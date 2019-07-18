 МККК направил на оккупированную территорию Донбасса 91,1 т гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донбасса последовало 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью (медицинское оборудование, средства гигиены и продуктовые наборы) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 91,1 тонны", - сказано в сообщении.

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