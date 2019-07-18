 Мы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября, - замглавы Антикоррупционного суда Крук

Выступая в четверг на заседании Национального совета по антикоррупционной политике под председательством президента Украины Владимира Зеленского, Крук доложил главе государства, что ВАКС уже подписал договор аренды на три помещения для работы судей. "Временно мы обеспечены помещениями", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Замглавы ВАКС, также объявлен конкурс на вакантные должности, уже подано более 2800 заявлений.

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Также Крук сообщил, что 20-25 августа планируются поставки нового оборудования для обеспечения работы суда, то есть, к дате запуска все должно быть установлено.

Говоря о проблемах, замглавы суда указал на "неопределенность с предметной подсудностью". Вместе с тем, он выразил надежду, что Верховная Рада примет соответствующий законопроект и этот вопрос будет решен.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы начать работу 5 сентября",- подытожил Крук.