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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

На досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Украине 21 июля, 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,5 %), "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и "Голос" (5,9%).

Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 01

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

По сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля, значимо вырос рейтинг партии "Слуга народа" - с 47,0% до 49,5%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 61% украинцев поддержал бы на референдуме вступление в Евросоюз, а объединение со странами СНГ почти 27%, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3138179
 
 
 Топ комментарии
 
Петя еле-еле преодолевает 5% барьер. Голос, БЮТ - поднажмите, соевые должны быть выброшены на политическую свалку.
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хто ще голосує за повних дебілів від ОП "За життя"? "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1341 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2257
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Совет форумчанПравила форума
 
то Голос 2,5%, то 5%, определитесь с рейтингами...
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Это зависит от количества песен на FM.
Больше песен - меньше рейтинг.
Меньше песен - больше рейтинг.
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Как партия заплатила - такой рейтинг и получила. Сейчас у социологов сбор урожая, праздник желудка просто.
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голос это голосок свиносявки пинкиса?
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"Рейтинг" никогда не давал Голосу 2,5%.
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А СМОТРИТЕ КАКОЙ "ФОКУС" МОЖЕТ БЫТЬ.
140 МЕСТ, ДОПУСТИМ, У "СЛУГИ НАРОДА". ЭТО ПО ПАРТИЯМ,
А ПО МАЖОРИТАРКЕ....КАК ВСЕГДА(!) БУДУТ СЮРПРИЗЫ...И КАК ОНО "КАРТА ЛЯЖЕТ" (ДЕПУТАТЫ). МАЖОРИТАРКА - ВСЕГДА БЫЛ БИЗНЕС. БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ ГОЛОСОВ!
КОРОЧЕ, "ВСЁ ЯСНО, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО"...И ГАРАНТИРОВАННОГО БОЛЬШИНСТВА НИ У КОГО НЕТ.
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В целом все нормально, а то некоторые продажные говноеды уже ЗаЖопу 18% рисуют.
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Какой этот Рейтинг плодовитый. "Опросы" клепает через день. Гроши льются непрерывным потоком походу...
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Брехня. У них опросы 1 раз в неделю. Зайди к ним на сайт, удостоверься. http://ratinggroup.ua/ru/
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Зебил, прочитай значение слова "утрировать" и гуляй лесом...
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Порохобот, ты сначала врешь, а когда обман раскрыт все в шутку переводишь. В 1 классе или детсаду такого набрался?
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Петя еле-еле преодолевает 5% барьер. Голос, БЮТ - поднажмите, соевые должны быть выброшены на политическую свалку.
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Вообще то еле еле 5% барьер преодоливают голос с юлей, но зечорты такие зечорты)))))
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49,5% полет нормалный....
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Не знаю, на канале Мураева его партия тоже проходит
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хто ще голосує за повних дебілів від ОП "За життя"? "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2257
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"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7981
тот кто эти рейтинги оплачивает тот их и танцует
в данном конкретном случае рыги и экс бпп
в реале у Зе будет будет больше 50% минимум
а хряка после выборов будут звать "Пеця 2%"
псы. могу на ящик пива забиться если шо "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1362
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скільки ж політологів івіщунів розвелось... пора на смереки ...
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100 баксов букмекерам закинул на то шо ПЕС мимо рады пролетит) хочу на эти бабки в турцию в отпуск после выборов слетать с супругой)
может и попандос будет) зато если выиграю) куле те 100 баксов сейчас?
бак солярки)
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)))) ну если ещё всё и всерьёз воспринимать, типо "цензора", "рейтинга" и иже с ними.. то это может полностю исказить реальную окружающую действительность. кроме стёба, такие "сурьёзные" источники внимания не заслуживают. он тутошний вася рачкин и то больший оналитег )))
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Вот кто интересно за Тимошенко голосует???
22 года у власти, 2 раза была премьером.. и всегда ей кто то и что то мешало, в результате страна в жопе благодаря ей также ..
Она говорит сейчас треба дияты? А где уверенность что в этот раз у неё получится дияты, а не будет что то или кто то мешать как все прошлые 22 года ))
люди, ау) новые - значит новые.. нужно гнать всех старых коррупционеров иначе следующие 5 лет будет треба було дияты но не получилось )) давайте потом ще разок 33й попробуем ))
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Ну у Вона хотя бы хоть какой то результат был по перераспределению ввп не в пользу олигархов. За что и посадили её ваши хозяева. А вот кто за олигарха или за шута олигарха голосует и ждёт покращень у этих диагноз интересен.
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Какой то бред и манипуляция. Зачем 2 колонки *кто мае намир голосуваты* и *хто мае намир голосуваты и вызначывся*? А *кто мае намир голосуваты* и называет за какую партию он голосует он разве не вызначывся?
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Если среди всех - да. А среди голосующих больше.
