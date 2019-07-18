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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17695) убийство (5278)

 Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины. ФОТОрепортаж

В Киеве на Чистяковской на балконе одной из квартир найдено окровавленное тело женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что вызов на линию экстренных служб поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. К сожалению, женщина была мертва.

У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительная версия – убийство.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.

Детали случившегося устанавливаются.

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Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 01
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 02
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 03
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 04
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 05

Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 06

Источник: https://censor.net.ua/n3138191
 
 
 Топ комментарии
 
стояла на табурете со связанными руками. табурет сломался. упала. труп. типичный несчастный лучай которых море.
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"У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет.
Предварительная версия - убийство." - цитата

т.е. на самоубийство уже не тянет??? какие еще версии...ну кроме "предварительно убийство"
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"У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет.
Предварительная версия - убийство." - цитата

т.е. на самоубийство уже не тянет??? какие еще версии...ну кроме "предварительно убийство"
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стояла на табурете со связанными руками. табурет сломался. упала. труп. типичный несчастный лучай которых море.
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уже нет. взяли его на месте преступления, поломанным. видно его пытались уломать и взять на себя всё. но теперь и его труп уже не о чём не поведает следствию.
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Спасибо Цензору, что теперь не только педофилы. Нужно разнообразие. Маньяки они разные и отклонения у каждого свое.
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Просто можливості різні,а так по-суті всі однакові-занижена самооцінка і всі мені винні.
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а нашо стіко нєнужних фотографій? Покажіть одне відєо, де хлопець звільняєця від наручників та "самоубіваєця"
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а почєму сразу рєшилі шо убівство? вполнє вєроятно нєщасний случай: женщіна проводіла сєанс вуду, зарєзала пєтуха, окропіла стєни кровью, ну, і сєбя, потом вишла покуріть на балкон со связаннимі рукамі, сєла на табурєт, а он развалілся, і потєрпєвшая упала на обломкі, і случайно воткнула сєбє прєдмєт, похожій на кухонний нож Victorinox 7.7113.15, прямо в сєрце
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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