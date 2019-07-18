EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  480  5
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (1228) Антикоррупционный суд (450)

 Мы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября, - замглавы Антикоррупционного суда Крук

Заместитель главы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Евгений Крук заверяет, что прилагаются все усилия для своевременного запуска работы суда 5 сентября, определение предметной подсудности ВАКС пока остаётся нерешенным вопросом.

Выступая в четверг на заседании Национального совета по антикоррупционной политике под председательством президента Украины Владимира Зеленского, Крук доложил главе государства, что ВАКС уже подписал договор аренды на три помещения для работы судей. "Временно мы обеспечены помещениями", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Замглавы ВАКС, также объявлен конкурс на вакантные должности, уже подано более 2800 заявлений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Начались собеседования с кандидатами на руководящие должности в Антикоррупционный суд, - Крикливенко. ФОТОрепортаж

Также Крук сообщил, что 20-25 августа планируются поставки нового оборудования для обеспечения работы суда, то есть, к дате запуска все должно быть установлено.

Говоря о проблемах, замглавы суда указал на "неопределенность с предметной подсудностью". Вместе с тем, он выразил надежду, что Верховная Рада примет соответствующий законопроект и этот вопрос будет решен.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября",- подытожил Крук.

Источник: https://censor.net.ua/n3138196
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петруха к тому времени 100% будет иметь недоторканисть.
 показать весь комментарий
 
люстрируем как вышедшего из доверия брехуна и ворюгу.
 показать весь комментарий
 
верните мародера, совсем халопы-агенты кремля хереют
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября, - замглавы Антикоррупционного суда Крук
 
 
 
 
 
 вверх