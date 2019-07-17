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 Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

Встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне помощников лидеров, которая состоялась 12 июля, позитивно сказалась на работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом после переговоров в Минске 17 июля заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "Нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках нормандского формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", – сказал Сайдик.

Он выразил уверенность, что встреча в Париже "окажет позитивное влияние на будущую работу в целом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3138131
 
 
 Топ комментарии
 
Страну готовят к сдаче. Вот и весь позитив.
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Страну готовили к здаче последние 5 лет. Петя сделал невозможное, революцию превратив в реванш. Ху*ло стоя аплодирует Пете.
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Я так думаю что Ху*ло очень доволен что войну называют *ситуацией* и капитуляцию Украины называют *урегулированием*.
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Тепер є вибір, але говориш про Парашенка. Тому твої слова є лицемірними.
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Вам народный президент Зеленский сказал что нужно любой ценой перестать стрелять даже ради одной спасенной жизни украинца
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Як далеко можна зайти з такою ціною?
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«ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуты по киевскому времени» - Сайдик
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Я питав про слова Зеленського щодо ціни за визволення життя українця. У вас нема уточнення цього коментаря і написали аби як?
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любая цена, кроме наших территорий и людей - уже звучало миллион раз
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Якщо є обмеження, то слово "любой" не годиться.
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Встреча помощников лидеров "Нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

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Тобто всі інші зустрічі були негативними, як світлини. При цьому Сайдик не говорив про цей позитив і тому я зробив висновок, що цих лідерів обробили фіксажем Зустріч помічників лідерів "Нормандської четвірки" позитивно позначилася на роботі контактної групи в Мінську, - Сайдік - Цензор.НЕТ 8111
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"Хочется, чтобы наша команда вошла в историю. Я бы хотел, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента Украины за все 30 лет, которого, или которых, люди на улице узнавали бы и радовались бы, и очень уважали", - отметил президент.
Ранее Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.
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І знову нема конкретної відповіді. Чому?
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Любой, что непонятного? Значит без исключения
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Почему США сильная страна ? 1-потому что сильный доллар .2-Потому что США наказывают и уничтожают своих врагов .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВстреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик
 
 
 
 
 
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