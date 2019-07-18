 МККК направил на оккупированную территорию Донбасса 91,1 т гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донбасса последовало 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью (медицинское оборудование, средства гигиены и продуктовые наборы) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 91,1 тонны", - сказано в сообщении.
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А нельзя ли вместо предметов гигиены возить им старые газеты и новые рекламные проспектики опоблока и прочей швали (то, что в наших подъездах скапливается у почтовых ящиков килограммами и чем все столбы облеплены), а вместо мед оборудования - сухую хлорку и вяленый подорожник, а вот прод.наборами сложнее - с ягелем и лебедой...напряг... тут только сено-солома) - чтоб все, как им мечталось... и без бэндэровцев))))