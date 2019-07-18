 "Мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти $300 млн на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - сказал президент.

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