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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными всех на всех возможен после уточнения списков, а пока можно начать с военнопленных украинских моряков.

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

Читайте: Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, - подчеркнул президент.

Также читайте: Разговор длился 20 минут и носил прагматичный характер, - Песков раскрыл детали первого общения Путина с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3138123
 
   
 Топ комментарии
 
На кого чи на що збирається міняти?
Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным - Цензор.НЕТ 848
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Расскажи Вовочка что ты Хуйлу пообещал в замен. Я в жисть не поверю что Хуйло просто так, по доброй воле что то бы сделал.
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видно путину срочно нужно на своих условиях вернуть моряков ,зеля шото не договаривает
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Красти це злочин,красти коли йде війна злочин проти держави.І дай Боже щоб всі ці злочинці були наказані,до речі,хто Свинарчуків поставив на ті посади
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Моряків ***** має повернути безо всяких обмінів. Просто повернути, відповідно до рішення Гамбургського трибуналу. Інаше жодне судно під *********** тряпкою до жодного морського порту не має права зайти; не має права навіть стати на рейді.
Якщо зебіл цього не враховує - він здає інтереси України. Питання: за що здає?
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11.07.19 Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков/ Песков. Не Мендель. Это не правильно.
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А чем отличаются военные украинские моряки с оставленного без боя оккупированного Московией Крыма,от наших военных украинских моряков задержанных оккупантами ,когда шли в свои воды через Керченский пролив? Может они не военные моряки или я что то не понимаю? Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 4496
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У крымских моряков была возможность выйти в Украину
И они вышли и продолжили службу
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У крымских моряков да,но они же военные моряки,а военные моряки при родне должны защищать свою территорию, у каждого есть свои обязанности или можно только морской формой хвастаться перед мордовскими девками?
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Москві на стихійному мітингу, викликаному свавіллям влади на виборах до міської думи, вшанували хвилиною мовчання українців і грузин, які загинули у війнах із Росією..
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Чтобы Зе было понятнее почему ему не советуют говорить с Путиным надо было сравнить Пу с наперсточником, а его со случайным прохожим, который мечтает что то выиграть.
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опять в тесле зашкваривался или это тот же ролик с блуждающим ремнем?
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а чому порохофіли так не збуджувались на постійні розмови Офшоренка з ****** ? Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 4110
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Ніхто не проплачував "збудження", вони і не збуджувались
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постийни? ви ж сами писали. шо з алакшом даже )(уйло не хоче размовляти.
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Все правильно: людей украинских надо освобождать из лап рашистов. Молодец Зеленский!
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В Украине столько кремлёвских пастухов,что для обмена можно 1,5 миллиона украинцев вернуть с колоний Московии Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 3767
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Яка ціна? якщо 73% тобі подібних віддати навзаєм - я згоден.
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Скажите, непридурок, а что, вот за такие короткие реплики свиная дупа тоже отстегивает соевые?
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Оце "набіваніє карманов" уже дістало. З підприємств Каломойського суд зняв арешт. Для особливо обдарованих пояснюю: 150 млрд., реально вкрадених Бєнею в Приватбанку Україні не повернути. Оце справжнє набіваніє карманов. А тепер про моряків. Міжнародний суд постановив, що паРашка повинна відпустити полонених. За невиконання цього рішення їй карячаться чергові санкції (арешти власності, суден і т.д.). ВАЗелєнський зливає Україну через цей інцидент, коли треба скликати РБ ООН і вимагати чергових санкцій. Але це не для Сцикла. Ти зібрався воювати з ядерною парашкою Сагайдачним? Ти в кандидати в депутати від Зе вже записався?
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ЗЕро пообеща ***** поменять всех украинцев на кацапов?
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Формат спілкування з українцями обраний вдало. Вільний стиль, потік свідомості, людина переказує свої думки. Петро постійно був в напрузі, бо постійно брехав. Правду казати набагато легше, простіше. Просто кажи правду і все. Тому Мародер з шоблою і програють.
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"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков".

