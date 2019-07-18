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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Позволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что получение партией большинства на выборах в Верховную Раду дает возможность прекратить традицию "политических тёрок" и убрать необходимость с кем-то о чём-то договариваться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что ему не нравится выражение "политика компромиссов". "Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых нормальных людей, свежих. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей, "незашкваренных", как сейчас выражаются, с которыми мы, возможно, будем работать. Но это мы будем решать", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3138144
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то мне это напоминает. Других мнений быть не может. Прямо как при компартии. Да и на соседей можно глянуть (Россия, Белорусь). Ну наконец-то я понял куда же новая команда будет двигаться. Зачем в парламенте договариваться? Вот в Госдуме все решается быстро. И мы так хотим. Парламент не место для дискуссий. Спасибо Зеленскому, все объяснил.
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Вернуть 6-ю статью Конституции, однопартийность и бескомпромиссного Сталина. Тогда и договариваться будет не нужно.Для остальных есть подвалы. Правда, зебилы? Это очень романтичное место, мозги там вставляются очень быстро. Вынимаются, кстати, тоже. Это уже реализовано в Луганске, Донецке. Теперь и вы туда же. Или думаете, что вас это не коснется? Коснется ,еще как. Это уже было, и не очень давно. Или все-же желаете рискнуть?
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Чекаю коли Зеля поїде в Харків і в ультимативній формі накаже кернесяті написати заяву про звільнення.
Тоді буде видно чи є тьорки чи ні.
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Насколько я знаю слово парламент на староанглийском означает говорильня.
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Ну, это понятно. Ваш Зюзя и вы, зюзеботы, аж кипятком писяете, так хочете превратить ВРУ в верноподданическую монологоговорильню для иопнутых Соросом и Пинчуком говном вашего Зюзи в голову. Кстати, прямой папэрэдник вашего Зюзи донецкий гопник Вить Ростовский-Чугуняй пытался из ВРУ сделать то же самое. Знаешь, чем это кончилось?
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Порохоботов аж плющит от такой преспективы, что кто то будет принимать законыны не раздавая бабки дурным депутатам, как это делал Петя.
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плющит не о децки... Недолго осталось, потерпи.
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До чего терпеть, до какого времени? Пока ваш Зюзя с соросовско-пинчуковским кагалом, благодаря таким йолопам, как ты, не угробит суверенитет Украины? Тебя, долбойолопа зюзьнутого, радует такая перспектива? Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 617
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Глупый Зюзя неосторожно, как всегда, выдал свою мечту стать диктатором. И хотя напрямую он этого не сказал, людям, привыкшим думать и анализировать факты и сказанное политиками, это очевидно.
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Еще не добрались совсем, но народ от нетерпения чтоб таки добрались аж ножками перебирает от нетерпения. Стадо баранов торопится в стойло!
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Чьорт, зашкварєнний... Де він сидів і хто у нього серед друзів? Був у нас такий, знавець фєні. Шльоперами всіх обзивав, казламі каториє мєшают жить. Невже люди не бачать?
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песики б'ються в агонії в диких конвульсіях
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Тобто є лише зелена думка і також хибна думка? Тоді такий державний устрій називається тоталітаризмом.
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Адепти зе (не його електорат, а саме адепти) бажають всім, хто має інші погляди- "оказатся в скотомогільнікє", "сдохнуть в агонії і конвульсіях", і т.д. Насправді це страшно, Україна проходила це у 1918-1920хх та 30хх роках.
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зелена думка - це всеукраїнська думка, звикай
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Більшовизм вже проходили, що з цього вийшло - всім відомо.
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Игры в демократию пора прекращать. А то всё разговаривают, разговаривают...
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Зашквареный зельоный петушок к зоне готовится? Будет там на терках по фене ботать? Хотя, там никто его хрень хрипатую из-под шконки слушать не будет.
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СН получит 52% по партийным списакам и не менее 70% по мажоритарке. Может быть Конституционое большинство.
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А якщо не отримає таку кількість місць, то що ти будеш робити?
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Вана поможет калоМойше Украину продать
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Буде казати шо такого не було, але вже пізно, я його заскринив.
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А если не получит, повторишь подвиг Чечетова?
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Житомир это вообще...
Евреи, малороссы, полуполяки, кацапы - практически перечислил всех.
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А он их устраивает, наверное.
А страна... Что им до нее?
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Jesly sobiriot bolsinstvo budet kak buldozeram prinimat zakony dlia svojix iz partiji i sponsorov.Tut ob narode nenado govoryt u nix takogo poniatije net,narod eto oni
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т.е. этот сброд эта "партия" хочет принимать все законы вообще их не обсуждая, без оппозиции, без комитетов, тупо пришли молча в парламент, нажали кнопки и ушли домой? это таким видит этот клоун наш Президент новый парламент?
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Щоб було як у х@йла, тихо, чинно, благородно і всі за, без якихось тйорок.
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Прикольно, правда? А потом партия "единая Россия Зеленя", запрет на митинги, закон о фейковых сми, СБУ, контролирующее даже качество кала граждан, какой-нибудь укркомнадзор, пожизненное президенство, и прочие плюшки. Только без нефти, газа и ЯО.

