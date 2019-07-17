 В Киеве пенсионер занимался распространением агитационных материалов с политической антирекламой, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Спасская неизвестный раздает газеты с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты.
Правоохранители пообщались с человеком, на которого указали свидетели. Правонарушителем оказался житель столицы, 1952 года рождения. Он добровольно отдал сотрудникам полиции печатные материалы после того, как ему разъяснили нормы ч. 10 ст. 74 (Ограничения по ведению предвыборной агитации) Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
На пенсионера составили административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
А если серьезно, то это копирка кацапских законов: критикуешь - арест за критику власти
Не смешите людей и немедленно освободите пенсионера!
Зробили це разом. Скоро і януковочу заплатите...
Турбує лише те, що за бездіяльність обвинувачений виграв суд проти сторони обвинувачення?
Невже зепрезедент? І поліція зразково-показова тут як тут...
Вже сьогодні викладав. Але тут буде дуже доречно...
Я насчет этого черта.....
Вот как я прочел..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто йдеться про день проведення референдуму. Зебіли! Якщо ви так ігоноруєте закони України, то кидайте цього пенсіонера у фільтраційний табір Портнова.
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