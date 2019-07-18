 Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя отношения команды президента Владимира Зеленского к куму президента РФ Виктору Медведчуку, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что нам он (Медвдедчук. - Ред.) вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться", - заверил Шефир, уточнив, что он не слышал о каких-либо попытках самого Медвдедчука выйти на контакт с Офисом президента.

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Отвечая на вопрос, видит ли Офис президента угрозу в том, что Медведчук сконцентрировал в своих руках огромный медиаресурс, Шефир заявил: "Видит. Есть идея разработать законопроект о том, что медиа ресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Или близкий к собственнику человек. Я же не правовед, чтобы правильно выразить эту мысль, но вот ограничить это точно надо. Да, были б у нас средства, мы бы сами купили телеканал "Интер"! Мы ведем работу по созданию канала, который был бы сильным информационно. То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя".