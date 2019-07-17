 Почти 240 абитуриентов из Луганской области подали документы на поступление в вузы через образовательные центры

Об этом сообщила Татьяна Поскрякова, начальник отдела профессионального образования и науки Департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день в области работает девять образовательных центров "Донбасс-Украина", в которые уже обратились за консультацией 562 человека. 238 - подали документы через ОЦ по Луганской области, 54 из них - абитуриенты с неподконтрольных территорий - подали документы с временной справкой", - рассказала она.

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В свою очередь, руководитель Фонда "Открытая политика" Ирина Жданова рассказала об информационной кампании и работе "горячей линии" для абитуриентов, работающей уже 4-й год при поддержке ЮНИСЕФ и USAID: "Горячая линия Фонда "Открытая политика" за эти годы приняла более 30 тысяч звонков. Из них около 5 тысяч звонков - с не контролируемых правительством Украины районов (НПУТ) Донецкой и Луганской областей, территорий вдоль "линии разграничения". За период с января по июнь 2019 года было принято более 3329 звонков, из них 823 - обращения с НПУТ, "линии разграничения".