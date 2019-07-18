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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Сейчас первая задача - вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним, - Сергей Шефир

Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Офис президента Украины надеется выйти на нормальный переговорный процесс с Россией.

Об этом он заявил в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных. Все же когда-то начинается с какой-то мечты. Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны. Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет. Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе", - заявил Шефир.

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"Может, он (мир. - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол", - добавил он.

"Сейчас первая задача – вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним. Крым - очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно", - отметил Шефир, уточнив, что даже и речи не может идти об утрате Крыма, "потому что Крым украинский".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138156
 
 
 Топ комментарии
 
Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. - Где то мы это уже слышали... Вон кого Зе копирует.
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Таки жаль, что Ломброзо- не в ходу! А этому красавцу- фиксы золотой не хватает. Вот тогда- образ будет завершен!
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"Может, он (мир. - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен.

Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? (с)
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Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. - Где то мы это уже слышали... Вон кого Зе копирует.
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Не вякай. Дипломатия - это сказать врагу, с которым будут вести переговоры, что он, враг - персона, с которой считаются. То-есть сказать то, что ***** само о себе мнит.
А потом переговоры, любой исход которых для ***** проигрышный. Разрыв переговоров - открывает его истинную рожу и открывает дорогу к новым санкциям, а "мир" - открывает Украине путь к стремительному развитию. Что тоже смертельно для кремлёвского режима.
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Зеленский станет лучшим украинким Президентом за всю историю независимости. И будет переизбран на следующий срок.
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так он же говорил что только на один срок идет
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На второй срок? То есть в очередной раз Зе нарушит свои же обещания?) Он ведь обещал что ему хватит одного срока что бы сделать Украину раем и он не пойдет на второй срок
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Если за первый срок президенства Зеленского Украина сделает половину на пути к райской жизни, украинцы сами его об этом попросят.
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А соеголовые говорят: "Нет! Пусть сидят дальше!"
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А что тебе мешает почитать их комменты, соеголовка?
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Для Пороха то что моряки сидят - стало как заноза в заднице. Равно как и то, что до Керченского пролива они так и не доплыли, несмотря на манипуляции в СМИ про "инцидент в Керченском проливе". Видимо, расчёт был на хотя бы пару-тройку трупов и захват непосредственно в проливе. А так, то ли командир протупил и пересёк морскую "границу" раши раньше положенного, то ли контразведка паРаши сработала на опережение. Вот и вышло, что ввести ВП надолго не получилось из-за резкого протеста общества и парламента
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Надо вернуть Донбасс ментально, информационно Источник: https://censor.net.ua/n3138156

Разруха в головах, да
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Платить тебе надо ментально, ведь твой голод и прочие потребности только в твоей голове.
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"Может, он (мир. - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен.

Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? (с)
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А так і понімать шо зебіли привели до влади шпану криворізьку.
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Ну, уже понятно, кого копирует вАлодя. Странно только, как он со дна Черного моря амфору не достал.
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Та да... "Мы ж не Хранция какая, чтобы смуту поднимать"
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Да уж. Путлер,как и его духовный наставник гитлер "никому ничего не должен". Но по мнению этого шефира он почему-то должен сесть говорить с этой группой капитулянтов. Он не говорить будет,а навязывать свою волю. Короче,очередная зелёная пустомеля.
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Узеленського всі такі, чи тільки цей чувак?
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Таки жаль, что Ломброзо- не в ходу! А этому красавцу- фиксы золотой не хватает. Вот тогда- образ будет завершен!
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тоже вспомнил старика Чезаре,увидев заточку мыслителя украинского народа..
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Да я его вспоминаю регулярно. Ещё со времён Овоща. Одна только рожа Кивалова навевает устойчивые мысли про Ломброзо.
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А Петина не навевает? Главковский Гепа Гройсман?
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Андрей, я всегда уважаю твое мнение.
Но здесь ты не прав. И про Ломброзо, и про фиксу, и про моряков - в итоге.
Ты же сам моряк и мечтаешь вернуться к родным берегам....
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Благодарю! Однако, тут я не виноват. Если фиксы действительно не хватает...
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переговоры с туПиным- это как садиться за стол с шулером и требывать от него честной игры... Сейчас первая задача - вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 5772
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Так, про припинення стрілянини ви домовилися. Кум двоюрідної сестри тоді загинув.
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Эти неопытные "политики" не понимают судя по всему что Путин саму Украину считает недоразумением и делает все чтобы вернуть ее в орбиту влияния,для этого любой соус подойдет
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Шефир все понимает, и геополитически в том числе. Гешефт прежде всего.
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Кароче, криворізька шпана перетворює Україну в недоросію.
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Что-то быдляки один перед другим рвутся "сесть и поговорить с х-лом". С чего бы, интересно?
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Спасение утопающих - дело самих утопающих (из классики)

