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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7452) НАПК (700) Рябошапка Руслан (55) Мангул (10)

 Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал обновление руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в ближайшие пару месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг в Киеве, которое проходит под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы потеряли главу НАПК, наверное, он, учитывая вашу жесткую риторику, решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет. Я думаю, что через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК. Во исполнение вашего поручения уже разработан необходимый законопроект, и мы просто ждем, когда начнет работать новый парламент", - сказал Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК нашло нарушения в отчетах 18 партий

Главой НАПК является Александр Мангул.

Источник: https://censor.net.ua/n3138184
 
 
 Топ комментарии
 
А в ближайшие 42 дня которые остались до окончания 100 дневного периода ...оставшиеся 5% программы на первые 100 дней чувака с ксивой презЕдента успеют намалевать...??
Какой то чувак в рябой шапке говорил за месяц до выборов что она готова на 95 %.....кто это был..??
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А в ближайшие 42 дня которые остались до окончания 100 дневного периода ...оставшиеся 5% программы на первые 100 дней чувака с ксивой презЕдента успеют намалевать...??
Какой то чувак в рябой шапке говорил за месяц до выборов что она готова на 95 %.....кто это был..??
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Та да...эпоха бедности уже закончилась...уже и забыли о ней...теперь очередь эпохи свинарчуков.... Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9211
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луценко буде саджати чи потужно реформовані суди? чи ти хочеш щоб Зеленський власноручно їх постріляв?
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Специально для особо одаренных зебобиков....луценко.. генпрокуратура и просто прокуратура...делами чиновников уровня свинарчуков не занимается...это дело ГБР и НАБУ....
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спеціально для петєбілів а під симолічні застави хто насралових відпускає?
і для чого тоді нам 15 тис дармоїдів в прокуратурі ? цапів-відбувайлів шукати? зате югік з сбу міг запросто поставити палиці в колеса набу Луценко заявил, что все агенты НАБУ - "вне закона"
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Прокуратура для уголовников типа вас зебобиков.... а что бы отпукстили под залог...нужно для начала предьявить обвинения....которых от ГБР и НАБУ нет ни кому....
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не зарікався б,уже насадили весною...всякоюго непотрібу на кошерні посади. Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 428
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шо ты сказал?".. шо, шо?!.. ну ка пафтари!
(цитата из стенограммы встречи Президента с живыми людьми)
Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 599
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Евгений Кошевой, не ? 😵. Или Жеку готовят по своей специальности, на мера Киева ? 😂
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Мангул - второй за сегодня который послал эту групку клоунов
Первым был слесарь
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Все президенты Украины и ихний аппарат, это всё марионетки. Страной правит криминал ! 😎 😎 😎 😎 😎
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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