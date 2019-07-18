 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,5 %), "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и "Голос" (5,9%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

По сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля, значимо вырос рейтинг партии "Слуга народа" - с 47,0% до 49,5%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

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