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Скільки буде "голосующих" (тобто явка) - ніхто не знає, тому і рахувати їх не варта.
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От буде прикол, якщо партія шарія пройде в раду😀
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Просто уявляю зустріч шарія і порошенка в раді😁
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шмарий до Рады не успеет добраться, скальп снимут еще на подходе
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В будь-якому випадку я б на це подивився😄
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Ну так оно примерно и есть, но все будет решать мажоритарка.
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Толи рейтинги заказные толи украинцы совсем из ума выжили. Ни одна националистическая украинская партия в парламент не проходит. Одни кацапы, сепары и евреи. Походу п***да Украине.
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49,5% плюс мажоритащики и дело сделано.
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Глянь на списки, никакой конкуренции.
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В конторах ставки глянь. По Киеву есть. В 9 из 13 округов побеждает Слуга Народа. Пёс - в 3 округах.
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подожди, сейчас они гавкать начнут - мы не псарня!
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Знову рейтинг змінився, вчора був інший, а дати проведення ті ж самі. Малюють кому що потрібно для лохторату. Повторюсь, у слуги Урода і близько немає такого рейтингу. його реальний рейтинг. який з часів президенських значно впав був наступний: 73 %, ці відсодки від частини яка прийшла на вибори. А це всього 60% у другому турі. Реальний рейтинг малороса був 30% у першому турі при явці 62,8% з 30 млн виборців. Тобто малороса по приколу підтримувало 5,58 млн людей!
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Ну по такой логике у Порося поддержка около ляма.))
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Жаль. От ПЕСдуны все-таки пролазят в парламент. Если бы не пару процентиков, то мы бы забыли о Пете Параше.
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ВР его не защитит от ответственности.
Неприкосновенность будет снята.
Клетчатое одеяло марина уже приготовила.
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Дык ваш Петя Параша же постоянно говорит, что он уже есть, пороховата.
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Альтернативы Юли нет и в ближайшее время не предвидится
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Истерика на ПРЯМОМ канале зашкаливает.
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Прямая кишка выполняет свое прямое предназначение! "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2519
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Та да! Все населення симпатизує націоналістам! Вгадав?))
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Звонок ВаЗелина Пуйлу, поубавит голосов "Слуге народа", жалко что он позвонил за 4 дня до выборов, а не за, скажем 10
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Радует то, что рейтинг Слуги народа опять упал - а ведь мудрый Петр Алексеевич предупреждал, что их рейтинг скатиться да 5%, эх не слушали его тогда "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9333
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49,5% и 7,7% хорошее соотношение. Отвечает доверию Зале и Пети.
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"мудрый", это - перебор. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1161
Прогнозы мудрых сбываются.
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Тётя Роза‏
Пишут, что в Раду проходят 6 партий. А я считаю, что только две. Европейская Солидарность и Клоны Клоунов.
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позавчера было 31% сегодня уже 38%, помедленнее рисуйте рейтинги, не успеваю записывать
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Кто продолжает голосовать за партию Порошенко?
Психически больные люди.
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Неправда. Только Ылита голосует за Ведралексеича.
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О, а вот и первый Ылитный копрофил нарисовался.
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те, кого еще не успел выковырять Зеля.
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Реальные результаты выборов покажуи избирательные участки за рубежом. Там фальсификации невозможны. А в Украине напишут такие результаты как нарисует екзитпол. Российская технология уже много раз обкатана в Украине. Поэтому зарубежных социологов и непускают в Украину.
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Пусть наши зарубежные избиратели поживут 5 лет, как мы, тогда и они правильно проголосуют.
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Сепарье побеждает! Повторяется, так комуняцкая зараза Кравчук выиграл у Чорновола! Все не коммуняцкие голоса были пропали при выборах из того что пошло несколько колон от национальных демократов!

А если бы собрались и завалили Кравчука и Кучме, может Украина была бы сейчас не хуже Польши! Реформы которые хотел провести Чорновил и сейчас актуальны!!!!
Думайте!!! Включите мозг! Голосуйте за проходных! Не дайте Зеленой рашистско Жопаблоковой сволочи завести нас в Россию! Планы там практически одинаковые! Отличаются только временем, последовательностью и тем кто Медведчук или Коломойский !!!!!
Думайте чтобы мне поехали пасти оленей на Дальний Восток и это в лучшем случае!!!! Репрессии будут очень быстро, вы же видите как они реагируют на критику и как устраивают обыски на телеканалах во время избирательной компании! Так даже Кучма не делал! Это стиль Путлера!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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