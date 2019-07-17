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 Российская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев. ФОТО

Российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2017 году была в оккупированном Крыму и назвала полуостров "российским", приехала в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

Российская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев 01

Как написала российская телеведущая в своем Instagram, она прибыла в Киев на поезде, проблем с погранслужбой и таможней Украины у нее не было.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", — написала Борисова.

Во время прогулки по Киеву россиянка опубликовала в соцсети видео Михайловского собора, назвав его "Киево-Печерской Лаврой".

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Борисова также сообщила, что в Украине принимает участие в съемках шоу "Пацанки" для российского телеканала "Пятница", в котором выступила наставницей и будет рассказывать девушкам, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Ранее сообщалось, что в 2017 году Борисова проходила лечение от наркозависимости в оккупированном Крыму.

"Сегодня причастилась и исповедовалась в своей любимой церкви на Самуи. На следующей неделе буду уже в России, в Крыму, — в лагере #НАС, в котором встречи со мной ждут сотни людей", — писала Борисова. Позже этот пост был удален из соцсетей российской телеведущей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138126
 
 
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диалог приехала налаживать, очевидно. ЗЕмышебратья...
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пробником был еврей с эха мацы. это уже "тренд"

скоро лолита пожалует
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Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", - написала Борисова. -- НЕ НАДА "ВСЕ СЮДА". Я ПРОТИВ
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Та это амёба ,она может любые бессмысленные звуки издавать , Российская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев - Цензор.НЕТ 5541надо научить её песне путин-***** ,пусть себе поёт в москве..
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Пограничники скоштували }{уйца! Это не Саакашвили ловить...
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А помните стеллу?...
Теперь шо, каждая тварь о неё потереться может?!
Российская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев - Цензор.НЕТ 6539
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Тобто при Зе можна порушувати закони України і дозволяти в'їжджати росіянам, які порушували кордони України?
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Шльондра скоїла злочин, порушивши державну межу. Де поліція? Де прокуратура? Де поміжна служба? Чи її знову перекинули на захід, щоб поляки не захопили Коломию?
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газ кацапський через територію України , транспортуємо - чому цю Дану не можна транспортувати ?
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ПОТОМУ ЧТО ГАЗ НЕ ГОВОРИТ "КРЫМНАШ, ПУТИНВВЕДИВОЙСКА" И Т.Д.
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Эта приехала и уехала
Даже пост про российский Крым потом снесла
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Программа «Понять. Простить» расскажет о сложных ситуациях, в которых оказываются обычные люди
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Хахлам своїх ************ мало, треба ще о такий імпорт
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Канешно. Бо Они заняты. Чертей ловют...
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В нас відтепер такий от през- миролюбець, отже всім кацапам можна приїздити. Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва - Цензор.НЕТ 5050
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Вроде мелочь. Но большая река начинается с маленького ручейка. Скоро будет потоп. Зебилы, вы хоть плавать умеете? Пригодится ведь.
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Вы сделали это вместе. Всякие кацапские с*чки будут ноги вытирать об Украину.
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можно подумать, в Украине нет ваты, которая расися-расися

У Оппоблока с Медведчуком 13% рейтинга
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев. ФОТО
 
 
 
 
 
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