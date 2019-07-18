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 Политика Украины
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 Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году, после реформирования парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - сказал Гройсман.

В то же время, премьер подчеркнул, что следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле".

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По его мнению, 250 депутатов парламента - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

"Более того, внедрение открытых списков повысит качество избрания в парламент", - добавил он.

Кроме того, Гройсман заявил, что не поддерживает идею внедрения системы двухпалатного парламента, так как это может замедлить принятие решений.

Источник: https://censor.net.ua/n3138182
 
   
 Топ комментарии
 
У Гройсмана найнижчий рейтинг. Він сам порахував. Про які вибори з таким рейтингом?
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Вызывает интерес....
Гроси мозговой процесс...
У него в мозгу опилки?
Или просто там абсцесс? Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году - Цензор.НЕТ 2032
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Та ясное дело, в эту раду трусельман не попадает, а так хочется
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У Гройсмана найнижчий рейтинг. Він сам порахував. Про які вибори з таким рейтингом?
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А зачем оно ему? Он же всеравно уже будет в местах отдаленных.
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Та ясное дело, в эту раду трусельман не попадает, а так хочется
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Вызывает интерес....
Гроси мозговой процесс...
У него в мозгу опилки?
Или просто там абсцесс? Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году - Цензор.НЕТ 2032
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"Если мы сейчас сформируем..." Кого ты собралось формировать со своим рейтингом?
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АЛЕ, кто тут критикует идею! мальчики и девочки, вы еще не знаете, каким дерьмом окажется новая Рада. через два-три месяца, вы сами криком закричите про досрочные выборы!
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Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?
Просто медицинский позор какой то, клинический...
😁
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может через месяц проводить выборы -то в раду то презика? шоу должно продолжаться
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Надо было показать пример и провести досрочные выборы в 16-м году.
А не предлагать только когда выгодно вам.
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Да задолбал, дате хоть пару лет от выборов отдохнуть.))
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"чтобы было дешевле"Так урежь свою зряплату, и грошей хватит))
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Идея нормальная, только грося к тому времени уже будет директором рынка.
Что то другое ему не подсилу.
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Еще никто не решился сказать Гнойсману что он пролетает и на следующей неделе ищет новую работу?
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Вынесли эту дорогу железную
Вынесем всё, что нам Бог ни пошлёт!
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странно, до этого 5 лет работал в старой системе и его все устраивало, а теперь вот вдруг.. почему раньше не предлагал провести досрочные выборы и реформировать парламент?
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потому что тогда его все устраивало и надеялся еще на очередную каденцию петра при которой он останется главой правительства
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Чего этого всего не сделала нынешняя Рада с большинством от Народного Фронта, БПП, БЮТ и Самопомощи? а ответ прост, не тех **** на Майдане поубивали, если бы народ завалил всех депутатов Рыгов и других продажных крыс, поддерживающих режим Овоща черпающих личную выгоду от его правления, мы бы увидели и реальные изменения, и реформы, и посадки коррупционеров...
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боюсь, что тут не все так просто, и как бы дело не было в ментальности народа, который выбирает популистов--выдвиженцев олигархата...и вряд ли что то изменится в ближайшем будущем
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Проснулся трусепродавец,пять лет аферистичничал,а теперь решил заняться государственным устройством,иди возвращайся на свой базар,дальше уже без тебя будем разбираться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году
 
 
 
 
 
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