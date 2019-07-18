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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) Квартал-95 (80) Шефир_Сергей (5)

 "Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли. Я считаю дни, когда вернусь к работе. Вообще наша мечта - это "Оскар", - Сергей Шефир

После завершения своей каденции Владимир Зеленский сможет остаться продюсером и создавать "большое хорошее кино".

Об этом заявил первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"До того, как мне озвучили, что есть такая должность, я ничего не знал о ее существовании и тем более о функциях. Мы с Владимиром Александровичем… Мне до сих пор тяжело так его называть... Рассуждая о моих функциях, мы с ним пришли к выводам, что моя основная задача – быть рядом и следить за тем, чтобы он, став политиком, остался человеком", – рассказал Шефир.

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Он добавил, что часто, "когда занимаешь какую-то большую должность, тебя начинают окружать люди, говорящие лишь хвалебные речи и ведущие тебя не в том направлении".

"Самое главное: в нашей команде есть человек, который не боится сказать правду президенту, даже если может потерять должность. Когда Владимир Александрович предложил мне должность, я сказал: "Слушай, может, лучше останусь в компании? У нас большой бизнес". Он ответил: "Нет, мы же взяли на себя такую ношу, понимали всю ответственность, надо работать теперь", – продолжил Шефир.

Он отметил, что совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, его брат, остался в бизнесе.

"Остался, потому что в Офис президента перешло много людей, мы должны были кого-то оставить в бизнесе, ведь не навечно в политике… Запасной аэродром – это то, что на всякий случай. А "Квартал" – дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас, не есть любимым делом, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью", – заявил первый помощник президента.

"Вы серьезно считаете, что сможете вернуться в профессию, как только уйдете из политики?" – спросила журналистка

"Да, это мечта. Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта – это "Оскар", – ответил Шефир.

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Журналистка уточнила, станет ли Зеленский снова актером после завершения каденции.

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", – сказал Шефир. 

"Это - его профессия, он честно делает свое дело. Что здесь такого? Даже в ту ночь, когда Зеленский выступил с заявлением, он потом вышел и продолжил вести "Вечерний квартал" - играл неверного мужа, допустим там какого-то. …Он, извините, ранее и в трусах на сцену выходил – всякое бывало. Разве его это унизило? Люди продолжают его любить. Хотите мое личное мнение? Даже сейчас, если бы вдруг он вышел в концерте "Вечернего квартала" первым номером и просто бы сказал приветственный, вступительный монолог красивый, я лично в этом ничего плохого не вижу. Я считаю, что это нормально. …Вы не понимаете нашу психологию просто", - резюмировал Шефир.

Источник: https://censor.net.ua/n3138162
 
 
 Топ комментарии
 
Поверніть кловунів в квартал.
Не гвалтуйте країну !
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Жека Вольн 🌐в 🏳️‍🌈 25%‏ @prankotura

Чувак делает вид что едет на Тесле, хотя зеркала сложены, а значит тачка выключена. Какие же вы зебилы тупые, как же вас на%%ли, я просто в шоцi.

"Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли. Я считаю дни, когда вернусь к работе. Вообще наша мечта - это "Оскар", - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 391
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Мальчик едет на машине..... вот так же он и страной рулит.....пристегнут что бы не сбежал....и со сложенными зеркалами...что бы ничего не видел....
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Медіапростір в державі контролюється міністерством інформаційної політики. Для цього воно і створювалося, з відповідними ресурсами і повноваженнями. І якщо це відомство не впоралося з покладенними на нього завданнями, то Порошенко може звинувачувати в цьому лише самого себе та свого кума Стеця. Мабуть займалися чимось не тим. Або ж мета була якась не та.
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Я считаю дни, когда вернусь к работе. - ответил Шефир.

Вот и все что нужно знать про команду клоуна. Много эти уроды наработают при таком настрое? Хирург, который во время операции первое о чем думает - как-бы побыстрее закончить, а то футбол начинается...
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Оскара захотели. Вы думаете что в Америке люди как наши 73%. Наивные ваш примитивной юмор для ваты не более.
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Не про владу. Все створене квартальцями технологічно зроблено непогано, але майже все воняє совковою гібридною антиукраїнськістю. Більшість народів висміюють якісь негативні явища в суспільстві, а квартальці роблять це на протиставленні "провінційного" українського і приблатньонно-"правильної" кацапської говірки. Нормальна людина навіть не помітить зникнення Кварталу з його жлобськими вихватками, навіть легше на душі буде.
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Какие идиоты эти вазелины.Свое "кино" они сделают,а Украину-угробят.Аматоры херовы.
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А врезультате получиться - Алькатрас
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли. Я считаю дни, когда вернусь к работе. Вообще наша мечта - это "Оскар", - Сергей Шефир
 
 
 
 
 
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