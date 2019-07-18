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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) Шефир_Сергей (5)

 Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками

У президента возникает такая эмоциональная реакция - преступник должен быть наказан.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя публичные перепалки президента Владимира Зеленского с чиновниками на Закарпатье и в Борисполе, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Хамство возможно только в отношении порядочного человека. А когда ставят на место хама, это уже сила. Как в "Иронии судьбы", интеллигентный человек в нужный момент, когда его донимают, может сказать и грубые вещи. Разве вы видели со стороны президента хамство в отношении порядочных людей? Прошло полтора месяца, как он президент. Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция - преступник должен быть наказан", - прокомментировал Шефир публичные перепалки Зеленского с чиновниками на совещаниях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

"Мы хотим донести всем главный посыл: "Играйте по правилам. По-другому страну мы не поменяем". Даже пусть кто-то считает такое поведение хамством. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? А для кого это делалось 15 лет со сцены и весь народ аплодировал? Это тоже было для выборов? По опыту: когда шутка надуманная, народ в зале не аплодирует, нет. Но как только артист "попадает в нерв" - смеется и рукоплещет. Если мы и в политике попадаем в нерв, значит - правильно делаем. Мне нравится, я думаю: "Молодец, красавец", - заверил Шефир, отвечая на вопрос, не являются ли такие совещания Зеленского предвыборной технологией.

"Большего всего он (Зеленский. - Ред.) ценит, выйдя из предвыборной кампании, поддержку народа. Для него (Зеленского. - Ред.) это очень важно. Если подведет народ, это будет для него (Зеленского. - Ред.) больше любого самого крупного провала. Но также мы понимает, что просто не будет. Он (Зеленский. - Ред.) мало по каким вопросам комплексует. Только, когда его (Зеленского. - Ред.) ставят в позицию "ты обещал и не сделал". У него (Зеленского. - Ред.) комплекс суперпорядочности. Мне кажется, мы с ним здесь очень похожи. Если мне говорят, что я не компетентен, и это действительно так, то я беру время на то, чтобы вникнуть в тему и прошу помощи. Владимир Александрович умеет слушать, он очень быстро учится. Но никогда не станет умничать, если не разбирается в вопросе", - заверил Шефир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником". А также заявил, что обратится относительно него в СБУ: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта"

Перед этим Зеленский публично отчитал чиновников западных таможен: "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?". 

Источник: https://censor.net.ua/n3138171
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю. Осталось поставить на место главного хама. Он ведь тоже хам, верно? Или хамство в интересах изгнания хамства, хамством не считается?
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Хам хама априори не может поставить на место. Поставить на место хама может только интелигент, а не гопник.
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Наче зеля не хам..
Він буде звертатись так само до кожного.
Пам'ятаєте вирячене обличчя зелькі у Львові в розмові з атовцями ?
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Вітаю. Осталось поставить на место главного хама. Он ведь тоже хам, верно? Или хамство в интересах изгнания хамства, хамством не считается?
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Оскільки головний зам - кумир 73 відсотків лохторату, то хамство зараз у тренді. І не відомо, чи воно вже на піку популярності, чи лише на дорозі до нього. Тому потрібно бути готовим, що ми вступили у період моди на хамство. Хоча насправді хамство - це спосіб прикрити свою неспроможність до нормальної дискусії за браком аргументів, чи неосвіченістю, чи комплексом неповноцінності.
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уверен, в ближайшее время, кто то пошлет это чмо нах, и даст леща на камеру, даже "звонок другу" не поможет. на этом все кончится. баба Рима на Кривом утешит сынулю, вытрет сопли. .
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Логика есть, но єто логика популизма. Хотелось бы реальных дел
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За реальными делами надо к Луценко. Много он их сделал?
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2700 дел по коррупции чиновников 1 категории. теперь суд. а ты что ждал, расстрельные тройки?
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Хам хама априори не может поставить на место. Поставить на место хама может только интелигент, а не гопник.
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как допустим Омельян фразой-Вов какого ...ты туда залез.
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Хама у перепалках я бачив лише одного... Завжди одного й того ж... Чьорт, вийді вон і т.д.
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Головне у словах Шефіра:"Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Тобто вони роблять те, що хоче бачити і почути нарід. Вони далі ведуть акторську гру - хочуть подобатись. І забувають, що однією з характеристик якуневича було хамство, а однією з кличок - Хам. Ну що ж, вірною дорогою йдете, товариші. Всьому цивілізованому світу відомо, що зама найкраще ставити на місце гідністю і високою культурою, проти яких у нього немає аргументів. Але гідність і висока культура ажтнвяк не є рисами новообраного.
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Президент всё правильно делает,но мало простого увольнения,они должны сидеть в тюрьме поголовно
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Сейчас у него нет инструментов.
Все инструменты заточены под поросенка.
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Это ты сказала.
Хватит приписывать другим свои тупые умозаключения.
Есть Закон.
А руки рубить обещал твой кумир.
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Почему ты так задёргался.
Я довела до логического конца ваши посты

