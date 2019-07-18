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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:миграция (200) Бахматюк (89) Ukrlandfarming (41) Укрлендфарминг (53)

 Скоро в Украине останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и только семь миллионов работающих людей, - Бахматюк

Несмотря на огромный спрос на работников технических профессий и специальностей, Украина активно теряет свой трудовой потенциал из-за трудовой миграции.

Об этом заявляет владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк. Украинский бизнес уже сталкивается с острой нехваткой работников технических профессий.

"Мы боремся сейчас за такие профессии, как водитель, агроном, механизатор, комбайнер. Мы теряем этих специалистов, потому что они массово едут в Польшу, а затем - в сторону Германии. Спрос на технические профессии на сегодняшний день огромный, потому что потенциал наших людей достаточно высок, в том числе и в интеллектуальном плане. Если государство не остановит этот процесс, то у нас останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и семь миллионов работающих людей, которые не смогут обеспечить эту территорию ", - подчеркнул Олег Бахматюк во время батла мыслей на тему "Промышленники против НБУ", организованном Федерацией работодателей Украины.

Бахматюк заявил, что Нацбанк проводит политику, оторванную от социально-экономических потребностей Украины. "Председатель Национального банка Польши и премьер-министр выступают и говорят, что вся наша политика сводится к тому, чтобы переправить еще миллион украинцев на нашу территорию, а в нашем случае мы слышим риторику, что нам необходимо связать инфляцию, чтобы не допустить роста негативных тенденций в банковском секторе", - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что государство должно проводить экономическую политику здорового протекционизма, как это делают наиболее экономически развитые страны мира, потому что остановить отток квалифицированных кадров невозможно без повышения уровня благосостояния украинцев и без поддержки украинского производителя. "Возможности выживания украинских производств высокие, но не такие, к которым принуждают существующие условия. Невозможно конкурировать с немецким или польским предприятием, которое берет кредит на 25 лет под 1,5% годовых. Государство не занимается регулированием внутренних процессов, просто живет в своем каком-то Ватикане ", - сказал Бахматюк.

Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг". По результатам опросов агрохолдинг считают одним из лучших работодателей страны, что обеспечивает рабочими местами 27 000 жителей 600 населенных пунктов Украины. Предприятия группы компаний традиционно являются одними из крупнейших украинских налогоплательщиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3138197
 
   
 Топ комментарии
 
А платить нормально не пробовали? Какая разница мне, где можно заработать 1500€, здесь или в Баварии?
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Задрали уже эти тяжёлые барыги...
- хотят чтобы люди работали за еду?
Подними зарплаты выше чем в Польше
- и к тебе начнут ездить даже поляки!
Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк - Цензор.НЕТ 7328
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А платить нормально не пробовали? Какая разница мне, где можно заработать 1500€, здесь или в Баварии?
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Мені усе частіше стало випадати приїздити на заводи, та ремонтувати там перегрузочні модулі, особливо страждають секційні ворота. Питаю чому, що помінялось? Так, усі нормальні карщики повиїжджали до Польщі, а тут одні бездарі.
І це на секундочку, підприємства Світового значенні та бренду (Pepsi, Сандора). Що вже говорити про Державні.
За те в мене роботи збільшилось
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Задрали уже эти тяжёлые барыги...
- хотят чтобы люди работали за еду?
Подними зарплаты выше чем в Польше
- и к тебе начнут ездить даже поляки!

