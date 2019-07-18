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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) МИД (5065) двойное гражданство (56)

 МИДу поручено разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса президента.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это неправильно - иметь только одно гражданство. Но иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым, - Данилюк

МИДу поручено разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138139
 
 
 Топ комментарии
 
Люди, что делать? Как быстрее избавиться от этого идиота и всей его банды?
Понятно, что сейчас оно изощряется из последних сил. Еще на 2 дня его хватит.
Но зебилы реально могут проголосовать за слугу урода или рыгоАналов. Что-то нет оснований полагать, что они разобрались в реальном положении дел за эти 2 месяца.
Реально страшно просыпаться 22 июля...
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Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Це щоб московити понаїджали.Тут їм не місце.
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Нет, ума у зебилов нет, и не будет. У днепропетровского клана был шанс спокойно рассосаться, и уйти в историю. Но они предпочли чтобы их вынесли мордами в асфальт. Это их выбор.
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Двойное гражданство - это не рыба и не мясо!!!!
Гаранту с юридическим образованием не прочитали свежераспечатанную Конституцию на козлячем языке. Видимо, для 70%-го сложно проводить коммуникацию на официальном украинском?! А ведь говорил, что готов.....
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Мы бедные 10 место в мире Но не настолько дурни. Скажи что ты хочешь? Землю продать?
Капиталы российские завести? Где обещанное народоваладдя? Где частка надр каждого? А где наши права и свободы? Это закон касается всех, значит референдум и обсуждение. И тогда мы увидим чьйи ухи торчат за этим законом. Все это настараживает.Пересични будьте бдительней. Начальство нужно воспитывать.
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Какие нахер референдумы?? Референдум случился - в итоге имеем исполнителя с известным посредником и понятным заказчиком.
Все что было до этого вам покажется сказкой!!!! Российский капитал давным-давно в Украине, отсюда и природа украинской олигархии, которая отрабатывает инвестиции старшего брата!
В развитых демократиях крупный бизнес идет в политику для защиты (лоббирования) своих интересов, и это нормально. У нас в политике марионетки, которые защищают чужие интересы и это их бизнес.
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Я могу допустить, что Зеленский решился топтать политику для достижения благих целей.. НО! или в нем безмерное эго или долг платежом красен.
Другого объяснения я не на хожу!!! Зачем обеспеченному человеку лезть в это дерьмо? Его денег и возможностей посредника не достаточно для подобной политической акции на президентских и парламентских выборах в 6ти месячный срок!!!!!
Ну или он конкретно наивен, поскольку все, что происходит похоже на абсурд, приготовленный для скачка на суверенитет страны.
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все правильно делает. а соевые боты доживают последние деньки и истерят.
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Расскажи лучше об этимологии распостраняемого прокацапскими имбецилами слова "соевый".
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ну наконец то ато не знаю куда украинский паспорт девать
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Зачем тебе это дерьмо?
Потеряй, откажись, возьми потребительский кредит и забей.
Мне продолжить?
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Именно гос. чиновники и депутаты ВР, имеющие два-три гражданства,вопреки существующему закону,стали главными фигурантами топ-расхищений и коррупции в Украине.И,прикрываясь вторым гражданством,успешно избегают экстрадиции при преследований органами правосудия в Украине.Именно эти депутаты участвуют в лоббировании,а то и прямом участии в мутных приватизациях и махинациях с землёй.
Команде Зеленского наоборот следует искоренить в Украине двугражданство и привести чиновников к выполнению этого закона или очистить гос. структуры и депутатство от них...Это если действительно Зеленский независим от Коломойского,имеющего аж 3 гражданства и заинтересованного в "распродаже" Украины.
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Не сміши людей своїми твердження про те, що треба Зе робити та про його незалежність. Дивися на його справи і не фантазуй.
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Є закон, який регулює надання українського громадянства. Зміни до цього закону вирішує ВР, тому МЗС тут ні до чого.
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а ВЫ думаете, что будущий состав не проголосует за такой Закон? Да с прискоком
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Паспорт - це не просто папір!
Громадянство зобов'язує державу забезпечити її права .
В імперській макулатурі є листок з відміткою про руській мір, який нівелює міжнародні норми.
Тому при відновленні суверенних кордонів України, жителі окупованих територій з подвійним громадянством мають відплити в радную гавань без права на соціальні гарантії в ненці.
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зелена шмаркля доручило підготувати інструкції по ПОРУШЕННЮ КОНСТІТУЦІЇ? Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2011 Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7726
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отож...
може Зелька саме тому і взявся за подвійне громадянство.
скрізь фуйла вигоражує, шельмєц квартальний.
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Хотя с оперативной точки зрения, оригинальный план гибридной войны России на Донбассе и потерпел неудачу,благодаря усилиям простых украинцев-Запад не хочет больше вести дела с предателями собственного народа в правительстве,которые ничего,кроме собственного благополучия не исповедуют,зато по 3-и иностранньіх паспорта в кармане.Конечно,двойное гражданство нужно еще заслужить,но єто уже нюансьі,а в целом- верньій меседж етническим украинцам.