Обиженные, вы жизнью
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закон написан так, что зелебоб обломится надорвавшись
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Все преступления президента Зеленского. )))
хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку )))
Я собрал все преступления президента Зеленского и хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку.
Итак, Зеленский :
1.Купался в море в красных плавках, а мог бы голым или, на крайний случай, в блакитно-жовтых;
2.Назвал бандита чертом и выгнал с совещания. Хотя обязан был присвоить звание Герой Украины, назначить главой области или хотя бы Генпрокурором;
3.Позвонил Путину. Хотя обязан был бросить на Кремль ракету или (по крайней мере) обматерить в прямом эфире;
4.Грубо разговаривал с таможенниками, после чего уволил.И это вместо того, чтобы включить их в список Слуги Народа на выборах в Раду и осчастливить страну.
5.Автомобиль из кортежа президента попал в ДТП в Одессе. А ведь мог, как все порядочные люди, не жечь народный бензин, сидеть дома и пить пиво;
6.Отменил парад 24 августа. И это вместо того, чтобы устроить очередной Илловайск с тысячью трупов, а самому сесть на коня и вместе с Гелетеем и Муженко гарцевать по Крещатику. Или как честный человек открыто и прямо воровать в Укроборонпроме ....Позор !;
7.Внес в Раду 53 законопроекта, парализовав работу парламента. И это в то время, когда депутаты трудились, напрягая последние силы, и физически не могли заниматься подобной чепухой;
8.Ел шаурму....Это самое циничное преступление ! И это вместо того, чтобы бегать по митингам, отбирать шапки, хватать за нос, материться, угрожать набить морду, заправлять пиджак в трусы, как это делает всеми любимый настоящий народный президент Порошенко....
9.Пустил в администрацию журналиста в шортах.Вот как это назвать? Это же прямой путь к половым извращениям ...
Выражая мнение народа, я прямо заявляю, что такие действия президента образуют состав ВСЕХ уголовных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, включая изнасилование крупного и мелкого рогатого скота.
Что касается морали, то у меня просто нет слов выразить справедливое негодование циничными преступными действиями президента Зеленского.
Уверен,что на выборах в парламент преступная партия "Слуга Народа" не получит 100 % голосов избирателей.
Не получит и 99 % голосов.
Давайте накажем преступника и его партию !
Наглым и циничным преступникам достаточно будет и 75 % !🤗
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в "катехизисе еврейского народа" есть подсказка как выходить из положения, когда ты клоун оказался в кругу умных людей, совершил проступок, выглядишь глупо и т.д. "захихикивание".
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Про )(уйла интересно чё так не сделал как у вас написано? Или с подчинёнными можно царьковать а с )(улом токо ботинки ему вылизывать?
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Наче зеля не хам..
Він буде звертатись так само до кожного.
Пам'ятаєте вирячене обличчя зелькі у Львові в розмові з атовцями ?
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гражданских атсеч!
Промолчу про маты и истерику свыни рыгосоевой в Одессе.
Только туда камеры не допускались
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Бидло їздить по країні і показує паханську форму спілкування, а його перша шостка розказує, як воно "показує силу" і ставить на місце "хамів".
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Главный Чиновник и он же главный Хам - Зеленский.

