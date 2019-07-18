 "Мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти $300 млн на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - сказал президент.
думает, кто-то его вшивую газетёнку прийдется защищать, когда клован вконец распоясается
Свинарчуки уже сидят, или это только имиджевых высер?
Учи матчасть, зеботина тупорылая!
Почему?
Нет состава преступления
🤣🤣
🤣
26 января 2013 года в аэропорту Астаны были задержаны два сотрудника «Укрспецэкспорта», предлагавшие взятку в размере 200 тыс. долларов США руководителю главного управления вооружений министерства обороны Казахстана А. Асенову «за реализацию проектов»[16][17], они были осуждены на шесть лет тюремного заключения, но в декабре 2013 года переданы Украине.
10 октября 2013 года сотрудники оперативно-следственной группы СБУ при поддержке спецподразделения «Альфа» провели выемку документов в госкомпаниях «Укрспецэкспорт» и «Укроборонсервис», входящих в ГК «Укроборонпром»[20] по делу о незаконной продаже оружия.
а то как бы ты тоже не особо парясь набил себе три офшорки показывая убытки всех своих компаний в Украине
Видно как нюхнет пару дорожек, так острый зуд разоблачительства и развивается.
Синдром Эркюля Пуаро в острой форме. В наркологии ему прогулы уже писать устали.