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Потерпел неудачу правовой порядок в цивилизованном мире.
А .уйло в выигрыше - он в своем кресле, а крепостным зрелищ. Сценарист развлекухи не считает нефтебабло, души, а калек вообще не ведет учет. Достаточно ресурсов, чтобы даже позволить соскочить в договорняк - все продается и покупается.
А пока он переключает российские новостные каналы красной кнопкой!!!
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Какраз мировой порядок сейчас стабилен,а пуйло,как на иголках.Но я согласен,что формат переговоров надо однозначно менять. Задействованными в процесс должны быть ЕС, США, Украина и Россия. Сепаратистов из ОРДЛО будет представлять Россия, потому что ДНР-ЛНР - не субъекты, а обычные марионетки России- это их статус.Росия может заявить, что позволит беглецам убежище, но ни о каком разделении территорий, распределение зон влияния речь вообще не будет при США идти. Потому,что западный мир не желает усиления влияния России и не в его интересе является исчезновение Украины с карты мира.Во всех этих внешних конфигурациях для Украины важными являются внутренние изменения: борьба с коррупцией, возвращение реального правосудия, формирование настоящей правоохранительной системы. Только это изменит инвестиционный климат в стране и вернет веру граждан в справедливое государство.
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Ну так преЗедент занялся коррупцией - олигархам что-то предложил и ему пообещали остановку; ездил по таможням с вопросом "есть ли контрабанда?", выслушал донос директора лесного гос/хозяйства в зеленом мундире о незаконной рубке леса, у которого на жену ТОВ "Лесовоз" оформлен; с имущества Коломойского сняты аресты; Богдан вещает про какашки летящие в кого-то;.... Все пучком, целый офис гениальных кадров, которые готовы были судить наших военных моряков о нарушении государственных вод....
Он наш неповторимый!
Азаров бедолага и тот пытался дзямбать на официальном.
Я где-то, когда-то такое видел - это были первые телодвижения блокадного уйла на посту
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Ну так Президент занялся коррупцией -молодец, олигархам предложил и ему пообещали-хоpошо; ездил по таможням с вопросом "есть ли контрабанда?"-правильно, выслушал доклад директора лесного гос/хозяйства о незаконной рубке леса-браво, у которого на жену ТОВ "Лесовоз" оформлен-здорово; с имущества Коломойского сняты аресты-Зеленским или судом реформированным я не понял; Богдан вещает про какашки(от автора) летящие в кого-то;-супер.... Все пучком, целый офис гениальных кадров, которые готовы были судить наших военных моряков о нарушении государственных вод-они что тоже судьи?Он наш неповторимый!Азаров бедолага и тот пытался дзямбать на официальном-т.е Зеленский за три года не научится?Зачем-же 3-и года в закон попередники прописали?.Я где-то, когда-то такое видел - это были первые телодвижения блокадного уйла на посту разносчика чемоданов и что вы этим хотели сказать?-Зеленскому респект,а ваша критика-так себе-больше на поклёп похожа из будки ПЕС.Или?
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"Какраз мировой порядок сейчас стабилен"-
- в Еврозоне Брексит
- Трамп все свое правление скачет от импичмента
- Оккупирована Грузия и Украина
- Сирия - артерия транзита нефтепродуктов, оружия и наркоты в пепле
Все чудно? Руский мир золото самолетами развозит по дипканалам, чтобы поддержать своего кибальчиша..
Переговоры инициирует одна из сторон - победитель, проигравший. Никто за нас тянуть не будет, ибо большие мальчики играют в дипломатический покер, а Украина серьезный прикуп для решающей ставки.
Капитал и безопасность тела - это единственное, что сейчас беспокоит самодержавца! Глобально все работают на то, кто будет очередным приемником в замен на безопасность - все просто!!!!
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Боже,вы точно знаете,почему корова-лепёшкой,а коза-горошком...?
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та не зовсім так... Забаганки у жидоліліпука залишилися .. а з грошима БІДА!! Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2717 Після санкцій спад ВВП по3% щорічно з 2015р а ІНОЗЕМНІ інвестори МІЛЬЯРДАМИ ЗАБИРАЮТЬ ІНВЕСТІЦІЇ з фєдєрастії...Ціни на нафту та газ СТРІМКО ПАДАЮТЬ... Газогони чогось не будуються... Мільярдні позови в міжнародних судах НАКОПИЧУЮТЬСЯ Та й війна на Донбасі і безпорадний окупований Крим радості пукіну не додають.. "дєнєх нєт" як бзднув ведмедик пукіна
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не переймайся ти так ОЧЕВИДНО ЩО ЗЛО БУДЕ ПОКАРАНО - альтернативи НЕМА. І всі злодюжки включаючи жидоліліпука-бєню-юдю-боголюбського-фірташа... ОТРИМАЮТЬ СВОЄ
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Смешной поручает МИД разработать механизм нарушения основного закона Украины.
Дежавю... Было недоразумение, которое через КС откатил изменения в Конституцию и пытался монополизировать власть!
Тут та же картина - маслом))) Он уже и премьер, следствие и суд в одном таком маленьком флаконе. Шото мыкается по задворкам, топает и вычитывает, вместо того чтобы заняться своими обязанностями... Ну пипл хавает преЗедентский ресурс - вот, ща порядок наведет, всех крахоборов посадит, уйла на пошлет, мир воцарит и союзные вклады вернет.
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Смішним є саме те,що традиційні українські петріоти переконали самих себе в тому, що Україною є тільки та країна, де вони є елітою. Без них біля керма - України нема. А тут уже перші кроки нової влади їм виразно сигналізують - ми краще обійдемося без вашої допомоги. Ваші послуги, особливо ваш досвід, нам непотрібні. А у відповідь лунає реакція: якщо без нас, так не діставайся ти Україно нікому.
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НАТЯКАЮ ДЕБІЛУ!!

в Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ!!

А президент нехай і обраний А ЛИШЕ тимчасовий службовець .
НОВОГО НАРОДУ В УКРАЇНІ НЕДОЧЕКАЄШСЯ Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 553
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Парень, не тупи!!!
В Украине живут украинские граждане! И украинский гражданин обязан ответственно принимать решения кому доверить свою судьбу. Я хреново понимаю, кого ты обозначил патриотами, но когда ребенок хреново слышит или косо ходит, нормальные родители обеспокоятся здоровьем отпрыска!
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поц кіш мер ен тухес Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9917 так тобі зрозуміло?
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Доброго ранку , Україно без порошенка !
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Добрий ранок, Джамале Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3583
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Да вроде бы жив и здоров, чего и тебе желаю, ну и мозгов жменьку
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Да она кукует, а я больше ста считать не выучился.
Могу тебе встречный совет дать - ты там об встречный дуб ягель из своей башки вытряхни. Важно, чтобы был дуб, кость маргарином обмазана, херово лопается
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Вау, шо воно робить некомпетентне.
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Теперь все российские наёмники в Лугандонии начнут получать украинское гражданство, а война станет гражданской.
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Почитавши коментарі, висновок один: ЗРАДА!!)
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Порохоботики зрадники Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8490
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Ми вчора з кумом домовилися проголосувати за НАЦІОНАЛІСТІВ.
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ідея цікава.. АЛЕ - націоналісти з2% голосів в РАДУ НЕ ПОПАДУТЬ і ти разом з кумом свої 35%дурних голосів подаруєш шмарклі
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А для цього ідіота Конституція що не діє. ЧОМУ ВІН НЕ ВИКОНУЄ НІ ЗАКОНИ НІ КОНСТИТУЦІЮ??? ЛЮДИ СХАМЕНІТЬСЯ,
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Він вирішив написати іншу конституцію, під себе. Хоча я впевнений що над ним є ще богдани коломійські і бог зна інша нечисть для якої Україна це не рідна ненька а поле де можна збагатитися.
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дайте йому вже хтось по башці, може після перезавантаження нормальним стане, а ще раще - заберіть в нього те, що він курить і нюхає...
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Дурылка, это можно сделать только по решению суда, а они (решения) есть в прямом доступе.
Так что качай свое дерьмо обратно - в восточном направлении, и руки помой, а то похоже у тебя паразиты?!
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Вот это тебя штормит , болезненный. Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1638
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хАхол, москальская подстилка, ежели ты пишешь на кацапском, который знаешь таки плохо, то нужно писать "болезный" в данном случае,а не болезненный.
Промоскальска худоба не знає нормально нічого, а ні українську, ні рассєянську,тобто штучне кацапське койне.
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а зачем ему мыть руки? это его основное состояние - быть измазанным гавном..))
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Даремно... Без віз відберуть... І оркам пофік, яким способом відбудеться поставлена мета:
їхні громадяни стануть Українцями..
чи Українці стануть москалями...
Від перестановки доданків сума не зміниться...
А кінцева ціль: війна під приводом захисту роіських громадян, буде досягнута нашими руками...
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ВСТАВАЙ УКРАЇНО, ВСТАВАЙ РІДНА НЕНЬКО, МОСКАЛЬ ВЖЕ ГОДИНУ НЕ СПИТЬ!

Вставайте українці, плюньте в ЗеБіла-малороса, плюньте в москальську морду, почистіть зуби, вмийтеся, та пийте каву! Все буде гаразд,саме буде Україна!
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Это нарушение конституции. Такие вещи нужно выносить на референдум и на рассмотрение Конституционного суда.
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Какой референдум и суд???
Сепары больше пятнадцати лет чайку раскачивают языком, а этот весельчак решил с кормы зайти по двум паспортам.
Для кого эта чушь????
МИДу он может дать поручение найти палатку и дикий участок с роялем
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Я к тому что такие вещи нельзя менять указаниями. Это основа государственности и разговор на десятилетия. Также как и унитарность Украины или единственный государственный язык.
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Схоже, буряти що переїхали на Донбас, після федералізації та інших кремлівських ніштяків стануть українцями.
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итак, господа израильтяне и россияне. вы будете ЛЕГАЛИЗОВАНЫ. урааа
))))))))))))))))))))))
вот одна из НАСТОЯЩИХ целей. а это конституция
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в Крыму тоже радушно разрешали постоянно проживать россиянам, особенно из числа военных пенсионеров... К чему это привело ?
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100 відсотків. Пан має рацію,слушне зауваження, але в ЗеБілів та хАхлів-малоросів розуміння, знань, як у амеби, а пам'ять, як у рибок гупі.
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РОссийские спецслужбы получат канал для безвизовых передвижений своей агентуры по ЕС (через упрощенное получение украинского гражданства)
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Это в корне НЕПРАВИЛЬНО и приведет к "девальвации" гражданства (как такового), есть статус "зарубежного украинца", пусть расширять его "привелегии" до уровня безвизового режима в Украину и переезд на ПМЖ и право работы в Украине (без квот и ограничений), а вот гражданство предоставлять уже после ПМЖ в Украине не менее 6 лет. И НИКАКОГО МНОЖЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСТВА!
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Ставлю на октябрь. Именно в октябре в Киеве запахнет горелой авторезиной.
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Понты для лохов.
Вангую - половина "этнических украинцев" окажется из Израиля.
Зебилу нужно комплектовать Раду и власть.
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може воно так і марить... але хто ж йому дозволить так хуцпато дуркувати? Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4631 В ВР воно матиме не більше25% подєльніков... і ШО?
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Господи, ну что ж ты населил такую географически прекрасную страну, таким огромным количеством имбецилов, которые так дружно проголосовали за это. Да , такого *********** несчастная Украина еще не знала. Скоро будет стыдно опять показывать паспорт. У меня уже даже нет злости , просто наворачиваются слезы
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Нормальный президент разрабатывал бы закон, как лишать гражданства все дерьмо местное, а этот хочет выдавать паспорта всему дерьму
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10млн хохлов в росии получат гражданство и будут голосовать за единую росию. план понятен.
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Дурень! Думай не про Хохлов, а про партизан. Украинцы хорошие партизаны
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Текст по дебильному написан (С). Выходит иностранцы смогут получить гражданство Украины как второе, а граждане Украины иностранный паспорт завести не могут.
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Ну а что, думаю это дело хорошее - связаться общим гражданством с большой украинской диаспорой. Я сам получу гражданство если в конце концов разрешат. Главное - мокшу исключить из этого правила.
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Автоматичне громадянство - це погана ідея, тільки швидке отримання, без зволіканнь, Свідоцтва закордонного Українця для етнічних українців,безумовне право жити, в'їжджати та працювати в Україні, знаходити в Україні захист від таких злочинних режимів, як рашистський, допомага та привілеї для інвестицій українців з діаспори,але ніякого права голосування, покращити роботу в цьому напрямку, ніякого автоматичного громадянства!
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...завтра приедет вагон зеленых человечков - афициально устраивать гражданскую вайну..

