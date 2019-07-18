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 Политика Украины, За рубежом
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 Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков, - глава МИД ФРГ Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерен поднять на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о необходимости освобождения 24 украинских военнопленных моряков.

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - сказал германский министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как ожидается, Маас и Лавров проведут переговоры в Германии в четверг: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3138154
 
 
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Звісно. Їм кортить познімати з рашки санкції.
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Аякже. Їм ще Північний потік - 2 разом будувати
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Реально им похер проблемы Украины-что многократно демонстрируется.А ценности демократии и свободы меняются в зависимости от интересов собственной задницы.
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Это очередная озабоченность или обеспокоенность?
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єто очередной пук в бесконечной череде пердежа.СП-2 ПРИКРЫТЬ НЕ МОГУТ и не хотят."Надо поговорить"!!!!!!!!!!! где то уже это слышали Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 9149
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Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна. Источник: https://censor.net.ua/n3138154

Тут подробно

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/petersburger-dialoge-bonn-100.html
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