Зеля, ты объясни, урод, по какому принципу ты собрался менять наших военнопленных на парашных военных преступников. Значит, тех, кто в данный момент признан парашей находящимися на территории параши и оккупированого ею Крыма, вы с Ху*лом сосчитали, а тех, кто на подвалах разных бывших Моторыл с Гиви- нет???
А теперь скажи, "стратег" ты ё*аный, кто мешает параше переместить часть "сосчитанных" украинских военнопленных в Лугандон и "потерять" их после этого??? Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 9252
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У зели на удивление правильная стратегия.
Те кто на подвалах они меняются по минскому соглашению все на всех.Там у нас внутренний конфликт.
А те которые на раше то же меняются.
Обмен военнопленными это нормальная практика между сторонами находящимися в конфликте.
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Может, у вас в параше он и "внутренний". Но он не закончится до тех пор, пока ваша параша не будет полностью (физически) уничтожена.
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У кого это у нас на параше?
Это ты так ООН называешь.
Мне то же не нравится эта площадка,но называть ее парашей как то не хочется.
Тогда мы там в качестве кого?
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Единственное что приходит похожее из предметов параши это ободок унитаза.
А ты тот самый микроб под ним живущий.
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Не воняй здесь своей парашей больше. Тобой и через монитор воняет.
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Троль кремлевский иди в спаме отдохни.
Там возьми курсы приличного поведения в обществе.
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И чтец, и жнец, и на Ху*ловской флейте игрец. Вот так вскрывается работа зебилов на Ху*ла. Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 3262
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Кацап,ты меня повысил от порохобота до зебила.
И с чем связана такая благосклонность?
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А где я тебя порохоботом назвал? Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 1642
И с чего ты взял, что я пишу из твоего вонючего Ху*лостана?
Флаг моей Чехии с твоей парашной вонючей тряпкой попутал?
У зебилов это бывает: кто из вас и не дальтоник, тот просто тест на наркоту путает с тестом на беременность. У тебя, видать, на эти дела оказались полоски похожие. Проверься ещё раз.
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Ну да.
Ты не из своего ********** пишешь потому что у тебя флаг Чехии.
Где вас только подбирают на каких помойках в вашем ольгино.
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Ты как дитё тупое. В 21-м веке в Ольгино сидят и срут только тупые зебилы. Вами там весь ваш сарай провонялся. А нормальные люди работают и живут по всему цивилизованному миру, не меняя при этом гражданства Украины. У меня Чехия- это уже 3-я страна по Контракту...
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Кацапа можно вывезти из кацапии в ту же Чехию.
А вот кацапию из кацапа - ни когда.
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А быдло вообще не имеет национальности и места жительства.
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Так ты не кацап,а просто быдло.
Ну тогда ладно.
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І що? Нарізка з двох поїздок. Але контекст зрозумілий. Тому все інше не має значення.
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так он одно предложение без суфлера и дубля снять не может?Актеришка,блин.
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Там не поездка,та й неважливо, дві чи більше поїздок, там на прицепе возили авто, разве не видишь что зеркало сложено ? Т.е, авто даже не приведено в состояние готовности к поездке, оно на стоянке, в стояночном положении.Але контекс зрозумілий-тебе мають за лоха. Все інше не має значення
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Иван любое гавно за своим божеством подъедает с радостным визгом.
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Яке лайно? Це ви, здається, будь який рух Зеленського, будь яке слово обпльовуєте порошенківським лайном. Мерзотна у вас професія.
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Атипичный журналист‏ @jyrnalist 16 июл.

И только жополизы не меняются.
Угадайте, кого ваяет "король мрамора" Шматько?
Подсказка: когда овощ был президентом - он ваял яныка, когда Тимошенко премьером - ваял ЮВТ...

Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 6594
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Подсвинки Пети Параша будут не рады освобождению моряков. Которые кстати находятся в плену именно из-за Парашника.
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Цели кремлевских и хряковских ботов тут совпадают, как, наприклад, и по Саакашвили и т.д.
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Понятно что пропагандониста Вышинського отдадут, а вот Кольченко, Сенцов , Гриб и еще десятки, а если учитывать крымсько-татарских активистов то будут сотни, тоже поменяют ?
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зачем зеле надо картинок до выборов с армией обосрался ну не кто сеё зелёное недоразумение тут всерьёз не воспринимает
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а мародер із своїм бізнес-партнером мертвечуком за останні 3 роки НІКОГО не звільнили!
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моряки не повинні обмінюватися на утримуваних в Україні кацапів, тому що по морякам є рішення міжнародного суду, за яким кацапи повинні їх негайно звільнити ще в травні без будь-яких умов. Тому моряки повинні йти поза "торгом". І саме тому цей обмін нерівноцінний, бо по тим кацапам, що утримуються в Україні немає рішення міжнародних судів про їх начебто незаконне утримання і звільнення, а по українським морякам є.
Я лише про те, що не треба казати про рівноцінний обмін. То добре, що хлопці повернуться. І повертаються вони як і обіцяв ***** не в рамках передвиборчої кампанії Порошенка, ***** їх дотримав в акурат для піару під вибори зєлємойських до праламенту. Тим самим ***** вбиває трьох зайців :
1) завуальовано виконує рішення міжнародного трибуналу від травня цього року про негайне звільнення моряків, при цьому "збергіає обличчя", тому що навіть українська сторона в особі президента пов,язує їх звільнення не з виконанням рішення міжнародного суду, а з просто двостороннім обміном полонених;
2) виграє зиск з торгу там, де він по закону повинен відпустити моряків за принципом "24 на 0", тобто на безумовній і безкомпенсаційній умові;
3) робить значний піар партії зєлємойського на виборах до Верховної Ради. Зачекати зі звільненням моряків як у випадку з Порошенком поки завершиться виборчий процес, ну щоб "не робити піару діючому президентові України", ***** не хоче. Тож його ставка на зєлємойських в Україні очевидна.
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Шо б там хто не абіщал, а рассея не кинуть не может. Ні вєрю шо вона возьме отак і виконає все шо от неї ждуть, ага, читайте історію, стару, нову, найновішу. Недавно Япошек киданула, наобіщала ім острови віддати, і де ті острови ?
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Итак, морской трибунал ООН отдал распоряжение: освободить всех украинских моряков без каких-либо условий. Зе, вместо этого, торгуется.
Вова, проти кого ти попер ? Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 4813
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Ага, начнем обмен с моряков. Сволочь ты сцыкливая!!!
Ничего, что Сенцов сидит 6 лет?
А Гриб вообще там скоро помрет..
А Балуха заслали фиг знает куда...и тоже уже еле дышит...
Но начнем ОБМЕН с моряков, которых ***** должно отдать без всякого обмена. Это чтобы помочь ***** выполнить требование Трибунала и не получить санкций?
Дебил, *****!!!( это уже не цитата!)
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Зеленский молодец-ни о каком торге не говорил-предложил начать отдавать моряков,а порохоботы с мертячуками завизжали хором-пиар,зрада,караул.Порох-хитрец ещё тот-даже подмял под себья националистическую риторику.А ведь как усердно он был занят гораздо более важными делами: ломал через колено Верховную Раду, формируя свою послушное большинство, боролся за устранение оппoзиций и рухов, предлагал на должность генпрокурора тех, кто «сольет» с пользой для него дела видных функционеров режима Януковича, и успешно саботировал антикоррупционные реформы.Уже за это ему,как истинному бендеровцу(г.Бендеры Молдавской ССР)должны там памятник поставить.А жОП метвячки с новинске-аж руки заламывают-кумце,за голоса нам обменяй морячков.Да,все террористы,мля-заложников захватят,передадут и на свободу у корыта меняют.Капец,как земля таких моральных уродов носит.
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Мародерські тролі аж захлинаються лайном, коли харкають по Вовіку. Але це проплачене лайно тільки Вовіку додає рейтингу, а у Порошенка забирає. Російський шпигун сам себе перехитрив і тепер може в Раду і не потрапити з своїм ПЄСиком Обмін всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте почнемо з моряків, - Зеленський розповів про свою розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 9823
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Забыли мнение 30-сребренникового предателя спросить...

Твоя баба юля вообще мимо рады пролетает, то ты перекрасился в зеленое, что бы без работы не остаться... такие как ты еще хуже порохоботов...тьфу...
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Назвать дураком...мало.
Зато ЗЕбуины аж кипятком сцутся.
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Ви це зробитЕ! Але, що буде в "розписці"? Яку частину України Ви здасте? Чи кого нам всунитЕ на їх умовах? Ви вмієте читати документи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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