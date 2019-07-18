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 Политика Украины
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Все про:Баканов Иван (36) Богдан Андрей (86) Шефир_Сергей (5)

 Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане

В Офисе президента нет двоевластия.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя свои отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу у нас двоевластия. У нас нормальные отношения с Андреем (Богданом. - Ред.). У него шикарное чувство юмора, хотя и своеобразный стиль общения. Кто-то называет его немножко хамоватым. Я много слышал об Андрее (Богдане. - Ред.) плохого, но также мне много рассказывали о его профессиональных качествах. Я видел, как он работал в период предвыборки. Да, он сложный человек, но мы все, знаете ли, не без недостатков. У нас с ним в целом нормальные отношения, хотя случаются и стычки. Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной и если это направить в правильное русло", - рассказал Шефир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками

"Мы когда прочитали об этом, очень удивились. Богдан первым спросил: "Какой конфликт?". Возможно, какие-то разногласия были. Но не конфликт. Вы рассуждаете с точки зрения: "Ты сидишь на своем месте - решай там свои вопросы". Мы же пока работаем командой. Тот, кто выбивается из команды, отходит. Но есть какие-то консультации, просто мужские разговоры. Возьмем аналогию из жизни: часто бывает, что возвращаясь с работы домой, муж обсуждает с женой какие-то рабочие вопросы. Можно ли в таком случае говорить, что она на него – по профессиональной линии – влияет? Я не замечал, чтобы Андрей продавливал своих людей. Ни в СБУ, ни в другие структуры. Разве тех, с кем ему самому в Администрации у нас работать. Так, например, было с Алексеем Гончаруком. Мы его не знали, но Андрей убедил, что он необходим, и сегодня, поработав немного вместе с Гончаруком, мы убеждаемся в его правоте", - прокомментировал Шефир информацию о конфликте Богдана и Баканова.

Источник: https://censor.net.ua/n3138176
 
 
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так и нужно с этими мразями, возомнившими себя властелинами мира. Дерзай, Зеленский!
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Правильно Зеля! Будь как Хфёдырыч! Погоняло ХАМ - вакантно!
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в Библии написано о таких так... (наушник) тот кто наушничает Царям о ком либо...
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Так ось чому узеленський такий знервований. Богдан, зазвичай, стоїть позаду нього, бо він такий пробивний.
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"вечером ты будешь стонать, как *****!"
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да, нужно же знать их предпочтения и сильные стороны. Хотя у хамов их много и все хамство..
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о, папараци приперлось. Так на чем там теслу возили, на каком лафете?
Брехло ты соевое
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Повезло Зеленскому с управляющим. Хоть сцы в очи!
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Внедрение ценностей рюцького мира идёт полным ходом. С чем искренне поздравляю не разделяющих оные зябликов. Разделяющих не поздравляю - это не люди вообще. Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 1085
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй макнула *****:
«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 4236
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Люстрований Сихів‏ @syhiv25 14 июл.
Андрій Богдан ( зправа) в складі монгольської миротворчої місії в Судані 1986 рік

Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 7476
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане
 
 
 
 
 
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