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В Украине настолько плохо, что и количество пенсионеров уже сокращается. Кто уезжает, а кто и вымирает,
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Вот и отлично. Эти пенсы так на выборах голосуют, что лучше без них.
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в Польщі реально недобір карщиків, там зп 2000$ правда з переробками. Ну нічо Німеччина зараз спростить отримання робочої візи, то і бездарів не буде...
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если будут нормально платить, то олигархов станет меньше, потому что для них доход меньше 200% считается нерентабельным.
===========
В Европе на зарплаты идет 70-90% от дохода, остальное работодателю, у нас наоборот - на зарплаты 10-30%, остальне себе любимому.
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У нас завтра могут прийти ребята и отжать бизнес. Так вложенные деньги отбивать нужно быстро. Риск огромный. То есть, ни о каких высоких технологиях речи быть не может вообще.
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Это У Бахматюка отожмут бизнес? Да он сам у кого угодно отожмет.
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Олигают просто доят страну. Ворованные деньги держат в офшорах. Депутатам крохи со стола и все счастливы.
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Они будут приходить при каждой смени власти в Украине еще так лет 50 👨🏼‍🎤
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Этот процесс идёт.
Производители повышают зарплаты и .. увольняют работников. За счёт автоматизации, увеличения производительности труда и т. д. У них просто нет другого выхода.
Здесь тоже могут быть (и уже есть) европейские зарплаты. Но это максимум для 2 млн человек. Остальные просто лишние при такой политике.
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Украина сегодня -- это доильный аппарат. Петя стал президентом и влез в кресло главного дояра страны. Никто существующую системы пока не трогал. Этот доильный аппарат существовал еще при советской власти. Но сейчас все тупо уходит в карман ахметкам.
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обосравшись поняли что платить нужно, уже перестали петь про кризис и войну в Афганистане, спасибо безвизу, так бы и работал за 200 баксов по сей день. Оказывается могли платить в три раза больше 10 лет назад, но зачем???? если украинцы работали на унитаз за 150 баксов и не было никакой свободы выбора и передвижения.
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ВОт если бы жаловался владелец сети ресторанов или грузоперевозок - я бы понял. Свера укслуг полностью зависит от производства.
Но вот когда жалуется производитель! Так подымай зарплаты и люди будут дома сидеть!
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На какие деньги поднимать зарплаты????
Нужно сначала налоговую систему исправить. А государству пофиг...
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Во-первых, у меня нет Лексуса.
Во-вторых, что бы это изменило даже если бы он у меня был и я его продал?
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жона твоя пусть тарится в сельпо а не на шопинге в Маями и всё наладится с количеством твоих работяг.
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Так забирай. Вон у Рады их много стоит. Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк - Цензор.НЕТ 1435
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молодец)) четко и ясно)) он хотел поплакать, слязу жгучую пустить как мой директор, а ты ему двумя словами да по яйцам
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"На какие деньги поднимать зарплаты????"________________офшоры распухли от денег "бахматюков"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если это можно доказать, тогда его можно посадить...теоретически
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За что сажать? У него деньги там вполне законно, им тут нужны рабы работающие за еду.
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И что надо исправлять в налоговой системе? Давайте все перестанем платить налоги и всё станет хорошо? Станет, но не хорошо. Учителей и медиков на какие шиши тогда содержать? А кто будет кормить армию пенсионеров? Через 10-20 лет на одного работающего будет приходиться два пенсионера. Как не распределяй деньги, от проблемы не уйти - тот, кто работает и производит блага ( и деньги), будет кормить тех, кто не работает или в процессе работы производит общественно-полезные, но не приносящие прибыли результаты.
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Многие уже до пенсии и не доживают, если Вы не заметили. Скрпр уже и пенсионеров не будет. Наша власть так о нас раззаботилась за время независимости, что бюджет уже рассчитывают га 35 миллионов жителей (а не 52 как в 1991). А Петя и его кореши все никак не нажрутся. Редкий случай: человек 20 лет державный службовець и уже долларовый миллиардер и все еще во власть лезет. Все ему мало.
