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 МККК направил на оккупированную территорию Донбасса 91,1 т гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Международный Комитет Красного Креста доставил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в ОРДЛО 91,1 тонны гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донбасса последовало 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью (медицинское оборудование, средства гигиены и продуктовые наборы) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 91,1 тонны", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138172
 
 
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У кацапів грошей нема,"Білі КАМАЗи" віже не їздять,так Україна продовжує їх кормити як при Петру.
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Гуд, а то на рынках у торгашей товар заканчиваеться. Смысл мы кормим ту наволочь? Все нормальные уже выехали, а мы ватников-новоросов продолжаем с руки кормить....
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руководство лугандона жадно отирает руки
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реклама партии Вакарчука? "9-1-1" это его песня
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Щоб вам ця "допомога" боком вилізла!
🤗
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Уважаемый Красный Крест!
А нельзя ли вместо предметов гигиены возить им старые газеты и новые рекламные проспектики опоблока и прочей швали (то, что в наших подъездах скапливается у почтовых ящиков килограммами и чем все столбы облеплены), а вместо мед оборудования - сухую хлорку и вяленый подорожник, а вот прод.наборами сложнее - с ягелем и лебедой...напряг... тут только сено-солома) - чтоб все, как им мечталось... и без бэндэровцев))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМККК направил на оккупированную территорию Донбасса 91,1 т гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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