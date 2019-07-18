 МИДу поручено разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента

Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса президента.
"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.
Гаранту с юридическим образованием не прочитали свежераспечатанную Конституцию на козлячем языке. Видимо, для 70%-го сложно проводить коммуникацию на официальном украинском?! А ведь говорил, что готов.....
Капиталы российские завести? Где обещанное народоваладдя? Где частка надр каждого? А где наши права и свободы? Это закон касается всех, значит референдум и обсуждение. И тогда мы увидим чьйи ухи торчат за этим законом. Все это настараживает.Пересични будьте бдительней. Начальство нужно воспитывать.
Все что было до этого вам покажется сказкой!!!! Российский капитал давным-давно в Украине, отсюда и природа украинской олигархии, которая отрабатывает инвестиции старшего брата!
В развитых демократиях крупный бизнес идет в политику для защиты (лоббирования) своих интересов, и это нормально. У нас в политике марионетки, которые защищают чужие интересы и это их бизнес.
Другого объяснения я не на хожу!!! Зачем обеспеченному человеку лезть в это дерьмо? Его денег и возможностей посредника не достаточно для подобной политической акции на президентских и парламентских выборах в 6ти месячный срок!!!!!
Ну или он конкретно наивен, поскольку все, что происходит похоже на абсурд, приготовленный для скачка на суверенитет страны.
Потеряй, откажись, возьми потребительский кредит и забей.
Мне продолжить?
Команде Зеленского наоборот следует искоренить в Украине двугражданство и привести чиновников к выполнению этого закона или очистить гос. структуры и депутатство от них...Это если действительно Зеленский независим от Коломойского,имеющего аж 3 гражданства и заинтересованного в "распродаже" Украины.
Громадянство зобов'язує державу забезпечити її права .
В імперській макулатурі є листок з відміткою про руській мір, який нівелює міжнародні норми.
Тому при відновленні суверенних кордонів України, жителі окупованих територій з подвійним громадянством мають відплити в радную гавань без права на соціальні гарантії в ненці.
може Зелька саме тому і взявся за подвійне громадянство.
скрізь фуйла вигоражує, шельмєц квартальний.
А .уйло в выигрыше - он в своем кресле, а крепостным зрелищ. Сценарист развлекухи не считает нефтебабло, души, а калек вообще не ведет учет. Достаточно ресурсов, чтобы даже позволить соскочить в договорняк - все продается и покупается.
А пока он переключает российские новостные каналы красной кнопкой!!!
Он наш неповторимый!
Азаров бедолага и тот пытался дзямбать на официальном.
Я где-то, когда-то такое видел - это были первые телодвижения блокадного уйла на посту
- в Еврозоне Брексит
- Трамп все свое правление скачет от импичмента
- Оккупирована Грузия и Украина
- Сирия - артерия транзита нефтепродуктов, оружия и наркоты в пепле
Все чудно? Руский мир золото самолетами развозит по дипканалам, чтобы поддержать своего кибальчиша..
Переговоры инициирует одна из сторон - победитель, проигравший. Никто за нас тянуть не будет, ибо большие мальчики играют в дипломатический покер, а Украина серьезный прикуп для решающей ставки.
Капитал и безопасность тела - это единственное, что сейчас беспокоит самодержавца! Глобально все работают на то, кто будет очередным приемником в замен на безопасность - все просто!!!!
Дежавю... Было недоразумение, которое через КС откатил изменения в Конституцию и пытался монополизировать власть!
Тут та же картина - маслом))) Он уже и премьер, следствие и суд в одном таком маленьком флаконе. Шото мыкается по задворкам, топает и вычитывает, вместо того чтобы заняться своими обязанностями... Ну пипл хавает преЗедентский ресурс - вот, ща порядок наведет, всех крахоборов посадит, уйла на пошлет, мир воцарит и союзные вклады вернет.
в Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ!!
А президент нехай і обраний А ЛИШЕ тимчасовий службовець .
НОВОГО НАРОДУ В УКРАЇНІ НЕДОЧЕКАЄШСЯ
В Украине живут украинские граждане! И украинский гражданин обязан ответственно принимать решения кому доверить свою судьбу. Я хреново понимаю, кого ты обозначил патриотами, но когда ребенок хреново слышит или косо ходит, нормальные родители обеспокоятся здоровьем отпрыска!
Могу тебе встречный совет дать - ты там об встречный дуб ягель из своей башки вытряхни. Важно, чтобы был дуб, кость маргарином обмазана, херово лопается
Так что качай свое дерьмо обратно - в восточном направлении, и руки помой, а то похоже у тебя паразиты?!
Промоскальска худоба не знає нормально нічого, а ні українську, ні рассєянську,тобто штучне кацапське койне.
їхні громадяни стануть Українцями..
чи Українці стануть москалями...
Від перестановки доданків сума не зміниться...
А кінцева ціль: війна під приводом захисту роіських громадян, буде досягнута нашими руками...
Вставайте українці, плюньте в ЗеБіла-малороса, плюньте в москальську морду, почистіть зуби, вмийтеся, та пийте каву! Все буде гаразд,саме буде Україна!
Сепары больше пятнадцати лет чайку раскачивают языком, а этот весельчак решил с кормы зайти по двум паспортам.
Для кого эта чушь????
МИДу он может дать поручение найти палатку и дикий участок с роялем
))))))))))))))))))))))
вот одна из НАСТОЯЩИХ целей. а это конституция
Вангую - половина "этнических украинцев" окажется из Израиля.
Зебилу нужно комплектовать Раду и власть.
дебилы бл.
Зелена шмаркля або ідіот, або не дуже добре законспірована рашистська консерва, що має завдання розвалити Україну та перетворити її на малорассєйскій федеральний округ
азіопської паРаші.
Вопрос № 2 В интересах какой страны они проголосуют, получив гражданство Украины?
Вопрос № 3 Комы выгоден такой приднестровский вариант голосования?
Вопрос № 4 Кто считает, что это не сдача национальных интересов Украины?
Подозреваемый в военных преступлениях и тяжелейших экономических преступлениях против Украины и украинского народа, олигарх Порошенко имеет 5 паспортов и несколько других имен.
Об этом сообщают наши осведомленные источники в кишеневской прокуратуре.
По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира.
Гражданин Порошенко начал свою уголовную карьеру еще в далеком 1996 году. Еще тогда член молдавской ОПГ гражданин Молдовы Порошенко завел себе пару других имен и фамилий.
Став Президентом Украины в 2014 году олигарх Порошенко сделал себе еще несколько паспортов на другое имя.
Сейчас у молдавского олигарха Петра Порошенко несколько имен и фамилий, а также несколько паспортов.
Эта информация была передана украинским правоохранителям несколько дней тому назад.
Гражданин Порошенко спокойно может спрятаться в Великобритании под чужим именем и фамилией. Его очень влиятельные покровители сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени.
Это крайне важная информация, которая требует детального анализа!
Мы уже сообщали, что подозреваемый гражданин Порошенко планирует вылет в Великобританию без обратного билета.
Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета якобы из-за проблем со здоровьем.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Экс-президенту Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только содержание под стражей.
Олигарха Порошенко ждут на допрос 17 июля. Следователи не исключают возможность взятия подозреваемого под стражу.
Порошенко если что)был в партии Медведчука и зарыгонов,порохоботики наши ,а,Ну це ж було давно,не счет)