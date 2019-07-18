 Зеленский сегодня примет участие в заседании Нацсовета по антикоррупционной политике

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"В четверг, 18 июля, в 10:00 при участии Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", - сказано в сообщении.
Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Напомним, ранее Зеленский ввел первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
Отметим также, что 26 июня Президент Украины обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. С полным составом Совета можно ознакомиться по ссылке.
https://www.president.gov.ua/documents/3372019-27261 Вот там приказ о назначении Донца.
Это бывший охранник Коломойского.
Учи матчасть, клоун
«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»
Это дерьмо - монополия или картельный сговор. Когда целая отрасль оккупируется олигархом, либо группа компаний вступает в мафиозный сговор с целью "держать" цены.
Борьба с этим - либерализация, когда государство устанавливает правила, позволяющие всем торговать с минимальными ограничениями, а монополии и картели ставятся вне закона и ликвидируются. Тогда цены выравниваются везде.
Виктор Медведчук представил в Европарламенте собственный мирный план касательно Донбасса
Кстати, Порошенку в Европарламенте не видно и не слішно
поїздки на віллу в Іспанії...
Як спі*арасити атикорупційну боротьбу
варіанти
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ХХ3. Призначити керівником "весільного генерала". З своєї партії.Котрому підконтрольне питання так само болить ,як і розвиток балету....
/із рецептів Петра"Бариги"
Чого воно ще не пообіцяло, брехлива істота.
Звиздун