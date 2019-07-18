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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) коррупция (7452) оборона (1084) правоохранительные органы (265)

 "Мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче в правоохранительные органы материалов об еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, совершенной за период работы предыдущей власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти $300 млн на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - сказал президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138187
 
   
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Великий Ловец чертей (фекальных) Зеленський повідомив правоохоронцям про ще один факт корупції в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 5356
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а бутусов старается, жирным текстом фуфло выделяет 😂
думает, кто-то его вшивую газетёнку прийдется защищать, когда клован вконец распоясается
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Перед выборами опять разоблачили.
Свинарчуки уже сидят, или это только имиджевых высер?
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ну пока спишем, что генпрокурор известно чей кум...посмотрим, что будет месяца через два
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А они проходят не по ведомству кума Портнова трубы?
Учи матчасть, зеботина тупорылая!
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свинарчуки не сидят.
Почему?

Нет состава преступления
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После выборов снова окажется, что это была шутка юмора!
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Не може бути, Петррилло ж ні при чому??!
🤣🤣
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таких наркоманов, как ты можно кормить дерьмом бесконечно 😂
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Чтоб оно вам поперек горла встало, когда какать пойдете.
🤣
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По сообщению международной организации Transparency International украинская госкорпорация «Укрспецэкспорт» связана с коррупционными схемами в оборонном секторе экономики страны (см. коррупция на Украине). Например, в 2007-2008 годах внимание привлекла многомиллионная сделка по продаже реактивных самолётов МиГ-27 военно-воздушным силам Шри-Ланки. По условиям сделки 14,6 миллиона долларов должны были быть переведены в оффшрную компанию Bellimissa Holdings Ltd за приобретение четырёх старых МиГ-27 и за капитальный ремонт других четырёх. Вопросы вызвало то, что эти же самые самолёты были отвергнуты ВВС Шри-Ланки в 2000 году, когда они были значительно менее изношенными, однако были куплены в 2006 по значительно более высокой цене[15].
26 января 2013 года в аэропорту Астаны были задержаны два сотрудника «Укрспецэкспорта», предлагавшие взятку в размере 200 тыс. долларов США руководителю главного управления вооружений министерства обороны Казахстана А. Асенову «за реализацию проектов»[16][17], они были осуждены на шесть лет тюремного заключения, но в декабре 2013 года переданы Украине.
10 октября 2013 года сотрудники оперативно-следственной группы СБУ при поддержке спецподразделения «Альфа» провели выемку документов в госкомпаниях «Укрспецэкспорт» и «Укроборонсервис», входящих в ГК «Укроборонпром»[20] по делу о незаконной продаже оружия.
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Валодя ставит своих малороссов чтобы быстрей слить Украину.
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осталось играть роль всего 3 дня! потом можно нюхать без ограничений.
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Пустые слова...без фамилий...без названий предприятий....голимый предвыборный пиар....
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молодець, пане володимир, так їх, так...повикривати всіх....чимось нагадує найєма - і депутатом став, а все нищівно викривав...
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а перечислили в правильные офшоры или в неправильные?
а то как бы ты тоже не особо парясь набил себе три офшорки показывая убытки всех своих компаний в Украине
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дела есть, рейтинги растут, пиар-шум есть, наказанных нет))) как это можно назвать?
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Владимир у вас опять под носом что-то белое...
Видно как нюхнет пару дорожек, так острый зуд разоблачительства и развивается.
Синдром Эркюля Пуаро в острой форме. В наркологии ему прогулы уже писать устали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности", - Зеленский
 
 
 
 
 
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