дебилы бл.
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СЕМЬ МИЛЛИОНОВ етнических "украинцев" РАССИИ будут просто счастливы получить украинское гражданство, голосовать на наших ВЫБОРАХ и совершенно законно приезжать сюда "защищать рюський мыр".
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Буде кацапам наше громадянство роздавати
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аякже,для малоросів ЗеБілІв кацапо-орда - це ж адінарот з ними. Кака, какая разніца?
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для жидиняти шмарклі - москалі це "адін народ"? як гламурно!! пукін(шаломов) мєдвєдєв.. жиріновській =такі ж Да-родичі шмарклі... А інші фєдєрасти=москалі це не його "народ"... Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9982
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Тільки Свідоцтво закордонного Українця для етнічних українців,безумовне право жити, в'їжджати та працювати в Україні, знаходити в Україні захист від таких злочинних режимів, як рашистський, допомага та привілеї для інвестицій українців з діаспори,але ніякого права голосування, покращити роботу в цьому напрямку, ніякого автоматичного громадянства!

Зелена шмаркля або ідіот, або не дуже добре законспірована рашистська консерва, що має завдання розвалити Україну та перетворити її на малорассєйскій федеральний округ
азіопської паРаші.
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ОЧЕВИДНО що марення зеленої шмарклі про 73% в Верховній Раді України виявилися марою Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3383 ось воно і починає істерично усілякою дурньою приманювати українофобське бидло... А всеодно Ж більше 25% в ВР не матиме
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Вопрос № 1 В какой зарубежной стране живет больше всего украинцев?
Вопрос № 2 В интересах какой страны они проголосуют, получив гражданство Украины?
Вопрос № 3 Комы выгоден такой приднестровский вариант голосования?
Вопрос № 4 Кто считает, что это не сдача национальных интересов Украины?
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"Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины." - это попытка узаконить двойное и тройное гражданство для Коломойского. Помню кто-то перед выборами распинался, что по всем серьёзным вопросам будет советоваться с народом через референдум.
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жоппоплатформа и жоппоблок будут визжать от радости -половина имеет паспорта с курицей, трухановы, гепы, данилюки облегченно вздохнут, итак половина от кандидатов в депутаты, а значить Украину будут терзать, обворовывать, а потом благополучно разъезжаться в "новые" родины, спасаясь от тюрем
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СРОЧНО: Порошенко сменил имя и фамилию. У него несколько имен и 5 паспортов на разные фамилии
Подозреваемый в военных преступлениях и тяжелейших экономических преступлениях против Украины и украинского народа, олигарх Порошенко имеет 5 паспортов и несколько других имен.
Об этом сообщают наши осведомленные источники в кишеневской прокуратуре.
По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира.
Гражданин Порошенко начал свою уголовную карьеру еще в далеком 1996 году. Еще тогда член молдавской ОПГ гражданин Молдовы Порошенко завел себе пару других имен и фамилий.
Став Президентом Украины в 2014 году олигарх Порошенко сделал себе еще несколько паспортов на другое имя.
Сейчас у молдавского олигарха Петра Порошенко несколько имен и фамилий, а также несколько паспортов.
Эта информация была передана украинским правоохранителям несколько дней тому назад.
Гражданин Порошенко спокойно может спрятаться в Великобритании под чужим именем и фамилией. Его очень влиятельные покровители сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени.
Это крайне важная информация, которая требует детального анализа!
Мы уже сообщали, что подозреваемый гражданин Порошенко планирует вылет в Великобританию без обратного билета.
Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета якобы из-за проблем со здоровьем.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Экс-президенту Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только содержание под стражей.
Олигарха Порошенко ждут на допрос 17 июля. Следователи не исключают возможность взятия подозреваемого под стражу.
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А чем вас не устраивает желание Зе вернуть этнических украинцев которые которые уехали в поисках лучшей жизни в другие страны??Опять зрада,та что ты будешь делать,всюди зрада.P.S.Не надо горлопанить про реванши и рыгов,смените методички уже.
Порошенко если что)был в партии Медведчука и зарыгонов,порохоботики наши ,а,Ну це ж було давно,не счет)
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"желание Зе вернуть этнических украинцев которые которые уехали в поисках лучшей жизни в другие страны" - что сделано для улучшения жизни этнических украинцев в Украине, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни в другие страны? Может быть в будущем и будет что-то сделано, но сейчас идёт только назначение на должности своих и ни малейшего улучшения жизни этнических украинцев в Украине.
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Это намёк на второй паспорт,дай угадаю какой-израильский?! Может уж тогда и за третий пусть берутся,а то для Бени не с руки как-то..У него в штанинах и третий найдется.. МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4240
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИДу поручено разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента
 
 
 
 
 
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