Глупо звонить Меркель, просить ее решить этот вопрос с ******, а потом сидеть и ждать, что Меркель (Трамп, Макрон и так далее) будут бороться до последнего вздоха за интересы Украины
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Ну, Порох добился того, что они худо-бедно, через "не хочу", но все-таки решали вопросы с х-лом.
И вроде даже все неплохо шло, пока утопающее быдло не заявило, что его спасение - это его же, быдла то есть, дело. И Европа радостно предоставила быдлу утопать или спасаться на свое усмотрение и с облегчением потеряла к теме интерес. Шах и мат.
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Мне интересно, а какие предложения кроме переговоров могут предложить критиканы? Идти в наступление на Донбасс и Крым по типу "шапками закидаем"? Запад уже выдал санкции и ясно дал понять, что на большее (отключение СВИФТа, нефтяное эмбарго) он не пойдёт. Более того, если, к примеру, США начнут принципиально на этом настаивать - это лишь будет на руку *****, поскольку расколет Запад - почитайте, как Европа реагировала на угрозы ввести санкции против СП-2. Нужно понимать, что войны "за все хорошее против всего плохого" ушли в прошлое, сейчас главное бабло, рынки сбыта и поставки ресурсов.
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а уже предложили..кацапы выводят войска из ордло и возвращают крым.. Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 6555
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Сними трусы, встань на подоконник и закричи "я гей". Это я тебе тоже предложила, послушаешь? В том то и суть, что на сегодняшний день мощные рычаги давления на рашку не применяются. У Украины нет возможности их применить, а у Запада нет желания. Какие ещё предложения будут кроме "сделай то и это"?
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Минск подписан, безальтернативный, проблема не имеет военного решения - Общая риторика последних 5 лет
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О, да! В дело вступили махровые прокацпские 3,14здуны. Давайте поднажмем и дадим путяре "выйти из войны с гордо поднятой головой".(с)
Млять, нет слов. (((
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На яких умовах віддасть путін моряків? Є рішення міжнародного суда, а ви бажаєте його не виконувати разом з кацапами?
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"Евреи, евреи кругом одни евреи. Если в доме нет воды-значит выпили...евреи, если в доме есть вода......" Тошнит уже от этих маланских харь в сми.
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Да, и хороший повод выполнить предвыборное обещание
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории", - Зеленский. ВИДЕО
Или уже Шефир, а не Герус будет объяснять народу, что это тоже было предвыборное нае... шутка.
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Слушайте, это уже днище. Каждый день эти шаурмятники пробивают дно. Ставят рекорды просто. Все, кто проголосует за Слугу урода на выборах для меня - предатели Украины. До президентских выборов они ещё молчали, но теперь за два месяца столько наговорили, что голосовать за них - это чистое предательство страны.
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Так они верят в чудо. Пока реальность ударит по мозгам.
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Чт бы моряки были на свободе, нужно Порошенко в клетку посадить и судить за то, что он их туда послал, что бы выборы сорвать... Пусть сидит заказчик, а не подставленные исполнители. Точка.
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Не, ну тут же маланец-гопник из самого крывого рога! Это свежая струя в украинской политике. Божья роса, можно сказать. Главное, детям это не показывать.
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*****... Этот политический поц и его зехозяин как рот откроют - то хоть ложись и умирай... Совсем недалек тот день, когда и за Крым, и за Боинг они предложат вариант "Может, он лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен"(с)...
Остановите Землю и дайте мне сойти... Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 2327
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Какое милое укГаинское лицо на фотке!
Канешна, поговорите с ******.
Главное - не забудьте взять с собой ваЗЕлин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас первая задача - вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним, - Сергей Шефир
 
 
 
 
 
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