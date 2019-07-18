 Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя свои отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу у нас двоевластия. У нас нормальные отношения с Андреем (Богданом. - Ред.). У него шикарное чувство юмора, хотя и своеобразный стиль общения. Кто-то называет его немножко хамоватым. Я много слышал об Андрее (Богдане. - Ред.) плохого, но также мне много рассказывали о его профессиональных качествах. Я видел, как он работал в период предвыборки. Да, он сложный человек, но мы все, знаете ли, не без недостатков. У нас с ним в целом нормальные отношения, хотя случаются и стычки. Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной и если это направить в правильное русло", - рассказал Шефир.

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"Мы когда прочитали об этом, очень удивились. Богдан первым спросил: "Какой конфликт?". Возможно, какие-то разногласия были. Но не конфликт. Вы рассуждаете с точки зрения: "Ты сидишь на своем месте - решай там свои вопросы". Мы же пока работаем командой. Тот, кто выбивается из команды, отходит. Но есть какие-то консультации, просто мужские разговоры. Возьмем аналогию из жизни: часто бывает, что возвращаясь с работы домой, муж обсуждает с женой какие-то рабочие вопросы. Можно ли в таком случае говорить, что она на него – по профессиональной линии – влияет? Я не замечал, чтобы Андрей продавливал своих людей. Ни в СБУ, ни в другие структуры. Разве тех, с кем ему самому в Администрации у нас работать. Так, например, было с Алексеем Гончаруком. Мы его не знали, но Андрей убедил, что он необходим, и сегодня, поработав немного вместе с Гончаруком, мы убеждаемся в его правоте", - прокомментировал Шефир информацию о конфликте Богдана и Баканова.