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 Политика Украины, Общество
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 Переговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе на переговорах в Минске 17 июля обсудила три важные темы: обмен пленными, введение режима тишины и ремонт моста в Станице Луганской. По всем трем есть определенный прогресс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Посредник на переговорах от ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о "хороших новостях" по итогам переговоров. Он связывает прогресс в Минске со встречей представителей лидеров "Норманнской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) 2 июля в Париже.

"Эта встреча дала значительный импульс сегодняшним заседанием ТКГ и рабочих групп. Это действительно так. А также я уверен, что она будет иметь положительное влияние и на нашу предстоящую работу в целом", - сказал Сайдик.

Прежде всего, среди положительных результатов минских переговоров, как отметил Мартин Сайдик, является Заявление Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Перемирие будет бессрочным, оно начнется с 00:01 21 июля при киевскому времени.

Это далеко не первое заявление о перемирии на Донбассе, ранее были перемирие "хлебные", "школьные", "рождественские" и многие другие, которые некоторое время действовали, но потом неизменно нарушались. На этот раз стороны говорят, что разработали механизмы реализации перемирия и контроля за его соблюдением. Сайдик назвал его "бессрочным перемирием", которое обсуждали длительное время.

В частности, в принятом документе говорится о том, что решение о перемирии публично объявят представители высшего командования сторон, будут использоваться механизмы контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарные меры в случае его нарушения. Стороны договорились об отказе от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, отказ от любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, и в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, в частности школах, детских садах, больницах и т.д.

"Это очень важное достижение, потому что, согласно данным Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, в последнее время наблюдается рост нарушений режима тишины и числа жертв среди гражданского населения", - заявил посол ОБСЕ.

Кроме этого в Минске участники переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о ремонте моста в Станице Луганской.

Сайдик лично бывал на этом объекте, видел, с какими трудностями его пересекают около 13 000 человек ежедневно, и назвал это "позором".

"Об этот мост мы говорим уже несколько лет. Об этом, честно говоря, позоре. Об условиях, в которых люди должны были пересекать этот мост. И наконец мы договорились о ремонте. Конечно будут дополнительные вопросы. Когда идет ремонт, на несколько дней переход могут закрыть, но главное, что мы договорились", - сказал Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер

По его словам, согласно договоренностям, через 10 дней стороны представят свои проекты ремонта в Станице Луганской и одновременно начнут ремонтные работы. Украинская сторона восстановит разрушенный пролет моста, а представители группировки "ЛНР" - покрытие и ограждение. Перед началом ремонта синхронно должен начаться демонтаж фортификационных сооружений на мосту. Стороны договорились не использовать этот мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности, а исключительно для гражданских нужд.

По словам Сайдика, стороны также продолжили дискуссии по обмену пленными. Он не привел какой-то конкретики, но по этому поводу выступила представительница главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, о которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - отметила Олифер.

По словам представителя группировки "ЛНР" Владислава Дейнего, подготовка к обмену должна завершиться в течение ближайших недель, это касается 280 человек с двух сторон. Речь идет о "юридической очистке" и подготовке этих людей, то есть выполнение юридических процедур.

"Речь идет об обмене всех установленных на всех установленных. Продолжается работа по выявлению тех лиц, которых разыскиваем и мы, и украинская сторона. Работа продолжается, но теперь есть определенное количество лиц, которые должны быть подготовлены и предъявлены к обмену", - сказал Дейнего.

По его словам, разговор в Минске был "спокойным и конструктивным" с редким исключением: "Но это скорее личная тенденция ".

Представитель группировки "ЛНР" также заявил, что на этот раз стороны подкрепили договоренность о прекращении огня "мерами, действиями на реализацию бессрочного характера этого перемирия".

Дейнего также сравнил работу ТКГ теперь, после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского, и во времена правления Петра Порошенко.

"Я думаю, здесь дело не в Зеленскому, а в том, что работа велась достаточно долго и системно. А теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Надеюсь, что такие шаги получат положительную оценку и будут дальше закрепляться Зеленским и теми, кто реально руководит этим процессом", - сказал представитель группировки "ЛНР", действующей на оккупированной части Луганщины при поддержке России.

