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 Экономика, За рубежом
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Все про:доллар (1515) МВФ (2698)

 МВФ считает курс американского доллара значительно завышенным

С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают эксперты МВФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Международный валютный фонд (МВФ) пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен. С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12 процентов, говорится в докладе МВФ, обнародованном в среду, 17 июля. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

Конкретно для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18 процентов, полагают эксперты МВФ. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

В 2019 году Германия, по прогнозам мюнхенского института экономических исследований ifo, вновь получит рекордный в мире профицит по текущим операциям.

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Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.

Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.

Источник: https://censor.net.ua/n3138151
 
 
 Топ комментарии
 
от кацапов нужно срочно избавляться
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начни, пожалуй, от своего фубля избавляться.
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Когда уже скажут- Украина считает , а не МВФ ??
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ДА- РФ страна- с диктаторским и агрессорским режимом
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Не учреждение (МВФ) должно ставить условие для кредитования Украины- а Украина должна ставить , а МВФ думать давать или не давать- в этом контексте было сказано
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Пойди в любой банк и поставь ему условия своего кредитования! МВФ считает курс американского доллара значительно завышенным - Цензор.НЕТ 4902
У тебя есть два варианта:
1. Не брать кредитов и рассчитывать только на свои возможности;
2. Брать кредит на условиях кредитора.
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не знаю, послал в банк письмо с новыми условиями,
всё равно наяривают
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Как я посмотрю, ты в кредитной сфере "сильно" подкован.
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ох ты ж пля! это значит, нужно срочно избавляться от гривни!
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начни, пожалуй, от своего ***** избавляться.
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от кацапов нужно срочно избавляться
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Неправильный вывод. Правильный - это радушно помочь им избавиться самим от себя. Когда настанет Час.
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Здихатись від брехливих тупих жлобів, бидла, бандюків начисто - за 10-15 років гривня стане твердою валютою.
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наверное надо подарить доллары соседям, пока не обесценились ...
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Конечно завшен, курс должен быть 8 грн. за бакс, как был до Пети. А еще лучше по 4, как был до Йули.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМВФ считает курс американского доллара значительно завышенным
 
 
 
 
 
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