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Ну при чем тут наша власть? Демографические процессы в Украине полностью повторяют мировые тенденции. Петя, кстати, настрогал детей вполне достаточно, он может гордиться собой и своей женой. У тебя лично есть четверо детей? У меня на девять этажей, 45 квартир дома в Киеве пятеро детей и двенадцать людей пенсионного возраста. И так везде. Откуда возьмется это население? И вот не надо только начинать про "люди с голоду пухнут, им не до детей" - самый высокий уровень рождаемости в странах, где люди действительно с голоду пухнут, а самый низкий - в тихой и благополучной Европе. Не надо себе и другим врать, это объективный процесс, который не остановить. Человечество вымирает и умирает как вид, и скоро человек станет самым ценным ресурсом, да уже стал, развитые страны это уже поняли и пытаются выжить дольше других за счет иммиграции.
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Вам бы сценарии для апокалипсиса/утопий писать. Озолотились бы.
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О, ещё один. Проснись уже, на дворе уж скоро как четверть нового века, а кто-то всё ещё застрял в 19-м. Выгляни на улицу. Много там детей видишь? И их становится всё меньше и меньше. И это не остановить. А откуда возьмется население в стране, если детей нет?
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Растет продолжительность жизни в странах ЕС, Восточной Европы, Японии, США.
В африканский странах 30-ть лет ты уже старик, а 40-к ты уже дремучий старец. До 50-ти доживают единицы.
К тому же: у европейского жителя требования к качеству жизни на порядок выше чем в тех странах, где люди плодятся как тараканы и гибнут также. Потому и имеет место быть трудовая и не только миграция, но и снижение воспроизводства. При повышении уровня благосостояния детей будет больше. Но про 5-ть детей в семье, нужно забыть. Это уже прошлое. 2-3 ребенка все и этого числа будет достаточным для сохранения прироста. + более внимательное отношение к безопасности, здоровью, и т.д. Что даст возможность сохранить людей, а не так безрассудно разбрасываться людьми в гибели на : воде, пожарах, дорогах, крименале и т.д.
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Не надо ля ля. Посмотрите на население Польши и Турции в 1991. Украина просто исчезает.
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Посмотрел. И? Всё тоже самое. Низкая рождаемость и эмиграция покрывается за счет иммиграции. От нас, кстати.
Тоже самое касается Турции. У них только беженцев 6 миллионов. А они готовы за еду работать, вот где основа для экономических успехов Турции.
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Поляки все в Германи и Англии, и что?
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нутак на кладбище в основном лежат 30-40 лет, стариков почти нет, вопрос куда пошли ихние отчисления в пенсионный фонд??
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Я тут сейчас не буду расписывать, как нужно изменить налоговую систему Украины, но опыт других европейских стран показывает, что бывает и по другому. Я житель Германии, тут система работает тоже по-другому. Я не призываю переделать сыстему по немецкой моделе, но переделывать прийдется.
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Что-то менять в налоговой системе может и надо, но суть остается одна - налоги забирают деньги у тех, кто работает, и производит прибыль, и отдают их на "общественно-полезные нужды". Тут скорее важен не механизм, как и по какому принципу забираются деньги, а кто и что считает "общественно-полезными нуждами". Кто пенсии для стариков и бесплатную медицину и образование, а кто - новый мерседес для головы райадминистрации или многомиллиардные дотации для Бахматюка. Надо усиливать контроль за распределеним уже собранных денег, а не реформировать систему налогов.
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Нисколько не похоже на правду. Это попытка заработать на государстве. Если продолжать платить работникам маленькую зарплату в условиях роста цен, очень скоро работники все или вымрут от голода, или выедут в другие страны. Поэтому государство должно обеспечить низкие цены для населения, и высокие закупочные цены и дотации для Бахматюка. Вот его главный посыл. А то, что для этого потребуются десятки миллиардов - ну так возьмите в долг у МВФ, напечатайте денег, да ему всё равно, лишь бы его доходы не падали.
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Василий,
я не знаком с дейтельностью Бахматюка, но я согласен с тем, что "скоро работники все или вымрут от голода, или выедут в другие страны" и "Поэтому государство должно обеспечить низкие цены для населения".

