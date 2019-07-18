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 Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк отстранен от исполнения обязанностей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг в Киеве.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось, ранее Зеленский пообещал попросить премьер-министра Владимира Гройсмана помочь в увольнении главы "Укртрансбезопасности" Ноняка.

Ноняк назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016 года, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3138188
 
   
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а разве зеленский может отстранять тех которых назначает правительство?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава "Укртрансбезопасности" Ноняк отстранен от исполнения обязанностей, - Зеленский
 
 
 
 
 
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