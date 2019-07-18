 Переговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Посредник на переговорах от ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о "хороших новостях" по итогам переговоров. Он связывает прогресс в Минске со встречей представителей лидеров "Норманнской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) 2 июля в Париже.

"Эта встреча дала значительный импульс сегодняшним заседанием ТКГ и рабочих групп. Это действительно так. А также я уверен, что она будет иметь положительное влияние и на нашу предстоящую работу в целом", - сказал Сайдик.

Прежде всего, среди положительных результатов минских переговоров, как отметил Мартин Сайдик, является Заявление Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Перемирие будет бессрочным, оно начнется с 00:01 21 июля при киевскому времени.

Это далеко не первое заявление о перемирии на Донбассе, ранее были перемирие "хлебные", "школьные", "рождественские" и многие другие, которые некоторое время действовали, но потом неизменно нарушались. На этот раз стороны говорят, что разработали механизмы реализации перемирия и контроля за его соблюдением. Сайдик назвал его "бессрочным перемирием", которое обсуждали длительное время.

В частности, в принятом документе говорится о том, что решение о перемирии публично объявят представители высшего командования сторон, будут использоваться механизмы контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарные меры в случае его нарушения. Стороны договорились об отказе от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, отказ от любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, и в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, в частности школах, детских садах, больницах и т.д.

"Это очень важное достижение, потому что, согласно данным Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, в последнее время наблюдается рост нарушений режима тишины и числа жертв среди гражданского населения", - заявил посол ОБСЕ.

Кроме этого в Минске участники переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о ремонте моста в Станице Луганской.

Сайдик лично бывал на этом объекте, видел, с какими трудностями его пересекают около 13 000 человек ежедневно, и назвал это "позором".

"Об этот мост мы говорим уже несколько лет. Об этом, честно говоря, позоре. Об условиях, в которых люди должны были пересекать этот мост. И наконец мы договорились о ремонте. Конечно будут дополнительные вопросы. Когда идет ремонт, на несколько дней переход могут закрыть, но главное, что мы договорились", - сказал Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер

По его словам, согласно договоренностям, через 10 дней стороны представят свои проекты ремонта в Станице Луганской и одновременно начнут ремонтные работы. Украинская сторона восстановит разрушенный пролет моста, а представители группировки "ЛНР" - покрытие и ограждение. Перед началом ремонта синхронно должен начаться демонтаж фортификационных сооружений на мосту. Стороны договорились не использовать этот мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности, а исключительно для гражданских нужд.

По словам Сайдика, стороны также продолжили дискуссии по обмену пленными. Он не привел какой-то конкретики, но по этому поводу выступила представительница главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, о которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - отметила Олифер.

По словам представителя группировки "ЛНР" Владислава Дейнего, подготовка к обмену должна завершиться в течение ближайших недель, это касается 280 человек с двух сторон. Речь идет о "юридической очистке" и подготовке этих людей, то есть выполнение юридических процедур.

"Речь идет об обмене всех установленных на всех установленных. Продолжается работа по выявлению тех лиц, которых разыскиваем и мы, и украинская сторона. Работа продолжается, но теперь есть определенное количество лиц, которые должны быть подготовлены и предъявлены к обмену", - сказал Дейнего.

По его словам, разговор в Минске был "спокойным и конструктивным" с редким исключением: "Но это скорее личная тенденция ".

Представитель группировки "ЛНР" также заявил, что на этот раз стороны подкрепили договоренность о прекращении огня "мерами, действиями на реализацию бессрочного характера этого перемирия".

Дейнего также сравнил работу ТКГ теперь, после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского, и во времена правления Петра Порошенко.

"Я думаю, здесь дело не в Зеленскому, а в том, что работа велась достаточно долго и системно. А теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Надеюсь, что такие шаги получат положительную оценку и будут дальше закрепляться Зеленским и теми, кто реально руководит этим процессом", - сказал представитель группировки "ЛНР", действующей на оккупированной части Луганщины при поддержке России.

Как извесно, в результате вооруженного противостояния на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 000 человек.