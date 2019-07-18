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 Политика Украины
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 Власть парализует в один день, а Украина станет очень уязвимой, - Гройсман о люстрации от Зеленского

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман не поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что в том виде, в котором предлагается, она (люстрация) неприемлема. Вот я посмотрел на наших членов правительства, вот скажите, Евгений Нищук, "голос" двух Майданов, будет люстрирован, а Медведчук, который хочет расколоть и федерализировать Украину, - не будет люстрирован, это не справедливо", - сказал Гройсман.

По его мнению, эта тема требует еще достаточно глубокой дискуссии, потому что она несет глобальные риски.

"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это сильно ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимы", - уверен премьер.

В то же время, Гройсман отметил, что закон о люстрации необходимо унормировать согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

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Как сообщалось, Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

В частности, действие закона предлагается распространить на экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главу Нацбанка (НБУ) Якова Смолия, премьера Владимира Гройсмана и его заместителей, председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: https://censor.net.ua/n3138194
 
 
 Топ комментарии
 
Як же воно не бажає повертатись у Вінницю на базар.
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Продавцов троусов и их агентуру люстрируют - так сразу власть парализуется,верим грося,верим тебе.
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Як же воно не бажає повертатись у Вінницю на базар.
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Перекладаю на українську вінницьку: як тільки Гройсмана зпаралізує - Україна стане вразливою. Власть парализует в один день, а Украина станет очень уязвимой, - Гройсман о люстрации от Зеленского - Цензор.НЕТ 8509
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Вчи мову кацапе. Парекладають мовою, а не на мову.
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Котляревський свій твір назвав "Енеїда, на українську мову перелицьована", Остап Вишня пише: "Перекладаю з росiйської мови на українську". Та й інші наші письменники, як-от Андрій Чайковський, Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко, Микола Зеров, Володимир Винниченко, Михайло Стельмах теж уживають саме таку сполуку. Неграмотні? Кацапи? Чи, ймовірніше за все, просто Єлєна ЄйБіСі - недолуга тупінь?
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это легко обьяснить: он рулит всей Украиной, зачем ему тот базар нужен?
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Точно Вова,без выпускников Винницкого МАУПа-никуда.
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Винницкая межгалактическая академия управления павильоном папы?
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Продавцов троусов и их агентуру люстрируют - так сразу власть парализуется,верим грося,верим тебе.
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"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это сильно ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимы",- именно дай Бог, что бы Вы были уязвимы,ибо вывести Украину в одного из мировых корупционных лидеров за пять лет ,и было самой большой уязвимостью государства.... .которую создала власть
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А раніше Україна не була лідером корупції? Про Кілю Азірова, Пшонку, Януковича чув?
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Украина уже стала очень уязвимой, а власть уже почти парализована - спасибо Зеленскому и его фанатам. После выборов в Раду очень вероятно будут вообще кранты.…
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Андрюша, а на расее вообще и в сан-питенбурге в частности порядок уже навёл? Уже настало время весь остальной мир демократии и справедливости учить?
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Зеля своей хрипотцой приручает украинцев, шо тех деверчивых марабу) ближе,ближе, а потом за шею хвать и писец птичке. Но увы, зеботы считают, раз мы поддерживаем страну и культурные ценности, то мы обязательно люди пороха) ну зебилизм мозга)
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Парализует не всю власть. Опыт показывает, что некоторых действительно парализует, но кто-то оказывается под клетчатым одеялом с инфарктом.
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Парализует воров, а государство наконец начнет выполнять свои функции.
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Так грандиозный шухер по мудренному еще никто не называл.
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гройсман думает, что без него меня "парализует"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Не треба ля-ля, грося!
Головне щоб баригу і таких підбарижників як ти - якнайшвидше арештували та віддали під суд!
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Нехай пояснить чому з 23 лютого 2014 року, а не з 24 серпня 1991 року?
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люстрация это просто должна быть просто проверка на вшивость
ели есть воши /в химчистку / если нет нечего бояться
пусть работают
первого люстрировать самого главного и так до низу
проверять будут не всех в один день
чем меньше начальства тем лучше будет все работать
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Та да. І Земля наскочить на небесну вісь - без гройсмана, мародерів порошенко та його друзів - ригів)).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть парализует в один день, а Украина станет очень уязвимой, - Гройсман о люстрации от Зеленского
 
 
 
 
 
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