Действия в духе "ну так возьмите в долг у МВФ, напечатайте денег" убьют экономику и никогда не остановят потом выезжающих за границу. Мое личное мнение.
С уважением, Вадим
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Это всё дешевый популизм, "пусть государство обеспечит низкие цены". Государство не производит ни айфонов, ни даже самого завалящего форда-эскорта, у него нет волшебного дерева, на котором растет нефть, чтобы из неё производить бензин, и даже куриные окорочка и зерно для хлеба государство будет закупать у Бахматюка. Так вот на закупочные цены на всё это государство повлиять никак не может и будет покупать это всё по обычной рыночной цене, а потом продавать по низкой цене. Образовавшуюся при этом разницу можно покрыть только если брать на внешних рынках в долг, или начать печатать деньги. Никаких других средств у государства нет и не предвидится. И вот тут мы упираемся в унылую серую действительность - хочешь, чтобы от тебя не уезжали люди? Повышай уровень зарплат до мировых конкурентных уровней. И никто никуда не поедет, наоборот, начнется паломничество иммигрантов из более бедных стран. Как раз контингент для Бахматюка, горбатиться на его птицефабриках. Всё, больше никаких реальных вариантов нет, всё остальное, повторяю, дешевый популизм.
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Почему владелец банков банкротов не сидит в тюрьме ? 😕
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Так вот оно как - есть бюджетники, а сеть работающие люди... **********!!!!
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Это лишнее, нужно меньше кормить и больше доить...
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та да... от бюджетного корыта оторвать невозможно - выгнали с таможни, он в налоговую, выгнали оттуда - он обл.администрацию, и так вечно - работать эти твари не хотят....
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Ну, зараз-то, слава Бені, все налагодиться. Козла вже пустили на город.
Зе прийде - порядок наведе. Перші три роки буде дути на папєрєдніков, потім буде шукати шпару, куди би змитися. Спеціаліст, шо!
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"Если государство не остановит этот процесс"___________________________ при чем тут "государство"? ПЛАТИ ДОСТОЙНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ніхріна! В усьому був винен Порох. Прийшла черга презЕдента
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"В усьому був винен Порох" - ТОГДА В ТЮРЬМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Доведіть, що винен. Але ж вам були непорібні докази...Головне звинуватити. Чим же зЕ кращий? Він винен в усьому! Що зарплати малі, а ціни високі... В усьому! Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк - Цензор.НЕТ 6028
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не плюйся слюной - после выборов, дадим смачный подсрачник "генпрокурору" луценке и ДОКАЖЕМ все преступления порошенки и его банды! ответит и за иловайск и за свинарчуков!
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Идея конечно правильная, но проблема в том, чьо Нацбанк Украины никак не может выдааать кредиты по низким процентам, потому что ему самому занятые деньги достаются под бешеные проценты из-за рейтингов Украины. Естесственно это касается и нижестоящих банков.