Только пусть адепты Зе не говорят, что Зе особенный. Все диктаторы одинаково начинали, и я даже поверю, что они в начале своего пути правда верили, что поступают правильно. Но абсолютная власть в конце-концов всегда делает своё дело.
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И заканчивается, как обычно, кровавыми пузырями...
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... Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!... (с)
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А почему порохоботы равняют нынешнего президента с бывшими?
Почему?
Фрейд? или что?

это парадокс!
порохоботы постоянно говорят, что Зе просто заберет все потоки/схемы себе (под себя)...
то есть, вы, порохоботы, на счет Зе всего лишь сделали предположение?
но при этом, посностью согласны с тем, что Кондитер в этих мутках переплюнул даже Овоча-1...

я так понял, что ДУМАЙ... ТЕ - это не для вас Позволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде - Цензор.НЕТ 2953
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Потому что порохоботы то что видят, то и пишут.
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Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
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Когда в Украине была демократия в Раде все время дрались. Веселое было время.
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Верховная Рада - не место для дискуссий, Майдан - не место для протеста, а лишь пространство для йолки.
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Єврейські погроми все ближче і ближче...
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иліта і які-небудь силові протистояння несумісні
всю свою силу шоколадна иліта показала на кавінамайдані, яку кияни обплювали та розігнали смердючим ганчір'ям
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тут он прав. творить хйню будет гораздо проще.
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Терки это чьи то интересы. Нет не депутатов.Депутаты только их озвучивают. Интерес это ласый шмат вкусного котрый надо вырвать из пасти. Борьба в парламенте кто будет озвучивать эти интересы.Другие депутаты или твои. Бить надо по интересу,чтоб его не было. Например электронная таможня и где тут депутаты? А вот таможенником станет быть не интересно. Так как он из кассира превращается в деспетчера.
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Не, ему ближе и он знает, что перетереть - это хуже, чем по понятиям... О, майн Готт... Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 2048
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Ну так вроде все к тому и идет) будет 50+ ) сыпь ворье в печь Зе, а кто там "договариваться" собрался-то все "договры" пока что за историю Украины были на тему кому какое корыто достанется, с ворами НЕТ о чем говорить, их нужно садить
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Да не будет. Даже Януковичу приходилось приезжать в Раду и орать на своих депутатов, а он персона пострашнее Зеленского. Сейчас все вокруг Зеленского хотят дорваться до корыта, но раньше или позже мест на всех не хватит. Скорее раньше. И тут единение исчезнет.
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коломойский сказал "хочу!", партия ответила "куда принести?"
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Оце так з Зелені "демократ"! Оце тіж американці прозріють, що парламентська демократія, на якій побудована сама держава США, то, як виявляється, "тьоркі".
Панове, а кого це ви вибрали на найвищий державний пост? Справді блазня? А чим він кращий від крадія і брехуна? А можна колись вибрати українця, який вболіває за свій народ? Бо таких в країні повно. Чи будете продовжувати "вибирати" тілівізєром? Ну хоч не давайте блазню абсолютну владу в Раді, виправляйте помилку.
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Простите, а зачем тому кто вболивает за народ ити во власть, если этот самый народ неблагодарные люди, которые не ценят хорошее, но верят любой пропаганде?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде
 
 
 
 
 
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