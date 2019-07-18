 Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента

Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса президента.
"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.
Це щоб московити понаїджали.Тут їм не місце.
Понятно, что сейчас оно изощряется из последних сил. Еще на 2 дня его хватит.
Но зебилы реально могут проголосовать за слугу урода или рыгоАналов. Что-то нет оснований полагать, что они разобрались в реальном положении дел за эти 2 месяца.
Реально страшно просыпаться 22 июля...