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в Украине у людей на руках 50.000.000.000$ - предложи им ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(ну например стать акционерами природных монополий - нафтогаз, энергоатом, облэнерго, водоканалы, газдобыча, государственная земля) и не нужно будет клянчить у МВФ копейки!!!
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как штамповать ОВГЗ и продавать их избранным под бешеные проценты - НБУ тут как тут, а вот как только нужно мобилизовать деньги с пользой для людей и государства - НБУ уже как бы "не при чем"??!!! НА*УЯ МНЕ ТАКОЙ НБУ????
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Я конечно понимаю возмущение состоянием экономики и финансовой системы
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за "состояние" кто то должен нести хоть какую то ответственность????
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Да, надо срочно кого-нибудь посадить или лучше расстрелять.
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безнаказанность порождает еще большую безнаказанность!
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А потом придёт какой-нибудь "реформатор", заявит, что "монополии убыточны", обвалит стоимость этих акций и их под шумок скупят правильные люди. И вот уже 50 лярдов перекочевало из бюджета в карманы
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"колеса" для "велосипеда" изобрели давно и не в Украине - фондовый рынок, рынок ценных бумаг называется! по простому - БИРЖА!
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тоже открытие. йа об этом всё время гавару. европа уже открыла высокий интеллектуальный потенциал украинцев, их лёгкую способность к обучению и переобучению, удивительную работоспособность, неизнеженность, присущую самим сегодняшним европейцам, способность находить решения и перенимать на себя ответственность за их принятие. та вааще - кучу всего хорошего. и уже процесс перетока меж германией и соцлагерем начался. индустриальной германии они подойдут и правда больше чем сельхозпредприятиям польши. за украинцев скоро будет драка, меж европейскими работодателями. в этом свете понятны метания ***** с противоположной стороны. ведь приток новых, молодых украинцев в парашу близится к концу. а это одна из основных угроз рашской экономике. коренные олканы-холопы не принадлежат к тамошним трудовым индустриальным и постиндустриальным резервам. скоро он всем украинцам узаконит предоставление гражданства "со стола", а не только оркам и полуоркам лугандона. достаточно будет только заикнуться и уже паспорт в карман тыкать начнут, ещё и с доплатой)))) не удивлюсь и возникновению в ближайшие годы такой новой европейской троллинговой фразы, как "рабочий-украинец, - это тренд!".
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Отакі злодії-бахматюки і довели Україну до нинішнього стану!
До речі, а чому цей ворюга бахматюк - досі не арештований?!
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Проблема не в специалистах производства, а в их начальниках-хозяевах, которые не могут организовать эффективного производства и конкурентно по отношению к европейцам платить людям даже тотально уклоняясь от налогов и почти бесплатно пользуясь землей. Беда Укоаины вообще с бизнесменами, которые могут процветать только в тепличных условиях, которые им обеспечивают продажные украинские чиновники и не способны вести бизнес за рубежом, где шары нет.
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Олигарх-птицевод Олег Бахматюк отложил яйца в партию разведчика Смешко

