EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
  1311  53
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2200) коррупция (7452)

 Зеленский сегодня примет участие в заседании Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"В четверг, 18 июля, в 10:00 при участии Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", - сказано в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на саммите ЕС: Скоро мы будем просить у Евросоюза не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров

Напомним, ранее Зеленский ввел первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Отметим также, что 26 июня Президент Украины обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. С полным составом Совета можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3138147
 
   
 Топ комментарии
 
Соєве, ти мабуть забуло, що в ДСО підбирав кадри Гелетей?
 показать весь комментарий
 
Скоморох же Сысе(или как там его) на 10 свидание назначил. Ну и кто он после этого? Тот придет, а этого немає. Вот и верь властям после этого.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоморох же Сысе(или как там его) на 10 свидание назначил. Ну и кто он после этого? Тот придет, а этого немає. Вот и верь властям после этого.
 показать весь комментарий
 
 
Придет, и сразу предстанет перед Нацсоветом по антикоррупционной политике. Сыса обосрется.
 показать весь комментарий
 
 
Соєве, ти мабуть забуло, що в ДСО підбирав кадри Гелетей?
 показать весь комментарий
 
 
Це ж треба мозок мати, щоб такі висновки робити.
 показать весь комментарий
 
 
дедуля!.. у вас штаны ниже пояса мокрые.. это вы решили так Пороху отомстить?!
 показать весь комментарий
 
 
Облом какой. Мародёр баблокат привычно шарил по карманам старика, а обнаружил лишь мокрые штаны.
 показать весь комментарий
 
 
Дед, ты не в курсе
https://www.president.gov.ua/documents/3372019-27261 Вот там приказ о назначении Донца.

Это бывший охранник Коломойского.
Учи матчасть, клоун
 показать весь комментарий
 
эта папередники винафаты, а кеша-кароший! каша кушал шаурму!!!
 показать весь комментарий
 
А чего ты деда не вспомнил, которого на перекрестке захерячили?
 показать весь комментарий
 
У Києві на хабарі затримали головного податкового ревізора, интересно много вот пишут, что задерживают коррупционеров,а куда их потом девают вот об этом не Гу Гу ,они шо там делятся с прибылью с очередной властью,а нам говорят что ...
 показать весь комментарий
 
Останні п'ять років саме так і було:, піймали, заплатив "заставу"(купив індулігенцію) і - самий чесний із самих чесних та чистий перед законом.
 показать весь комментарий
 
 
наблюдєніє, наблюдающіх, за наблюдатєлямі.....
 показать весь комментарий
 
 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй макнула *****:

«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»
 показать весь комментарий
 
 
По данным ГП "НЭК" Укрэнерго ", в течение 1-7 июля 2019 года в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в Венгрию, Словакию и Румынию составил 77,743 млнкВт-час.
 показать весь комментарий
 
Там может все правильно ,я просто за странную разницу цен во всём и это при открытых границах с ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Элементарно, потому что демократический мир прошёл это полторы сотни лет назад. А Украина в этом дерьме живёт сейчас...
Это дерьмо - монополия или картельный сговор. Когда целая отрасль оккупируется олигархом, либо группа компаний вступает в мафиозный сговор с целью "держать" цены.
Борьба с этим - либерализация, когда государство устанавливает правила, позволяющие всем торговать с минимальными ограничениями, а монополии и картели ставятся вне закона и ликвидируются. Тогда цены выравниваются везде.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо "курить" с утра.. Бурштынский энергоостров- интеграция юго-западной части ОЭС Украины в объединение энергосистем стран ЕС USTE, которая начала работать в 1995 году.( в большей степени интегрированный в Европейскую энергетическую систему, чем собственно в ОЭС Украины. )
 показать весь комментарий
 
Ну всё я так понимаю сегодня Узеленский окончательно разберётся с коррупцией. Шо у него осталось ещё не решеным из его обещаний ?
 показать весь комментарий
 
 
Не выполнил обещания: посадить мародера с бандой
 показать весь комментарий
 
 
Мародера ждут в ДБР сразу по приезду из Страсбурга
 показать весь комментарий
 
 
И ещё...ПФУ НАЗначил СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ В УКРАИНЕ, КОТОРАЯ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ в сумме 9 тысяч гривен в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии" это так для малого и среднего бизнеса подарок,чтобы зарплаты не скрывали,так государство само регулирует "среднюю температуру"
 показать весь комментарий
 
 
Жги Зеля... Это такое классное место чтоб снова нахамить какомуто черту. И Баканову звонить не надо, он тут рядом, можно просто позвать...
 показать весь комментарий
 
 
Никого не смущает, то что Порошенко и Медведчук одновременно поехали в Европарламент, понятно что летели одним бортом, интересно чьим?

