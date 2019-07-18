 Позволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.
"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что ему не нравится выражение "политика компромиссов". "Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых нормальных людей, свежих. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей, "незашкваренных", как сейчас выражаются, с которыми мы, возможно, будем работать. Но это мы будем решать", - указал он.
Евреи, малороссы, полуполяки, кацапы - практически перечислил всех.
А страна... Что им до нее?
этот сбродэта "партия" хочет принимать все законы вообще их не обсуждая, без оппозиции, без комитетов, тупо пришли молча в парламент, нажали кнопки и ушли домой? это таким видит этот клоуннаш Президент новый парламент? РоссияЗеленя", запрет на митинги, закон о фейковых сми, СБУ, контролирующее даже качество кала граждан, какой-нибудь укркомнадзор, пожизненное президенство, и прочие плюшки. Только без нефти, газа и ЯО.
Только пусть адепты Зе не говорят, что Зе особенный. Все диктаторы одинаково начинали, и я даже поверю, что они в начале своего пути правда верили, что поступают правильно. Но абсолютная власть в конце-концов всегда делает своё дело.
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!... (с)
Почему?
Фрейд? или что?
это парадокс!
порохоботы постоянно говорят, что Зе просто заберет все потоки/схемы себе (под себя)...
то есть, вы, порохоботы, на счет Зе всего лишь сделали предположение?
но при этом, посностью согласны с тем, что Кондитер в этих мутках переплюнул даже Овоча-1...
я так понял, что ДУМАЙ... ТЕ - это не для вас
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
всю свою силу шоколадна иліта показала на кавінамайдані, яку кияни обплювали та розігнали смердючим ганчір'ям
Панове, а кого це ви вибрали на найвищий державний пост? Справді блазня? А чим він кращий від крадія і брехуна? А можна колись вибрати українця, який вболіває за свій народ? Бо таких в країні повно. Чи будете продовжувати "вибирати" тілівізєром? Ну хоч не давайте блазню абсолютну владу в Раді, виправляйте помилку.