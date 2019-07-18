 Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя публичные перепалки президента Владимира Зеленского с чиновниками на Закарпатье и в Борисполе, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Хамство возможно только в отношении порядочного человека. А когда ставят на место хама, это уже сила. Как в "Иронии судьбы", интеллигентный человек в нужный момент, когда его донимают, может сказать и грубые вещи. Разве вы видели со стороны президента хамство в отношении порядочных людей? Прошло полтора месяца, как он президент. Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция - преступник должен быть наказан", - прокомментировал Шефир публичные перепалки Зеленского с чиновниками на совещаниях.
"Мы хотим донести всем главный посыл: "Играйте по правилам. По-другому страну мы не поменяем". Даже пусть кто-то считает такое поведение хамством. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? А для кого это делалось 15 лет со сцены и весь народ аплодировал? Это тоже было для выборов? По опыту: когда шутка надуманная, народ в зале не аплодирует, нет. Но как только артист "попадает в нерв" - смеется и рукоплещет. Если мы и в политике попадаем в нерв, значит - правильно делаем. Мне нравится, я думаю: "Молодец, красавец", - заверил Шефир, отвечая на вопрос, не являются ли такие совещания Зеленского предвыборной технологией.
"Большего всего он (Зеленский. - Ред.) ценит, выйдя из предвыборной кампании, поддержку народа. Для него (Зеленского. - Ред.) это очень важно. Если подведет народ, это будет для него (Зеленского. - Ред.) больше любого самого крупного провала. Но также мы понимает, что просто не будет. Он (Зеленский. - Ред.) мало по каким вопросам комплексует. Только, когда его (Зеленского. - Ред.) ставят в позицию "ты обещал и не сделал". У него (Зеленского. - Ред.) комплекс суперпорядочности. Мне кажется, мы с ним здесь очень похожи. Если мне говорят, что я не компетентен, и это действительно так, то я беру время на то, чтобы вникнуть в тему и прошу помощи. Владимир Александрович умеет слушать, он очень быстро учится. Но никогда не станет умничать, если не разбирается в вопросе", - заверил Шефир.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником". А также заявил, что обратится относительно него в СБУ: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта".
Перед этим Зеленский публично отчитал чиновников западных таможен: "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?".
Все инструменты заточены под поросенка.
Хватит приписывать другим свои тупые умозаключения.
Есть Закон.
А руки рубить обещал твой кумир.
Я довела до логического конца ваши посты
Обиженные, вы жизнью
хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку )))
Я собрал все преступления президента Зеленского и хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку.
Итак, Зеленский :
1.Купался в море в красных плавках, а мог бы голым или, на крайний случай, в блакитно-жовтых;
2.Назвал бандита чертом и выгнал с совещания. Хотя обязан был присвоить звание Герой Украины, назначить главой области или хотя бы Генпрокурором;
3.Позвонил Путину. Хотя обязан был бросить на Кремль ракету или (по крайней мере) обматерить в прямом эфире;
4.Грубо разговаривал с таможенниками, после чего уволил.И это вместо того, чтобы включить их в список Слуги Народа на выборах в Раду и осчастливить страну.
5.Автомобиль из кортежа президента попал в ДТП в Одессе. А ведь мог, как все порядочные люди, не жечь народный бензин, сидеть дома и пить пиво;
6.Отменил парад 24 августа. И это вместо того, чтобы устроить очередной Илловайск с тысячью трупов, а самому сесть на коня и вместе с Гелетеем и Муженко гарцевать по Крещатику. Или как честный человек открыто и прямо воровать в Укроборонпроме ....Позор !;
7.Внес в Раду 53 законопроекта, парализовав работу парламента. И это в то время, когда депутаты трудились, напрягая последние силы, и физически не могли заниматься подобной чепухой;
8.Ел шаурму....Это самое циничное преступление ! И это вместо того, чтобы бегать по митингам, отбирать шапки, хватать за нос, материться, угрожать набить морду, заправлять пиджак в трусы, как это делает всеми любимый настоящий народный президент Порошенко....
9.Пустил в администрацию журналиста в шортах.Вот как это назвать? Это же прямой путь к половым извращениям ...
Выражая мнение народа, я прямо заявляю, что такие действия президента образуют состав ВСЕХ уголовных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, включая изнасилование крупного и мелкого рогатого скота.
Что касается морали, то у меня просто нет слов выразить справедливое негодование циничными преступными действиями президента Зеленского.
Уверен,что на выборах в парламент преступная партия "Слуга Народа" не получит 100 % голосов избирателей.
Не получит и 99 % голосов.
Давайте накажем преступника и его партию !
Наглым и циничным преступникам достаточно будет и 75 % !🤗
😁
Він буде звертатись так само до кожного.
Пам'ятаєте вирячене обличчя зелькі у Львові в розмові з атовцями ?
Промолчу про маты и истерику свыни рыгосоевой в Одессе.
Только туда камеры не допускались
Президентом назвать не могу,
Не дорос
"Людям это нравится"
С вами нужно говорить на вашем языке.
но какое противодействие кругом,
напалмом выжигать
коррупцию надо
Уволить, разогнать, обругать, "поставить на место", обхамить, обещать кого-то посадить, дезорганизовать работу ключевых министерств - это всё очень просто (и быдлу нравится). А вот попробуй что-нибудь сделать реально на пользу стране и людям.