.
Здесь тоже могут быть (и уже есть) европейские зарплаты. Но это максимум для 2 млн человек. Остальные просто лишние при такой политике.
Но вот когда жалуется производитель! Так подымай зарплаты и люди будут дома сидеть!
Нужно сначала налоговую систему исправить. А государству пофиг...
Во-вторых, что бы это изменило даже если бы он у меня был и я его продал?
В африканский странах 30-ть лет ты уже старик, а 40-к ты уже дремучий старец. До 50-ти доживают единицы.
К тому же: у европейского жителя требования к качеству жизни на порядок выше чем в тех странах, где люди плодятся как тараканы и гибнут также. Потому и имеет место быть трудовая и не только миграция, но и снижение воспроизводства. При повышении уровня благосостояния детей будет больше. Но про 5-ть детей в семье, нужно забыть. Это уже прошлое. 2-3 ребенка все и этого числа будет достаточным для сохранения прироста. + более внимательное отношение к безопасности, здоровью, и т.д. Что даст возможность сохранить людей, а не так безрассудно разбрасываться людьми в гибели на : воде, пожарах, дорогах, крименале и т.д.
Тоже самое касается Турции. У них только беженцев 6 миллионов. А они готовы за еду работать, вот где основа для экономических успехов Турции.
я не знаком с дейтельностью Бахматюка, но я согласен с тем, что "скоро работники все или вымрут от голода, или выедут в другие страны" и "Поэтому государство должно обеспечить низкие цены для населения".
Действия в духе "ну так возьмите в долг у МВФ, напечатайте денег" убьют экономику и никогда не остановят потом выезжающих за границу. Мое личное мнение.
С уважением, Вадим
Зе прийде - порядок наведе. Перші три роки буде дути на папєрєдніков, потім буде шукати шпару, куди би змитися. Спеціаліст, шо!
До речі, а чому цей ворюга бахматюк - досі не арештований?!
Повелитель несушек заводит в парламент своих людей через «партию силовиков».
После роспуска парламента и объявления досрочных выборов в Верховную Раду мультимиллионер со скандальной репутацией Олег Бахматюк (на фото выше), владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), озаботился сохранением своего лобби в законодательном органе. Для Олега Романовича этот вопрос, может, и не совсем первостепенной важности, но всё же не лишен актуальности. Ведь, вопреки его ожиданиям, ему так и не удалось решить проблемы с Нацбанком и Национальным антикоррупционным бюро, возникшие из-за банкротства банков «ВиЭйБи» (VAB Банк) и «Финансовая инициатива», к разорению которых непосредственно причастен лично Олег Бахматюк.
http://grom-ua.org/oleg_bahmatuk_nalojyl_smeshko
цікаво..скільки ця джинса на цензорі коштувала Бахматюку?
10 000 баксів?
Ну, і в результаті ті, хто залишається, вибирають зе. Чуда хочуть )))))))))))))))))
что больше трудно сказать
половина семей распадутся
за труд по 12 часов можно и тут такие деньги заработать
кто не работал по командировках это трудно представить
дети без родителей плюс /рабский труд/
Чем меньше специалистов, тем больше на них спрос, чем больше спрос, тем выше з/п. И до тех пор выше, пока она не станет приемлемой.
Если Косюк и Бахматюк не могут делать свой бизнес без государственных дотаций, то пусть продадут его тому, кто сможет. Пусть возьмут в долю иностранные корпорации, пусть ищут финансирование у иностранных банков. А иначе выходит, что мелкий фермер или предприниматель принудительно дотирует из своего кармана огромные монополии. Это и есть протекционизм.
Привыкли,сцуки,платить зарплату,приближённую к "сумме выживания".Сами продукцию продают по европейским ценам,а зрплату дают украинскую и налоги платят...совсем не европейские.Государству действительно нужно сделать "шаг в Европу"-обязать работодателя платить не зарплату в фиксированной "чуть ли не минималке".а ПРОЦЕНТ от продажной стоимости продукции,которую рабочий изготовляет.Как в Европе-Америке.Вот тогда и зарплаты будут достаточные и внутренний рынок оживится и налоги "рекой пойдут".
Не проходит и квартала что бы рядовым чиновникам не увеличивали оклад, а о баснословных зарплатах руководства "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укроборопрома" и ежемесячных премий - служащие европейских столиц могут только мечтать!