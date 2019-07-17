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 Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд

"Цель Путина и его посланцев - не мир. Их цель - война против нас. Москва не верит слезам. Москва хочет крови. Но мы остановим их и в этот раз".

Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк напомнил, что сегодня, именно в годовщину трагедии MH17, "Медведчук представил в Страсбурге план Путина в отношении Украины и Европы". Суть этого плана России, подчеркнул Арсений Яценюк - "все перекладывают на Украину": "Жертвы, преступления российских военных и боевиков, убийства, изнасилования, пытки. Все, что было уничтожено или вывезено в Россию. За это должна заплатить Украина". По плану Путина, озвученному Медведчуком, "Украина не имеет и не может иметь самостоятельного будущего": "Все будет решать Москва. Так хочет Кремль. У него такая версия истории. Здесь нет украинцев. Не было. Не должно быть".

Согласно плану Кремля, "чтобы как-то сохраниться, Украина должна быть максимально разделена": "Они предлагают автономию для Донбасса. Зачем? Потому что автономия для Донбасса - это повтор сценария, который они уже провернули в Крыму". В это же время, подчеркнул Арсений Яценюк, сам Крым выводится Россией за скобки: "Крым, говорит Москва, принадлежит России. Другого варианта не будет". Европа, согласно плану Путина, должна заплатить Москве "за поддержку идеологии "примирения", плюс - Северный поток-2": "Будете платить всегда, говорит Путин.

Европа, продолжай в том же духе, - по сути, говорит он европейским слушателям. Приглашай медведчуков, допускай российских парламентариев в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, бросай за решетку украинцев. И внимательно следи за новостями: скоро мы придем к твоим следующим территориям - Польше, Венгрии, странам Балтии". "Европа, говорит Путин в день годовщины MH17, ты заплатишь за все, даже за развал Советского Союза. Ты устала, Европа. Рассчитываешь, что пришло время для того, чтобы перевести дыхание, объясниться, договориться. А Путин так не думает. Принимайте его в гости. Он хочет танцевать на могилах европейских надежд. Именно это в Страсбурге сказал сегодня Медведчук", - подчеркнул Арсений Яценюк.

К тому же, напомнил он, сегодня из Москвы пришла еще одна новость: "Путин издал указ об упрощенном режиме предоставления гражданства для своих жертв из Донбасса". Цель Путина и его посланцев - не мир, написал Арсений Яценюк: "Их цель - война против нас". "Пять лет Медведчука оберегали в Украине как безальтернативного посредника. Дооберигалися. Сегодня он выставил свой счет", - подчеркнул лидер "Народного фронта". "Москва не верит слезам. Москва хочет крови. Но мы остановим их и в этот раз", - написал Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3138120
 
   
 Топ комментарии
 
Так ты дострой свой заборчик, и все буде ок))
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То йди будуй паркан, а не триндиш.
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Мастер словесности, как петя, и больше ничего.
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Так ты дострой свой заборчик, и все буде ок))
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Войну заканчивают, а Порошенко, Яценюк и компания зарабатывали миллиарды на крови. Не хотят терять кровавые доходы, боятся правды, боятся суда.
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Мастер словесности, как петя, и больше ничего.
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сеня, все проще
если чекисты потеряют власть, их ждет турма с конфискацией, пожизненное и т.п.
потому что начудили много, и сейчас, и раньше по ходу к власти, и в совке. А оно ж все в архивах
поэтому будут стоять до немогу, а идей у них никаких, одна пропаганда
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И это говорит вороватая гнида танцевавшая на тех кто погиб на Майдане !!! Ну и тварь ...
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Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

(с) курінний отаман Очевиденко
...
А ми ж вірили, що Моржова Хмизда за мир-дружбу-жуйку, і раптом такий пердімонокль.
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Що це порохочмошне розщебеталося, мабуть перед виборами
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Петро його з'їв, а ти кажеш порохочмошне... Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд - Цензор.НЕТ 7126
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А где этот план можно почитать?
То что эта ...... подготовила какое то г...о для Украины - не сомневаюсь. Но предпочитаю знать подробности из первоисточника, а не от заангажированных с той или другой стороны "коментаторов"
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Ещё один ярый защитник Украины выискался. А когда премьер воевал и разворовывать страну то почему то думал о своём кармане, а не о стране.
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А мне понравилось, как Кролик сказал, что ***** хочет танцевать на могилах европейских надежд. Если вникнуть в сказанное, то, как говорится, не убрать и не добавить.
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Так то оно так,но как только вне власти все говорят правильные вещи,а при власти только воровство
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Пуйло не танцює, танцюють 70% зебілів, - пуйло наярює на баяні, а сопля акомпонує на роялі
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От таких высказываний веет Японией

Самурай Яценюк.
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Нашел этот "План".
Он весь построен на весьма спорных "соц. опросах" Центра «Социальный мониторинг»,
Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Весь детально прочитать еще не успел, но в принципе достаточно посмотреть самые первые графики неких "соц опросов", чтобы понять к чему дальше будут клонить. - Именно к тому о чем пишет Яценюк
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Допоки українці не почнуть голосувати за українців не буде в Україні миру.
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я знову ж, в 2947-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Сеня столько рассказал о Путине, что можно подумать что они живут в одном доме! Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій - Цензор.НЕТ 3747
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд
 
 
 
 
 
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