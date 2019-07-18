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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2200) МВФ (2698) пенсионеры (642) тарифы (1600)

 Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обещает найти способы снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и постараться внедрить идею о том, чтобы малообеспеченные граждане страны в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

"По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация... Нужно правительство и большое желание! Мы уже даже говорили с МВФ и Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они знают, за счёт кого и за счёт чего. Чтобы не было действительно "дыры" в бюджете", - сказал Заленский.

Зеленский пообещал, что тарифы обязательно будут снижены. "Мы уже снизили тарифы на 12%, мне кажется, в целом. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего от Зеленского в первые 100 дней работы на посту президента ожидают снижения тарифов на коммуналку, - опрос КМИС

Президент также рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

"Сейчас наши ребята ищут экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда человек не только на пенсии, но и физически не может работать, и достаточно уже поработал на страну, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей, думаю, что у нас это получится. Я очень хочу это сделать", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3138142
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
все что говорится перед выборами не имеет значения....
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Вы уже поменяли формулу расчета субсидий, может по ней и так старикам платить не надо?
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Тоже не понимаю, какую модель прорабатывать и придумывать, просто сделать 100% субсидию и модель проработана.
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Действительно, а че тут думать - взять да и все поделить пополам!
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І в 62 і в 70 пенсія одинаково мізерна...
Хоча, якщо це робиться з точки зору того, що до 70 тупо ніхто не доживе, то нехай...
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Предвыборная "оригинальность" зашкаливает! Когда Петро перед выборами что-то выплачивал, зяблики, юлеманы, грицюки и пр. публика орали, что это подкуп. А что вы, зебики, скажите по поводу этой "свежей" идеи своего избранника? Совсем не похоже на подкуп. Ведь правда? Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3074
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Более оригинального, чем ты, вообще найти невозможно.
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Никак. Оставьте субсидии и не морочте людям головы.
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Они уже поменяли формулу начисления субсидий так, что обязательный платеж может достигать и 30% от общего дохода семьи.
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Почалася передвиборча демагогія. Раніше він говорив, що високі тарифи погано, але не обіцяв їх зниження. Тепер Зе говорить, що шукають модель, а не хочуть суттєвого зниження тарифів для тих кому 70 і більше. Чому саме 70 років, а не 60? Тобто почалася нова стадія обдурювання лохів.
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отож.. ті бабулькі та дідусики наголосували за все життя, що тепер в бідноті живуть, а тепер діти та онукі мають розплачуватись за їхню дурість.
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Для об'єктивності скажу, що не усі старі так голосували. У Києві багато пенсіонерів не сприймає ПР та комуністів, хоча на Слугам народу вони повірили. Маю надію, що 21 липня частина з них зрозуміє про халепу, куди призвело їхнє голосування.
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Перед виборами шукаєте..
Але потім не знайдете, або змусите платити за них всіх інших.
Така модель. Бо нічого безплатного в світі немає.
Комусь може і буде безкоштовно, але за чийсь кошт.
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ви сподіваєтесь, що в зелюків є хоч трошки логіки? Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9929
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Субсидии нужно вообще отменять, ибо одни платят за других.
Нужно повышать уровень жизни, увеличивая долю зарплат в себестоимости товаров и услуг.
Это позволит увеличить пенсии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИщем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский
 
 
 
 
 
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