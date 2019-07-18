 "Будем наращивать боеготовность своих сил", - Столтенберг рассказал об ответе НАТО на выход России из ДРСМД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо).

"Мы все готовимся к ситуации в мире, при которой ДРСМД не будет существовать, а Россия будет обладать большим количеством ракет средней и меньшей дальности", - сказал Столтенберг, изложив далее меры, которые намерена предпринять НАТО в случае, если Москва не возобновит соблюдение данного договора.

"Мы договорились, что будем координировать и взвешивать предпринимаемые меры не на уровне отдельных государств, а на уровне всего альянса. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия, это значит, что мы не станем размещать элементы противоракетной обороны. Мы будем наращивать боеготовность своих сил", - пояснил генсек альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ разработала новую ядерную ракету средней дальности. В зоне ее досягаемости - Берлин, Франкфурт и Мюнхен, - Столтенберг

Он считает, что Россия могла бы в короткие сроки избавиться от своих крылатых ракет, нарушающих нормы ДРСМД.

"Как я говорил, в 1987 году они смогли уничтожить около 2 тыс. ракет за несколько недель, поэтому начать уничтожать ракеты можно, если они этого захотят. Если бы мы действительно видели со стороны России желание начать избавляться от этих ракет, я уверен, мы бы смогли найти способ спасти договор", - заявил Столтенберг.

"Они вынуждены были признать, что ракета существует, но они заявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не так, - утверждал он. - США и их союзники независимо пришли к выводу, что эти ракеты нарушают договор".

"Если мы смиримся с тем, что Россия безнаказанно нарушает этот договор, то мы подрываем доверие не только к ДРСМД, но и ко всем другим договорам по контролю за вооружениями", - высказал мнение генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности

Столтенберг повторил оценку, что на данный момент НАТО не видит "со стороны России никаких признаков" того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия.

"Интегрированная система ПРО уже дислоцирована в Европе, и у нас нет иного выхода, как укреплять ее. Я нарочно выражаюсь осторожно, чтобы не слишком вдаваться в детали, отчасти из-за того, что мы продолжаем призывать Россию возобновить выполнение этого договора. Нам бы не хотелось давать России лишний повод не возобновлять его выполнение", - уточнил генсек альянса.

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.