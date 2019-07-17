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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полиция изъяла агитационные материалы с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция 01

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Спасская неизвестный раздает газеты с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты.

Правоохранители пообщались с человеком, на которого указали свидетели. Правонарушителем оказался житель столицы, 1952 года рождения. Он добровольно отдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему разъяснили нормы ч. 10 ст. 74 (Ограничения по ведению предвыборной агитации) Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

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На пенсионера составили административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3138121
 
   
 Топ комментарии
 
Привітаємо зебілів.
Зробили це разом. Скоро і януковочу заплатите...В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6546
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Судячи з контексту явно по слугах урода пройшлись)
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А на ЦН почему подобную антирекламу позволяют? Закон, вроде, для всех одинаков
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Это положительная реклама навозной мухи ЗЕ-ЗЕ . Отложила личинки в головы 73% в Украине .
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Спасибо, Цензор, все узнали этого "чорта" 😂
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пенсіонера затримали, а Цензор продовжує його справу, виставляючи фото В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8066
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Судячи з контексту явно по слугах урода пройшлись)
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Барбра Стрейзанд, у-у-у-у

А если серьезно, то это копирка кацапских законов: критикуешь - арест за критику власти
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И это антиреклама?
Не смешите людей и немедленно освободите пенсионера!
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Привітаємо зебілів.
Зробили це разом. Скоро і януковочу заплатите...В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6546
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Доздравствует петин реформированный суд.
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Тобто тебе зебіла не турбує, як так вийшло, що за п'ять років жодної кримінальної справи по Портнову не було доведено і виграно в суді?
Турбує лише те, що за бездіяльність обвинувачений виграв суд проти сторони обвинувачення?
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Десь з квітня я щоденно впевнююсь, що ви, зебіли - невиправні ідіоти, які постійно плутають причини і їх наслідки.
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Ти правий на всі 100%, - зебіли вони такі. Тому й зебіли.
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От і я про вас, зебілів, так само думаю. Добре, що ми хоч в чомусь дійшли згоди.
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Синдром Даннінга-Крюгера має на увазі зазєлів .
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А хто ж це був? 😁 Хто чорта поминав?
Невже зепрезедент? І поліція зразково-показова тут як тут...
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100% барыги мародера рук дело.
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А чего надписи замазали - как же свобода слова, или вы уже в Говени?
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Свобода слова для правдивого слова, а не лживого.
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Хм....а не этим ли цензор только и занимался в последние месяцы относительно одного из кандидатов в Президенты? И как видите без каких-либо последствий! В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4629
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Правоохранители пообщались с человеком, на которого указали свидетели. Источник: https://censor.net.ua/n3138121
Вже сьогодні викладав. Але тут буде дуже доречно...
В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1076
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Карочє, ждем "чесних" виборів. Авакян вже готовий)
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Баканов
Я насчет этого черта..... В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2784

Вот как я прочел..
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А в агитационих видеороликах по ТВ нет антиреклами? Нашли кого для устрашения наказать, прихвостни слуг, не известно кого.
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Був Зек, а тепер Зе. Апогей примитивизма.
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В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция. ФОТО На пенсионера составили административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.Источник: https://censor.net.ua/n3138121

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто йдеться про день проведення референдуму. Зебіли! Якщо ви так ігоноруєте закони України, то кидайте цього пенсіонера у фільтраційний табір Портнова.
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Я навів цитату цієї статті Цензора. Прокоментуйте законність штрафу для цього пенсіонера.
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А если бы с цитатой великого ЗЕ " Украина - порноактриса " это как бы считалось ?
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Капєц , аваковці вже самі трактують Закон . Адже в ст.74 ч.10 мова іде про заборону розповсюдження недостовірних та наклепницьких матеріалів про кандидата , або партію , якщо недостовірний і наклепницький характер встановлено судом . Судом , але не Аваковим ! Бєня добре відгукнувся про рюкзака . Ідемо до бєнєполіцейської Держави ? Поліція на службі олігархів .
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Рабинович в овечье шкуре ВИДЕОСоветский суд приговорил Рабиновича в 1982 г. приговорен Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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