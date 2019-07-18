 Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - сказал Гройсман.

В то же время, премьер подчеркнул, что следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

По его мнению, 250 депутатов парламента - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

"Более того, внедрение открытых списков повысит качество избрания в парламент", - добавил он.

Кроме того, Гройсман заявил, что не поддерживает идею внедрения системы двухпалатного парламента, так как это может замедлить принятие решений.