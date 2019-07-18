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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"

Президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт", и выплаченных акционером дивидендов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"В 2017-2018 годах одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства.

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138190
 
   
 Топ комментарии
 
То есть, 2.5 млрд наших налогов, отданых шоколадным друзьям, возражений не вызвало, да?
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О, а вот это уже очень интересно.
Можете еще заодно и фонды пэтюньчика с марынкой проверить
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Фермеры нищие, а суппер-пуппеер агроходдинг получает дотации. Всю порохошоблу в тюрягу.
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Цитаты украинских политиков
"В Украине,без доступа к бюджету,сыну бизнес не построить"!
Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 2344
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Ще оте бидло вперлося своїм замком у городище існувавше ще з скіфських часів "Хотовское городище"
"В 1873 году киевский историк В. Б. Антонович в докладе Историческому обществу Нестора-летописца высказал мнение, что Хотовское («Сираково») городище - это древнерусский город-крепость Звенигород, упомянутый в Ипатьевской летописи. На эту мысль Антоновича, занимавшегося поисками Звенигорода, натолкнул генерал М. И. Драгомиров, участвовавший в военно-картографических работах. В пользу этой гипотезы говорили географическое положение городища и его явная древность (по очертаниям вала Антонович заключил, что он был возведён до появления огнестрельного оружия). Археологические исследования XX века не подтвердили предположение Антоновича, но его работа ценна первым описанием и схемой городища (критиковавшимися, впрочем, последующими авторами)"

Але, дослідження 21 віку підтвердило думку Антоновича.
Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 6477

"В урочищі Феофанія вчені досліджували давньоруське городище - Звенигород Київський, про який згадувалося у літописі. Там відкрили залишки житлових споруд, снопосушарки і хрестик із зображенням святого Бориса, який тримає в руці храм."
Що накопали за рік - головні археологічні знахідки

Унікалькальна та надважлива пам"ятка для української історії, частина комлексу з скіфськими, зміевими валами що складало систему захисту та попередження про напад ще зі скіфських часів, а скіфи то пращури слов"ян, у тому числі й українців, про це й каже молекулярна генеалогія.
Унікальна пам"ятка яка може проложити археологічний шлях від скіфів до ********* народу.

А назва, звенигород, каже сама за себе, місто, сторожова застава, дзвоном попереджала про напад.

Щож до лоліти то і він також вліз на історичні землі - Гелетей допоміг Порошенку приховати руйнацію національної пам'ятки на його приватній ділянці біля Лаври - «Схеми»

Ну а про овоча та межигірря усім відомо.

Це мабуть у них так патріотизм викаблучується. Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 3948
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"
 
 
 
 
 
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