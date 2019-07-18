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Все про:импичмент (347) Конгресс США (436) Трамп (2301)

 В Конгрессе США проголосовали против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение резолюции, предложенной демократом Эл Грином, по импичменту президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как свидетельствуют результаты голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 поддержали ее. Голосование показало сильное разделение среди демократов.

Сама спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси добивалась отмены разговоров об импичменте, и ее сторонники выиграли голосование в среду. Но оно также продемонстрировало, что большое количество демократов хотят принять меры против Трампа.

Грин предложил резолюцию по импичменту президента США после того, как Палата представителей во вторник осудила Трампа за высказывания, нацеленные на четырех женщин в Конгрессе.

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Демократ утверждал, нужно пойти дальше и перейти к импичменту Трампа за разжигание расовой напряженности в Америке.

"Сегодняшнее голосование должно определить, будем ли мы наказывать президента. Вчера была замечательная попытка. Я ее поддержал. Но это не наказывает президента", - сказал Грин перед голосованием.

Конституция США предусматривает отрешение президента посредством выдвижения импичмента в Палате представителей, а затем обвинительного приговора квалифицированным большинством (2/3) Сената. На данный момент Сенат США контролируется республиканцами, поддерживающими Трампа. Поэтому импичмент нынешнему президенту США, вряд ли, угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3138149
 
 
 Топ комментарии
 
шоби не робили противники Доні), треба визнати, - Штати лідер Світу...
головне це те, шо Трамп робить все в інтересах США !
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Похоже на то, что парняга таки будет избран на второй срок, нравится это кому-либо или нет.
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Раша нашла где то коридор,для подкупа членов конгресса ,получается что ведёт Президента до конца В Конгрессе США проголосовали против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 7184
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Похоже на то, что парняга таки будет избран на второй срок, нравится это кому-либо или нет.
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Прокурора Мюллера наверное сделают как Ген прокурора Юру Скуратова В Конгрессе США проголосовали против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 6314
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бгг Трамп еще и второй срок будет править
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шоби не робили противники Доні), треба визнати, - Штати лідер Світу...
головне це те, шо Трамп робить все в інтересах США !
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не смешите меня. какой такой интерес был у США в отказе от трансатлантического договора о свободной торговле с ЕС, который сами же США и проталкивали до Трампа? или какой интерес в том, чтобы перекрыть кислород немецким автоконцернам в США? заводы то в США находятся и там работают американцы! а какой интерес был США в назначении Трампом откровенного ультра-правого (Беннон) своим советником?

Трамп = глупость, но глупость в моде.
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а жаль. Трамп очень похож на Зеленского. не внешностью, конечно, но те же самые популизм, упрямство, некомпетентность, хаотичность, подозрительность и неспособность признать свою неправоту довольно узнаваемы. просто у США запас прочности побольше, чем у Украины, вот и мирится Конгресс со слабым президентом-холериком. в конце концов его довольно легко заставить делать все что нужно. станет ли новая Рада украинским Конгрессом, вот вопрос...
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А за что ему импичмент? Трамп ,6как Свинарчуки не грабил свою страну
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Імпічмент то справа досить серйозна.
На нього наважаться лише за виключних обставин.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США проголосовали против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа
 
 
 
 
 
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