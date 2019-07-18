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 "Оппоблок" и "Оппоплатформа" - путинская "5 колонна". Они приехали в Страсбург уничтожать концепцию защиты украинского интереса, - Порошенко

Сегодня политики из пророссийского пула, которые действуют четко по приказу Кремля, попытались навязать в Страсбурге собственную повестку дня, что разрушает концепцию защиты Украины на международной арене. Только усилиями команды "Европейской Солидарности" удалось разрушить эти планы, защитить национальные интересы нашего государства и сохранить международную коалицию в новоизбранном Европейском парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил журналистам во время прямого включения из Страсбурга.

"Посмотрите, с чем сюда приехали "Опоблок" или "Опоплатформа" - фактически, путинская "пятая колонна". Окружена сонмом российских журналистов, которые обеспечивают им пиар-поддержку, они не поднимали ни разу вопросы, жизненно важные для Украины. Они приехали презентовать себя, как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день должна разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям, сегодня эта попытка "пятой колонны" Кремля здесь, в Страсбурге, провалилась", - сообщил Порошенко.

Необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты нашего государства и противодействия гибридной агрессии России. Особенно важно об этом помнить всем демократическим партиям в период предвыборных баталий, убежден Порошенко.

"Сегодня, несмотря на то, что идет разгар предвыборной кампании, интересы Украины здесь - в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента. Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте - мы отмечаем, что все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы должны выступать как единая, слаженная команда - в этом и реализуется предложение, что наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов или ошибок, которые будут работать во вред нашему государству", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь о переговорах по Украине мы узнаем на пресс-конференциях Путина. Это потеря субъектности, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3138175
 
   
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Та да, так медведчуку так и сказал, не побоялся. Сраный борец с реваншизмом.
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а кого туда послал Зе или их 95 на корпоратив не приглашали.
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"Фамилия Петра Порошенко отсутствует в графике официальных мероприятий. Его встреч нет в официальном графике. Что точно можем сказать, он не в списке. Обычно гостей приглашает глава Европейского парламента, также они могут быть приглашены политическими группами. В данном случае это могла бы быть группа членов Европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана"
начальник отдела пресс-службы Европарламента, Марджори Ван Ден Бреке
"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2606
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да, тяжолая у петрыка ситуация. в стремлении к личному реваншу приходится стать ему попутчиком у других реваншистов. "разом вони це зроблять!"
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Петрык может стать одним из политиков Европы, если надумает к ним примкнуть, а вот Зе с его ношей 95 может только об Оскаре мечтать...
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так это ж твои хряк бизнес партнёры, что забыл. каналы им продал, монополию по сжиженому газу мертвичуку отдал, ахмету все обленерго, за бойко твой кум отсвистел что не видит состава преступления,...
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І це каже засновник риговської партєйки, який за свою
позорну каденцію їх підтримував і пігодовував?!
🤮
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Петя, возвращайся, тебе повестку принесли. "Оппоблок" и "Оппоплатформа" - путинская "5 колонна". Они приехали в Страсбург уничтожать концепцию защиты украинского интереса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7546
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доигрался кондитер, оденут браслеты и доставят в кутузку, если сам не идет.
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После выборов этот процесс ускорится.
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ПАРАШАєнко ти же сам пригрів мертвечука, в тебе було 5 років, що ти робив мразота барижна, крав? А тепер їздиш і свої е@алом торгуєш, тебе чекають в ДБР падаль.
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Так ты сам,со своими воришками-подельниками,все взял и просрал.Вякать нужно было когда мертвечук к тебе домой ночами на тёрки приезжал.
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Ну что Пэтя, пожинаешь что , если и не посеял, то уж точно взрастил. И при твоем большом "аппаратном" опыте, ты не мог не знать ( не то что уж догадываться) к чему это все ведет, и чем это грозит. А знал, значит для чего то это все делал. А значит однозначно виновен и ответственен ( правда кто у нас за что когда нес ответственность) Как говорится ворон ворону глаз не выклюет , в итоге и они с "глазами" и у тебя " все со зрением нормально".
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ето усьо фатажоп та правакація протів чесного палітіка медведчука, кум жени якого іде від найчеснішої партії слуга урода! парашенка просто вчергове убєжал от дбр, прихвативши черговий самальот бабла украдєного в народа! праклятиє парахаскоти "Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1090
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оппоблок" и "Оппоплатформа" - путинская "5 колонна". Они приехали в Страсбург уничтожать концепцию защиты украинского интереса, - Порошенко
 
 
 
 
 
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