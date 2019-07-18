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 Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса президента.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

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Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138139
 
   
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Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Це щоб московити понаїджали.Тут їм не місце.
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Что не хватает на руководящие посты "прохфисианалов" из 95 квартала? Надо российским рыгам дать второй шанс?
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Люди, что делать? Как быстрее избавиться от этого идиота и всей его банды?
Понятно, что сейчас оно изощряется из последних сил. Еще на 2 дня его хватит.
Но зебилы реально могут проголосовать за слугу урода или рыгоАналов. Что-то нет оснований полагать, что они разобрались в реальном положении дел за эти 2 месяца.
Реально страшно просыпаться 22 июля...
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Ждать обрушения гривны. А пока - готовиться к этому моменту. Собирайте запас продуктов, лекарств, воды; купите огнестрел ( это чтобы отгонять мародёров). Дело идёт к "народным республикам" в каждой области.
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