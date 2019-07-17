 Договорились готовить к взаимному освобождению подтвержденных лиц в формате 69 на 208, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона.
Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - написала Олифер.
Интресно , ЗЕЛЯ ПАРАД ОТМЕНИЛ , чтобы не кричать " слава Украине!"?
В то же время Кремль не собирается отдавать нам политических заключенных, которым насильственно присвоено "гражданство" Рашки.
Вот такое кремлевское "всех на всех".
а в 208 тех...входит вышинский?
Решения международного трибунала на кацапстан больше не распространяются. Поэтому парни могут сидеть до морковкиной заговени там🤕🤪
«Путинский военторг» подогнал на Донбасс тонны топлива и 150 т товаров военного назначения, - опять будет захват военнопленных с обеих сторон и опять обмен.