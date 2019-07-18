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 Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ранены четверо террористов, - штаб

17 июля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- трижды вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Водяного - из станкового противотанкового гранатомета;
- два раза в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;
- два раза в районе населенного пункта Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз: по окраинам Катериновки враг бил из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 17 июля четверо оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ранены четверо террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138143
 
 
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Артелерия без пехоты это обстрел. Вам зарницей руководить а не войсками неучи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ранены четверо террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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