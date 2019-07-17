 Приговор военнопленным украинским морякам можно ожидать в октябре-ноябре, - адвокат Новиков

Об этом Громадскому заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, информирует Цензор.НЕТ.

"Август - дело в суде, сентябрь - начало процесса, октябрь, ноябрь - приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - сказал он.

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Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но подчеркнул, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков - после приговора.

"Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", - сказал адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.