 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.
По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
Также в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,5 %), "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и "Голос" (5,9%).
Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.
По сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля, значимо вырос рейтинг партии "Слуга народа" - с 47,0% до 49,5%.
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.
Больше песен - меньше рейтинг.
Меньше песен - больше рейтинг.
140 МЕСТ, ДОПУСТИМ, У "СЛУГИ НАРОДА". ЭТО ПО ПАРТИЯМ,
А ПО МАЖОРИТАРКЕ....КАК ВСЕГДА(!) БУДУТ СЮРПРИЗЫ...И КАК ОНО "КАРТА ЛЯЖЕТ" (ДЕПУТАТЫ). МАЖОРИТАРКА - ВСЕГДА БЫЛ БИЗНЕС. БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ ГОЛОСОВ!
КОРОЧЕ, "ВСЁ ЯСНО, ЧТО НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО"...И ГАРАНТИРОВАННОГО БОЛЬШИНСТВА НИ У КОГО НЕТ.
тот кто эти рейтинги оплачивает тот их и танцует
в данном конкретном случае рыги и экс бпп
в реале у Зе будет будет больше 50% минимум
а хряка после выборов будут звать "Пеця 2%"
псы. могу на ящик пива забиться если шо
может и попандос будет) зато если выиграю) куле те 100 баксов сейчас?
бак солярки)
22 года у власти, 2 раза была премьером.. и всегда ей кто то и что то мешало, в результате страна в жопе благодаря ей также ..
Она говорит сейчас треба дияты? А где уверенность что в этот раз у неё получится дияты, а не будет что то или кто то мешать как все прошлые 22 года ))
люди, ау) новые - значит новые.. нужно гнать всех старых коррупционеров иначе следующие 5 лет будет треба було дияты но не получилось )) давайте потом ще разок 33й попробуем ))
Неприкосновенность будет снята.
Клетчатое одеяло марина уже приготовила.
Прогнозы мудрых сбываются.
Пишут, что в Раду проходят 6 партий. А я считаю, что только две. Европейская Солидарность и Клоны Клоунов.
Психически больные люди.
"Перша ластівка" Кернес почав впарювати харків'янам нові паспорти
А если бы собрались и завалили Кравчука и Кучме, может Украина была бы сейчас не хуже Польши! Реформы которые хотел провести Чорновил и сейчас актуальны!!!!
Думайте!!! Включите мозг! Голосуйте за проходных! Не дайте Зеленой рашистско Жопаблоковой сволочи завести нас в Россию! Планы там практически одинаковые! Отличаются только временем, последовательностью и тем кто Медведчук или Коломойский !!!!!
Думайте чтобы мне поехали пасти оленей на Дальний Восток и это в лучшем случае!!!! Репрессии будут очень быстро, вы же видите как они реагируют на критику и как устраивают обыски на телеканалах во время избирательной компании! Так даже Кучма не делал! Это стиль Путлера!