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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) опрос (1720) рейтинг (1243) Слуга народа (125)

 58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти 60% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 19% - противоположного мнения.

24% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

28% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, 62% - отрицательно.

Социлоги отметили, что работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - только 7%.

41% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% - в неправильном, 22% - не определились по этому вопросу.

Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре, хуже - на востоке. "Более оптимистичной остается молодежь и избиратели Слуги народа. Зато самым пессимистичным является сторонники партий Европейская Солидарность и Оппозиционная платформа - За життя", - уточнили социологи.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос на протяжении 13-17 июля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос 0158% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос 02

Источник: https://censor.net.ua/n3138195
 
   
 Топ комментарии
 
Лепят, лепят клоуну рейтинг изо всех сил. Стараются хуйловские подстилки розумкова
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И что? Помните показатель одобрения Чаушеску? Как бы ни был плох Порошенко, но он спокойно поправил свои пять лет без каких-либо инцидентов.
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Зеленский является конечным бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.

Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании (92 м²).
В октябре 2016 они получили квартиру в Киеве (270 м²), владельцем которой является кипрская компания "Aldorante Limited".
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Помню как все смеялись с кацапов, что им телевизор мосх засирает, мол думают телевизором, а не мосхом...картинки разные были, текстовки остроумные и разное.
И вот интересно, у нас в большинства таки нет мозгов, или все же телевизор основательно засрал последнюю извилину...
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Стосовно опитування - то майже за Булат Шалвовичем: "Брехня брехні брехнею, брехнею по брехні."
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58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

Куди подівались 15 %? Минуло тільки два місяця.
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58%? Було 73%. Кількість ідіотів зменшується...
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цензор превратился в место тусни упоротых соеводрочистых придурков...!)))
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58% довольних! Розкажіть мені, будь-ласка, про перелік тих справ Зе, якими ви задоволені.
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Что не говорите а новая власть и рада будут гораздо интереснее.Сплошные коалиции жоппа блоков и за жиддя.Красочные карнавалы по борьбе с коррупцией в красных революционных труселях. Не знаю как хлеба,- а зрелищ будет достаточно.Плебс будет счастлив,-некоторое время
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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