Как извесно, в результате вооруженного противостояния на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3138166
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля або заморажує конфлікт як у Абхазії та Приднесров"ї,або ще гірще готує їм особливий статус.
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а в это время напряженка вблизи Горловки, морякам продлили сроки, мокают теслиста во все баки и документ-это просто документ. Когда он был для орков обязательным....
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Сайдик, приезжай на передок и расскажи про "режим тишины" и "бессрочное перемирие".
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Совет форумчанПравила форума
 
Зеля або заморажує конфлікт як у Абхазії та Приднесров"ї,або ще гірще готує їм особливий статус.
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По простому -сєпари взують знову нас як лохів. Добро якби самого Зєлю. Надурять Україну. І платитемемо життями наших героїв.
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Есть возможность правильно проголосовать на выборах. Или за ниционалистов или за Саакашвили. остальные ворье сепарское.
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Войне конец. Территории вернут под флаг Украины. Больше не будут наживаться на крови, списывая украденное на боевые действия.
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Вважає, що для того щоб справитись з 24,45% йому потрібно ще бойцов....
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а в это время напряженка вблизи Горловки, морякам продлили сроки, мокают теслиста во все баки и документ-это просто документ. Когда он был для орков обязательным....
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это хорошие новости. а соевая тролеферма - *********.
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Haroshije novosti bili bi , jesli ruskije jehali damoi , asobenna gruzom 200 ili 300 . No tak , eta prosta acherednoi trjop dlja lohatronov sekti ZEkarlika !
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Сайдик, приезжай на передок и расскажи про "режим тишины" и "бессрочное перемирие".
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Процес присоединения Украины к Лугандону набирает обороты...

А теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Надеюсь, что такие шаги получат положительную оценку и будут дальше закрепляться Зеленским и теми, кто реально руководит этим процессом", - сказал представитель группировки "ЛНР", действующей на оккупированной части Луганщины при поддержке России. Источник: https://censor.net.ua/n3138166
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В тебе російські танки їздять, а ти на українських сайтах сереш, очолюй визвольний рух мерщій!
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Интересно что наобещала украинская сторона ненасытному кремлёвскому гопнику? Наверное место в президиуме Рады представителя Москвы и 20% депутатов от ЛДНР в Раде.
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А Донбасс будет чинить Меркель с фонда Газпрома? Переговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1918
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Ключове у словах Сайдіка:теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Источник: https://censor.net.ua/n3138166 якщо вам пропонують підвищення зарплатні, то ви будете "винуждєнно" йти на такий крок? А якщо для збереження роботи вам запропонують зниження зарплатні, ви будете змушені " винуждєнно" погодитись? Нагадаю: "винуждєнно" - вимушено. То чого на такий, здавалося б корисний крок Україна повинна погоджуватись ВИМУШЕНО? Що недоговорює Сайдік? Чим поступився Зєлєнскій? За що розплачуватиметься українці? Безплатний сир є лише у мишоловці. У яку мишоловку загнали Україну?
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Таким чином відновлювати територіальну цілісність земля не бажає, повністю йде на умови кремля. Хто тепер назве розумними дії донецьких патріотів, які пішли боронити свою землю? Вони тепер у вигнанні, а їх містом будуть керувати феесбешні поплічники, з якими зепрезидент буде домовлятися. Фінал.
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Вот этот бред о том что на мосту "перемирие", а за "мостом" уже можно ежедневно разов 50 обстреливать ( с убитыми и раненными), это как. Или я чего то не понимаю. ПЕРЕМИРИЕ - оно или есть, или его нет. И не где то на отдельных 100 метрах , а на всем фронте. Иначе это полная чушь. Гибридность во всем, куда не подкнись. В этом тоже. Как оно уже все остогидло ( русский вариант слова "зае--ло")
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«Стороны договорились об отказе от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, отказ от любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, и в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, в частности школах, детских садах, больницах и т.д. Источник: https://censor.net.ua/n3138166»

Себто, Україна погодилась, з Едуардо Басуріним, і кремлівськими пропагандонами, що Армія України розташовувала свою важку артилерію, в школах, дитячих садочках і лікарнях ??????!!!!!
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"договор. мы, цигане, с одной стороны обязуемся сделать ремонт моста и дирекция моста с другой" (С)
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Вони погодились,що українська армія, "вдерлась" на землю Донбасу.
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А в чем достижение и хорошие новости для Украины? В том что боевики перестанут стрелять я сомневаюсь, они только украплят позиции и будут проходить к нашим позициям и в тыл. Мост строить Украине нужно? нах. нам нада мост на Лугандонии строить. Пленных тоже Ху*ло всех не отдаст а отдаст только уголовников и дизертиров, зато мы отдадим всех кто у нас еть рашистов оставшись полностью без козырей. И нам ету ху***ню впаривают как хорошие новости? Хорошие новости ето когда ракетным ударов уничтожена рашистская группировка в даунецке и наши войска вышли на украинско-разийскую границу и наши повешеного Мертвечука в подвале.
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мост вынести на референдум - это будет по новому...по-разумково-богданово-шефирски
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неужели начались переговоры с террористами, принесшими на нашу землю смерть и разрушения?...какие стороны договаривались о восстановлении моста?...украинская и....?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской
 
 
 
 
 
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