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 Политика Украины
  2005  23
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 Договорились готовить к взаимному освобождению подтвержденных лиц в формате 69 на 208, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

На переговорах Трехсторонней контактной групы в Минске стороны договорились начать подготовку к взаимному освобождению подтвержденных лиц, удерживаемых в ОРДЛО и находящихся в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона.

Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - написала Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3138128
 
 
 Топ комментарии
 
Кремль требует на обмен отдать соратников Януковича. мусоров убивавших на Майдане, шпионов-диверсандов и прочих ублюдков не имеющих к "ополчению" Донбасса никакого отношения.
В то же время Кремль не собирается отдавать нам политических заключенных, которым насильственно присвоено "гражданство" Рашки.
Вот такое кремлевское "всех на всех".
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Вот украинец трех кацапов стоит. Слава Украине! Героям слава !
Интресно , ЗЕЛЯ ПАРАД ОТМЕНИЛ , чтобы не кричать " слава Украине!"?
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Я ТАК понимаю что все остальные по барабану а вот водилу с тягача бука и нач пво снежного вытащить понадобилось срочно пока их не успели допросить прокуроры с нидерландов
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Вот украинец трех кацапов стоит. Слава Украине! Героям слава !
Интресно , ЗЕЛЯ ПАРАД ОТМЕНИЛ , чтобы не кричать " слава Украине!"?
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а я вот что думаю по поводу пленных. освобождать их нужно только через международное давление благотворительные организации и сми. никаких договорняков на обмены. как бы цинично это не звучало. по той простой причине что с открытой границей россия может набрать столько заложников сколько захочет в любой день. не говоря уже о крымских татарах которые там живут. и договрняки эти только подталкивают ***** это делать. ведь как приятно когда все тебя упрашивают вернуть пленных... а ****** и враги Украины вроде зеленского и медведчука пиарятся на этом.
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У вас в греции врачей штоли нет, судя по второму предложению! Ветка о другом!
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Кремль требует на обмен отдать соратников Януковича. мусоров убивавших на Майдане, шпионов-диверсандов и прочих ублюдков не имеющих к "ополчению" Донбасса никакого отношения.
В то же время Кремль не собирается отдавать нам политических заключенных, которым насильственно присвоено "гражданство" Рашки.
Вот такое кремлевское "всех на всех".
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А чи є в списках кримські татари, яких останнім часом арештували?
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Не хвилюйся. Скоро вони повернуться щоб приєднатися до слуг народа.
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в эти 69 "подтвержденных" входят моряки?
а в 208 тех...входит вышинский?
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Тоесть Ху*ло освободит своих 208 а мы только 69? Да и то подозреваю что в ети 69 входят моряки которых Ху*ло должен и так освободить по решению международного трибунала. А остальных на кого менять будем? Ето и есть перемога? Только всех на всех. Иначе ето тупо измена.
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Чего? Какой в джеппу международный трибунал? Не в курсе штоль, что рашка приняла закон, согласно которому международные инстанции больше не могут иметь никакого преимущества над кацапскими?
Решения международного трибунала на кацапстан больше не распространяются. Поэтому парни могут сидеть до морковкиной заговени там🤕🤪
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69 на 208 ето не взаимный обмен. Ето 1 к 3 в пользу Ху*ла. К тому же подозреваю что нам опять отдадут уголовников и дезертиров с перебежчиками а мы отдадим все козыри.
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Домовилися готувати до взаємного звільнення підтверджених осіб у форматі 69 на 208, - Оліфер про переговори ТКГ у Мінську - Цензор.НЕТ 478
«Путинский военторг» подогнал на Донбасс тонны топлива и 150 т товаров военного назначения, - опять будет захват военнопленных с обеих сторон и опять обмен.
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а может давайте не будем менять. пусть наши сидят дальше. а почему разница такая. обьясняю для тупых. потому что путину его заключоные ему и нафиг не надо . а вот нам наши надо. вот они и играются с количеством.
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а давайте будем...***** будет набирать заложников а мы менят и так бесконечно. плюс еще он их вербует как савченко
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Не можна так йому писати, бо він прихильник Зе.
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Я ТАК понимаю что все остальные по барабану а вот водилу с тягача бука и нач пво снежного вытащить понадобилось срочно пока их не успели допросить прокуроры с нидерландов
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Так и есть походу. Свидетелей по БУК, Вышинского и еще ключевых росийских фигур отдадим, а нам дадут моряков, которых и так должны были отдать и перебежчиков которые недавно на машине сами заехали на вражескую территорию и сдались.
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а я вот что думаю по поводу пленных. освобождать их нужно только через международное давление благотворительные организации и сми. никаких договорняков на обмены. как бы цинично это не звучало. по той простой причине что с открытой границей россия может набрать столько заложников сколько захочет в любой день. не говоря уже о крымских татарах которые там живут. а пленных они еще и вербуют как савченко. и договрняки эти только подталкивают ***** это делать. ведь как приятно когда все тебя упрашивают вернуть пленных... а ****** и враги Украины вроде зеленского и медведчука пиарятся на этом.
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Простая арифметика. Завтра ети нами отпущеные 208 росийских боевиков опять возьмут оружие и убьют наших 208 людей так как сейчас на фронте потери примерно 1 к 1. В итоге мы освобождаем 69 наших неизвестно кого, половина которых полюбому будет уголовники и дизертиры, а теряем 208.
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Тобто відомо про 150 наших, а нам віддають лише 69. Це все, що треба знати про ці домовленості.
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нужно в конституцию внести поправочку - запретить балотироватся проросийским депутатам, иначе заложников будет больше, мы все станем заложниками ...
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як завжди дурять нас....завжди від них в декілька разів меньше віддають...притримують собаки....брешуть..... то бува алкашів і зеків сують на обмін. нахватають для обміну кількість.... наші з яким трудом наловлять цю сепарню... а потім віддавай їх..ото треба меньше світити і казати скільки кого.... бо вони медиковані аферисти... міняти треба...але вимагати дійсно всіх...особливо тих хто уже там по 3-5 років сидять..це просто жах...немає слів ...((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоговорились готовить к взаимному освобождению подтвержденных лиц в формате 69 на 208, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске
 
 
 
 
 
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