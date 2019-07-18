 Сейчас первая задача - вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним, - Сергей Шефир

Об этом он заявил в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных. Все же когда-то начинается с какой-то мечты. Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны. Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет. Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе", - заявил Шефир.
"Может, он (мир. - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол", - добавил он.
"Сейчас первая задача – вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним. Крым - очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно", - отметил Шефир, уточнив, что даже и речи не может идти об утрате Крыма, "потому что Крым украинский".
А потом переговоры, любой исход которых для ***** проигрышный. Разрыв переговоров - открывает его истинную рожу и открывает дорогу к новым санкциям, а "мир" - открывает Украине путь к стремительному развитию. Что тоже смертельно для кремлёвского режима.
Кто вам не дает?
Разруха в головах, да
Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? (с)
4 г... украинской политики
Но здесь ты не прав. И про Ломброзо, и про фиксу, и про моряков - в итоге.
Ты же сам моряк и мечтаешь вернуться к родным берегам....
Глупо звонить Меркель, просить ее решить этот вопрос с ******, а потом сидеть и ждать, что Меркель (Трамп, Макрон и так далее) будут бороться до последнего вздоха за интересы Украины
И вроде даже все неплохо шло, пока утопающее быдло не заявило, что его спасение - это его же, быдла то есть, дело. И Европа радостно предоставила быдлу утопать или спасаться на свое усмотрение и с облегчением потеряла к теме интерес. Шах и мат.
Млять, нет слов. (((
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории", - Зеленский. ВИДЕО
Или уже Шефир, а не Герус будет объяснять народу, что это тоже было предвыборное нае... шутка.
Остановите Землю и дайте мне сойти...
Канешна, поговорите с ******.
Главное - не забудьте взять с собой ваЗЕлин...