Виктор Медведчук представил в Европарламенте собственный мирный план касательно Донбасса

Кстати, Порошенку в Европарламенте не видно и не слішно
Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 5006
 показать весь комментарий
 
 
Медведчук как подгопник решает дела кремлёвского гопника,а Порошенко как жертва кремлёвского гопника и подгопник Медвечук с третей стороной нормальных и расчётливых людей микрорайона (в нашем случае лидеров государств ЕС) решают вопрос быть самостоятельным и независимым или подчиниться к банде кремлёвских гопников ....ну где то так вышло Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 9587
 показать весь комментарий
 
 
Думаю ,для Бариги поїздка в Страсбург лише прикриття..
поїздки на віллу в Іспанії...
 показать весь комментарий
 
 
От постоянных мыслей жопа не болит, ты подотрись, бо пару "мыслей" уже вылезло))
 показать весь комментарий
 
 
Да не, неБАРЫГе мелковатому пора в столицу Канады- Монреаль а потом на Ниагуру, селфи сделать! А чё-прикольно.....и Ленка рядом и фотки класс!!!
 показать весь комментарий
 
Указу Президента України від 26 вересня 2015 року № 563 «Питання Національної ради з питань антикорупційної політики» призначити РЯБОШАПКУ Руслана Георгійовича - Заступника Керівника Офісу Президента України - головою Національної ради з питань антикорупційної політики, увільнивши від виконання цих обов'язків М.Джемілєва.



Як спі*арасити атикорупційну боротьбу
варіанти
..

ХХ3. Призначити керівником "весільного генерала". З своєї партії.Котрому підконтрольне питання так само болить ,як і розвиток балету....


/із рецептів Петра"Бариги"
 показать весь комментарий
 
трохи неповно процитував,що збиває з толку...вибачаюсь.
 показать весь комментарий
 
так, замінив Джемілєва на Рябошапку. і що тут цікавого чи дивного?
 показать весь комментарий
 
2. На зміну статті 2 Указу Президента України від 26 вересня 2015 року № 563
 показать весь комментарий
 
Зельцман повинен знайти трьох друзів, яких не шкода...
 показать весь комментарий
 
 
алі хасан, кацахол (якщо це не два акаунти одного тролля), Шрек Баблокат, аквариус кенгурячий
 показать весь комментарий
 
 
тобой? вряд ли, тобой уже стока раз подтерлись, что я брезгую
 показать весь комментарий
 
Пока не будет неотвратимость наказания и реальные сроки как в Америке или других цивилизованных странах-все это пустой бла-бла.КОРРУПЦИЮ ЧИНУШКИ СЧИТАЮТ СВОИМ "БИЗНЕСОМ" и только сократив эту банду и мах и быстро реагируя на все факты можно увидеть хоть какой то результат
 показать весь комментарий
 
зелепух вже перед виборами обіцяє все, що завгодно.
Чого воно ще не пообіцяло, брехлива істота.
 показать весь комментарий
 
Краще нехай скаже, як він з корупціонером коломойським буде боротися????
Звиздун
 показать весь комментарий
 
а зачем? вы что не видите как резко бабайку-коррупцию сдуло со всех экранов телевизоров. все! ее нет! у зубожиння нет! и ежедневных антирейтингов о том как мы пробили очередное дно по смертности голубей от передозировки лушпайками семочек в восточной европе. Есть катание на прицепах, шаурма и постановочные перепалки на камеру в стиле ляшка.
 показать весь комментарий
 
Жить стало лучше...и вечелей.Скоморохи у власти..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сегодня примет участие в заседании Нацсовета по антикоррупционной политике
 
 
 
 
 
 вверх