 Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд

Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем блоге на Цензор.НЕТ.
Арсений Яценюк напомнил, что сегодня, именно в годовщину трагедии MH17, "Медведчук представил в Страсбурге план Путина в отношении Украины и Европы". Суть этого плана России, подчеркнул Арсений Яценюк - "все перекладывают на Украину": "Жертвы, преступления российских военных и боевиков, убийства, изнасилования, пытки. Все, что было уничтожено или вывезено в Россию. За это должна заплатить Украина". По плану Путина, озвученному Медведчуком, "Украина не имеет и не может иметь самостоятельного будущего": "Все будет решать Москва. Так хочет Кремль. У него такая версия истории. Здесь нет украинцев. Не было. Не должно быть".
Согласно плану Кремля, "чтобы как-то сохраниться, Украина должна быть максимально разделена": "Они предлагают автономию для Донбасса. Зачем? Потому что автономия для Донбасса - это повтор сценария, который они уже провернули в Крыму". В это же время, подчеркнул Арсений Яценюк, сам Крым выводится Россией за скобки: "Крым, говорит Москва, принадлежит России. Другого варианта не будет". Европа, согласно плану Путина, должна заплатить Москве "за поддержку идеологии "примирения", плюс - Северный поток-2": "Будете платить всегда, говорит Путин.
Европа, продолжай в том же духе, - по сути, говорит он европейским слушателям. Приглашай медведчуков, допускай российских парламентариев в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, бросай за решетку украинцев. И внимательно следи за новостями: скоро мы придем к твоим следующим территориям - Польше, Венгрии, странам Балтии". "Европа, говорит Путин в день годовщины MH17, ты заплатишь за все, даже за развал Советского Союза. Ты устала, Европа. Рассчитываешь, что пришло время для того, чтобы перевести дыхание, объясниться, договориться. А Путин так не думает. Принимайте его в гости. Он хочет танцевать на могилах европейских надежд. Именно это в Страсбурге сказал сегодня Медведчук", - подчеркнул Арсений Яценюк.
К тому же, напомнил он, сегодня из Москвы пришла еще одна новость: "Путин издал указ об упрощенном режиме предоставления гражданства для своих жертв из Донбасса". Цель Путина и его посланцев - не мир, написал Арсений Яценюк: "Их цель - война против нас". "Пять лет Медведчука оберегали в Украине как безальтернативного посредника. Дооберигалися. Сегодня он выставил свой счет", - подчеркнул лидер "Народного фронта". "Москва не верит слезам. Москва хочет крови. Но мы остановим их и в этот раз", - написал Арсений Яценюк.
если чекисты потеряют власть, их ждет турма с конфискацией, пожизненное и т.п.
потому что начудили много, и сейчас, и раньше по ходу к власти, и в совке. А оно ж все в архивах
поэтому будут стоять до немогу, а идей у них никаких, одна пропаганда
(с) курінний отаман Очевиденко
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А ми ж вірили, що Моржова Хмизда за мир-дружбу-жуйку, і раптом такий пердімонокль.
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То что эта ...... подготовила какое то г...о для Украины - не сомневаюсь. Но предпочитаю знать подробности из первоисточника, а не от заангажированных с той или другой стороны "коментаторов"
Самурай Яценюк.
Он весь построен на весьма спорных "соц. опросах" Центра «Социальный мониторинг»,
Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.
Весь детально прочитать еще не успел, но в принципе достаточно посмотреть самые первые графики неких "соц опросов", чтобы понять к чему дальше будут клонить. - Именно к тому о чем пишет Яценюк