Повелитель несушек заводит в парламент своих людей через «партию силовиков».
После роспуска парламента и объявления досрочных выборов в Верховную Раду мультимиллионер со скандальной репутацией Олег Бахматюк (на фото выше), владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), озаботился сохранением своего лобби в законодательном органе. Для Олега Романовича этот вопрос, может, и не совсем первостепенной важности, но всё же не лишен актуальности. Ведь, вопреки его ожиданиям, ему так и не удалось решить проблемы с Нацбанком и Национальным антикоррупционным бюро, возникшие из-за банкротства банков «ВиЭйБи» (VAB Банк) и «Финансовая инициатива», к разорению которых непосредственно причастен лично Олег Бахматюк.
http://grom-ua.org/oleg_bahmatuk_nalojyl_smeshko



цікаво..скільки ця джинса на цензорі коштувала Бахматюку?
10 000 баксів?
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в период своей «олигархической юности» Олег Бахматюк однажды попытался ворваться в большую политику лично. Для старта он выбрал Ивано-Франковский городской совет, в который в 2002 году прошел без проблем. За время своего депутатства в горсовете будущий обладатель крупнейшего в стране поголовья кур-несушек и фигурант уголовного производства НАБУ успел побывать в партнерах у ныне покойного олигарха-нефтяника Игоря Еремеева, основать свой первый банк («Финансовая инициатива»), создать на то время крупнейшую в регионе торгово-продовольственную сеть («Станиславская торговая компания»), начать выстраивать свою агроимперию, купить контрольные пакеты пяти облгазов и выгодно их перепродать ныне ожидающему в Вене экстрадиции в США Дмитрию Фирташу.
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В Китае люди работают за еду(в денежном эквиваленте) и это двигает экономику. В Украине то же самое, но экономика никуда не движется.
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Вся ця вакханалія ще підтримувалася, поки заробітчани везли гроші в Україну. Зараз МАСОВО люди забирають сім'ї за кордон. В результаті купівельна здатність різко падає. Про ціни я вже мовчу. В Україні в перерахунку на зарплату все в 5-20 разів дорожче, ніж в Європі.
Ну, і в результаті ті, хто залишається, вибирають зе. Чуда хочуть )))))))))))))))))
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безвиз это хорошо и плохо
что больше трудно сказать
половина семей распадутся
за труд по 12 часов можно и тут такие деньги заработать
кто не работал по командировках это трудно представить
дети без родителей плюс /рабский труд/
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А скільки там у Бахматюка работяги отримують?
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Меня умиляет, когда олигарх-латифундист, не платящий налоги, начинает жаловаться на сокращение населения из-за нищеты бюджетников, в т.ч. пенсионеров. Это же чисто украинский парадокс - чем больше урожай, тем дороже сельхозпродукты на внутреннем рынке.
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рабы бунтуют? не хотят за талЭльку похлебки вкалывать? а платить нормально не? ах...ну да... жаба давит...бизнесмены *****.
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Бахматюк, когда в школе проходили, рыночную экономику, видать за школой курил.
Чем меньше специалистов, тем больше на них спрос, чем больше спрос, тем выше з/п. И до тех пор выше, пока она не станет приемлемой.
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Вчера пошёл устраиваться на работу на завод (токарь),говорят зарплата 7 000 грн...они что издеваются над людьми предлагая такие копейки ...пусть сами работают за такие нищенские зарплаты и толкают людей воровать и грабить ,жить же за что то надо ,и я не быдло чтобы работать за мелочь ,а начальство при этом в 1 день получает 1 500-2 000 ни чего не делая.
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А 7000 грн. это мелочь? Сколько по твоему должно быть у токаря?
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Что такое этот самый "здоровый протекционаизм" по Бахмтюку? Это когда все платят налоги в бюджет, а потом из этого бюджета подкупленные чинуши выделяют миллиардные дотации куроферамам Косюка и латифундиям Бахматюка?
Если Косюк и Бахматюк не могут делать свой бизнес без государственных дотаций, то пусть продадут его тому, кто сможет. Пусть возьмут в долю иностранные корпорации, пусть ищут финансирование у иностранных банков. А иначе выходит, что мелкий фермер или предприниматель принудительно дотирует из своего кармана огромные монополии. Это и есть протекционизм.
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Потом после того как вымрут и уедут оставшиеся пенсионеры и дети, свора у опустевшего ограбленного корыта выедет на ху..вый Запад жить на ренту.
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"..если государство не остановит этот процес..." (с)...Дебилы,причём здесь государство?Платите людям нормальные зарплаты и никто никуда не станет уезжать.
Привыкли,сцуки,платить зарплату,приближённую к "сумме выживания".Сами продукцию продают по европейским ценам,а зрплату дают украинскую и налоги платят...совсем не европейские.Государству действительно нужно сделать "шаг в Европу"-обязать работодателя платить не зарплату в фиксированной "чуть ли не минималке".а ПРОЦЕНТ от продажной стоимости продукции,которую рабочий изготовляет.Как в Европе-Америке.Вот тогда и зарплаты будут достаточные и внутренний рынок оживится и налоги "рекой пойдут".
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Ну да с такими зарплатами как у коболева гандона далеко уйдете
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Коболев нищеброд, просто его зарплата всем известна...
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С таким зебилопрезиком-евреем подозреваю что и 4 млн работающих людей не останется.
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Бахматюк либо ошибается, либо сознательно вводит в заблуждение, как раз государство Украина очень заботиться о своих чиновниках и служащих!
Не проходит и квартала что бы рядовым чиновникам не увеличивали оклад, а о баснословных зарплатах руководства "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укроборопрома" и ежемесячных премий - служащие европейских столиц могут только мечтать!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСкоро в Украине останутся только бюджетники, пенсионеры, дети и только семь миллионов работающих людей, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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