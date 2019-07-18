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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (931) ТВ (1774) Шефир_Сергей (5)

 Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

Офис президента усматривает опасность в том, что кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук сконцентрировал в своих руках значительный медиаресурс, и рассматривает идею создания законопроекта о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя отношения команды президента Владимира Зеленского к куму президента РФ Виктору Медведчуку, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что нам он (Медвдедчук. - Ред.) вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться", - заверил Шефир, уточнив, что он не слышал о каких-либо попытках самого Медвдедчука выйти на контакт с Офисом президента. 

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Отвечая на вопрос, видит ли Офис президента угрозу в том, что Медведчук сконцентрировал в своих руках огромный медиаресурс, Шефир заявил: "Видит. Есть идея разработать законопроект о том, что медиа ресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Или близкий к собственнику человек. Я же не правовед, чтобы правильно выразить эту мысль, но вот ограничить это точно надо. Да, были б у нас средства, мы бы сами купили телеканал "Интер"! Мы ведем работу по созданию канала, который был бы сильным информационно. То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя".

Источник: https://censor.net.ua/n3138178
 
   
 Топ комментарии
 
А вот и разница между Зеленским и грязным брехунишкой потрохом,последний тесно сотрудничал с агентом хуйленка,а Зеля говорит ему - иди нах.
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как это он вам не нужен???, Пепе - он очень даже нужен!, вчера даже в одной комнате в Страсбурге выступали! и вам пригодится!)))
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Единственный способ отстраниться - это приговор суда и тюрьма
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А вот и разница между Зеленским и грязным брехунишкой потрохом,последний тесно сотрудничал с агентом ********,а Зеля говорит ему - иди нах.
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а это вафлер говорит, или кто то из цирковой труппы?
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посылает, только не идет он Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке - Цензор.НЕТ 4087 Слова.. слова.. они такие, эти слова...
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да... переиграла тогда коса... Ей надо было открыто сказать, что так, мол и так, наегала я витю хама и это выглядело бы норм.
Но, должен заметить, проблемы со спиной у нее серьезные.
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ну во первых говорит не Зеля а Шифер . а во вторых . интересно а Беня знает что этот персонаж сегодня наговорил ?
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как это он вам не нужен???, Пепе - он очень даже нужен!, вчера даже в одной комнате в Страсбурге выступали! и вам пригодится!)))
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тебя, анализ, вообще нужно в пробирке держать! воняяяет
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и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

Но он, падло, так прилип, что хрен оторвешь Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке - Цензор.НЕТ 1466
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ничего себе . а жидяра иногда и здравые мысли выдает . а Беня знает ?
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Одиозный олигарх Виктор Медведчук начал сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2004 году в период Оранжевой Революции и сегодня является ключевым спонсором ЗеКоманды. Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. «В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.). Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук. Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат. «Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько. Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин. «Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским. Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne. Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR1p6bqs2C9X5YNGJplAtj4OyZhI8yVlDOQmsfNiU6wi9G96uULkQAfDUMI
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Теперь я понял почему Зел не поехал Страсбург - он не хочет находиться с Мертвечуком на одном мероприятии, так сказать - отстранился. Поэтому рыги красиво поагитировали за слив Украины, пока Зел увольнял чиновников, щупал асфальт и катался на тесле.
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рассказываю как все будет работать. главный лозунг "холуя народа"-мир любой ценой. воевать он боится и не будет. мир в Украине зависит только от хозяина, а мир он даст только на своих условиях. хозяин скажет кто смотрящий, его имя Виктор. если Петру удавалось балансировать, наезжать и съезжать, то чмо вообще не будет иметь слова, будет получать инструкции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке
 
 
 
 
 
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