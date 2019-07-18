EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  367  9
Все про:Зеленский (2200) пропаганда (2285) Потураев (1)

 В Раде должен появиться комитет по "информационной безопасности", - советник Зеленского Потураев

Команда президента Владимира Зеленского планирует создать комитет, который будет заниматься информационной безопасностью и борьбой с пропагандой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theБабелю заявил советник команды президента по политическим вопросам и один из главных идеологов "Слуги народа" Никита Потураев.

"Во-первых, нужно обеспечить прозрачность собственности и понимать, за какие деньги СМИ купили. Во-вторых, нужно проводить публичный ежегодный экономический аудит. В-третьих, должна быть независимая редакционная политика в новостях. Для этого мы можем обязать компании предоставлять договор с владельцем о его невмешательстве в редакционную политику", - сказал он.

Смотрите также: Зеленский: "Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга". ВИДЕО

Для обеспечения информационной безопасности Потураев считает, что необходимо объединить Нацсовет ТРВ и Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио – это изживший себя орган, который нам достался от УССР. Его нужно ликвидировать, а функции передать в реформированный Нацсовет. Нацсовет нужно сделать более независимым – формировать его не на основе разных квот, а с помощью независимой конкурсной комиссии. Состав Нацсовета нужно увеличить на одного человека, потому что 8 членов – это возможность заблокировать любое решение. Изменив его, можно изменить и название, – например, Национальный совет по СМИ", - считает он.

Потураев также считает, что комитет ВР по вопросам свободы слова следует переименовать: "В названии должны появиться слова "информационная безопасность"".

Источник: https://censor.net.ua/n3138180
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну-ну. З Україну зробити Північну Корею нікому ще не вдавалось.
 показать весь комментарий
 
 
Не всех кумовьев и одногруппников ещё пристроил?
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то и здесь была независимая редакционная политика. Сейчас - ежедневные шабаши порохоботов. Все меньше адекватных форумчан заходят сейчас. Отвечать беснующимся это контрпродуктивно. Ветки по темам все короче. Все сделали соответствующие выводы.
 показать весь комментарий
 
 
от Зе и его команды действительно такая безопасность как СОС
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно...должен же кто то зебобиков на форумах и соцсетях в нужное русло направлять...так пусть это будет "КомПотур"...
 показать весь комментарий
 
Это вместо Минстеця создать комитет в Раде?
Идиот. Ты у курсе, чем исполнительная власть отличается от законодательной?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде должен появиться комитет по "информационной безопасности", - советник Зеленского Потураев
 
 
 
 
 
 вверх