Президентом назвать не могу,
Не дорос
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Ключевой смысл высказывания Шиферины:
"Людям это нравится"
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Слово "люди" тут треба замінити словом "бидло"...
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дни нового, практически сочтены. реваншисты сметут его в ближайшее время. петрык при поддержке рыгов. обе шайки уже практически добились желаемого, - каждый своего реванша.
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парализовав работу парламента. И это в то время, когда депутаты трудились, напрягая последние силы, и физически не могли заниматься подобной чепухой - это из серии анекдотов ?
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Ну скажем у Лукашенко это получается лучше.. А толку.. ( Порох тоже "патриотично" ругал ватников, а Медведчука вскормил "грудью", тот из кабинета не вылазил, бизнес активами оброс, финансово окреп, накупил каналов, объединил под себя "власовцев" и теперь вот кум "королю" и сват министру..) Так что все пустой звон.
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как человек с 95 может отличить хамство от постановки на место.....Им самим все время хамили, а теперь они отрываются на всех да еще народом прикрываются, мол ему это по душе.....
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Самое страшное, что "народу" это реально по душе. Те, кто всю жизнь живут в хамстве и злости, просто млеют, когда приходит "крепкий хозяйственник" и начинает публично всех пороть. Ведь можно наказывать и увольнять без публичных оскорблений, без криков, хамства, фени, наказывать за дело и результат будет тот же, но ведь тогда электорат не будет оргазмировать.
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Зеля не хам, зуб даю! Многие черти здесь гонят на преза, но это до звонка Баканову, он порешает и сделает любого свинарчука.
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Вот видишь, даже до тебя дошло.
С вами нужно говорить на вашем языке. Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками - Цензор.НЕТ 8614
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простолюдинам всегда нужны публичные казни... дебилы думают, что их это никогда не коснется Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками - Цензор.НЕТ 1852
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Зеленскому респект,
но какое противодействие кругом,
напалмом выжигать
коррупцию надо
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хам хамит хаму, и это справедливость?
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Товарищ Зеленский хоть когда-то сподобится хоть на единственный позитивный шаг? Что-то разумное и полезное сделать такое, что его предшественник не мог или делал неправильно?
Уволить, разогнать, обругать, "поставить на место", обхамить, обещать кого-то посадить, дезорганизовать работу ключевых министерств - это всё очень просто (и быдлу нравится). А вот попробуй что-нибудь сделать реально на пользу стране и людям.
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Для кого это делается, как ни для людей [=лохов]?
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Все,без искючения,потроховские чинушки воровские мрази,все продолжают нагло сидеть на своих должностях купленных у потроха и не хотят признавать то,что их время ушло навсегда,с ними нужно разговаривать по хамски и с предъявами,это стадо понимает только такой язык.
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Если один хам "поставит на место" другого хама, то кто остановит первого хама?
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Конечно! Только на место нужно ставить Зеленского, который взлетел так высоко, что позволяет себе хамство ко всем. Про Голобородько он зыбыл напрочь. Царек такой себе маленький: ездит по регионам и вмешивается в местное самоуправление. Почему он не Страсбурге? Или там его Медведчук представляет?
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В поведении Зеленского просматриваются детские комплексы и обиды. Но одно дело, когда ты один из 40 миллионов и вынужден прогибаться перед сильными мира сего. Другое дело теперь - когда ты на вершине власти, ты един - царь и бог. Теперь ты можешь говорить и делать, что хочешь, выместить свои обиды на любом, особенное удовольствие сделать это с представителями «предыдущей власти» и смотреть как эти людишки будут перед тобой заискивать, расшаркиваться. Это доставляет особое удовольствие, сопоставимое по ощущениям с оргазмом. К этому привыкаешь, на это подсаживаешься, и слезть с этой иглы можно только с помощью холодного народного душа.
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Другими словами, как я понял Шефиро,: "быкам" нравится, когда "быкуют"....
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А що на це кажуть розумні українці? Чи шифєра це не цікавить?
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Золотой ты человек, Юрий Венедиктович, все о народе думаешь. Отдохнуть бы тебе надо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками
 
 
 
 
 
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