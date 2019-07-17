 Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.
"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, - подчеркнул президент.
Якщо зебіл цього не враховує - він здає інтереси України. Питання: за що здає?
И они вышли и продолжили службу
Зеля, ты объясни, урод, по какому принципу ты собрался менять наших военнопленных на парашных военных преступников. Значит, тех, кто в данный момент признан парашей находящимися на территории параши и оккупированого ею Крыма, вы с Ху*лом сосчитали, а тех, кто на подвалах разных бывших Моторыл с Гиви- нет???
А теперь скажи, "стратег" ты ё*аный, кто мешает параше переместить часть "сосчитанных" украинских военнопленных в Лугандон и "потерять" их после этого???
Те кто на подвалах они меняются по минскому соглашению все на всех.Там у нас внутренний конфликт.
А те которые на раше то же меняются.
Обмен военнопленными это нормальная практика между сторонами находящимися в конфликте.
Это ты так ООН называешь.
Мне то же не нравится эта площадка,но называть ее парашей как то не хочется.
Тогда мы там в качестве кого?
А ты тот самый микроб под ним живущий.
Там возьми курсы приличного поведения в обществе.
И с чем связана такая благосклонность?
И с чего ты взял, что я пишу из твоего вонючего Ху*лостана?
Флаг моей Чехии с твоей парашной вонючей тряпкой попутал?
У зебилов это бывает: кто из вас и не дальтоник, тот просто тест на наркоту путает с тестом на беременность. У тебя, видать, на эти дела оказались полоски похожие. Проверься ещё раз.
Ты не из своего ********** пишешь потому что у тебя флаг Чехии.
Где вас только подбирают на каких помойках в вашем ольгино.
А вот кацапию из кацапа - ни когда.
Ну тогда ладно.
И только жополизы не меняются.
Угадайте, кого ваяет "король мрамора" Шматько?
Подсказка: когда овощ был президентом - он ваял яныка, когда Тимошенко премьером - ваял ЮВТ...
Я лише про те, що не треба казати про рівноцінний обмін. То добре, що хлопці повернуться. І повертаються вони як і обіцяв ***** не в рамках передвиборчої кампанії Порошенка, ***** їх дотримав в акурат для піару під вибори зєлємойських до праламенту. Тим самим ***** вбиває трьох зайців :
1) завуальовано виконує рішення міжнародного трибуналу від травня цього року про негайне звільнення моряків, при цьому "збергіає обличчя", тому що навіть українська сторона в особі президента пов,язує їх звільнення не з виконанням рішення міжнародного суду, а з просто двостороннім обміном полонених;
2) виграє зиск з торгу там, де він по закону повинен відпустити моряків за принципом "24 на 0", тобто на безумовній і безкомпенсаційній умові;
3) робить значний піар партії зєлємойського на виборах до Верховної Ради. Зачекати зі звільненням моряків як у випадку з Порошенком поки завершиться виборчий процес, ну щоб "не робити піару діючому президентові України", ***** не хоче. Тож його ставка на зєлємойських в Україні очевидна.
Вова, проти кого ти попер ?
Ничего, что Сенцов сидит 6 лет?
А Гриб вообще там скоро помрет..
А Балуха заслали фиг знает куда...и тоже уже еле дышит...
Но начнем ОБМЕН с моряков, которых ***** должно отдать без всякого обмена. Это чтобы помочь ***** выполнить требование Трибунала и не получить санкций?
Дебил, *****!!!( это уже не цитата!)
Твоя баба юля вообще мимо рады пролетает, то ты перекрасился в зеленое, что бы без работы не остаться... такие как ты еще хуже порохоботов...тьфу...
Зато ЗЕбуины аж кипятком сцутся.