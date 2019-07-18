 Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что вызов на линию экстренных служб поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. К сожалению, женщина была мертва.

У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительная версия – убийство.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.

Детали случившегося устанавливаются.

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