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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2176) переговоры (3662) нормандская четверка (588)

 Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки" после еще одной встречи представителей Франции, Германии, Украины и России.

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что "нормандский формат" не работал два года.

"12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенная. И через одну встречу будут пытаться встретиться четыре лидера - это президент Украины, президент России Владимир Путин, это будет Ангела Меркель и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. Я думаю, что таким образом мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский

Зеленский сказал, что не знает, почему бывшая власть не останаила войну.

"Я не знаю всех оснований, условий - почему они этого не хотели, почему они это тормозили. При этом общались они с президентом Российской Федерации очень много раз, я знаю об этом из разных источников", - отметил Зеленский.

Также читайте: Тема миротворческой миссии на Донбассе не затрагивалась на встрече советников лидеров "нормандской четверки", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3138119
 
   
 Топ комментарии
 
ти просто звик до запаху гівна і тебе інстинктивно до нього тягне.... може ти копрофіл, а не зеофіл? Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2323
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це в нього пересувний офіс в цьому евакуаторі? всі відео записані за кермом авто, яке постійно кудись перевозять Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4391
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оно не ради заявы сделало заяву- оно село за руль чтобы сбить хайп после крыши джипа ниже руля его авто... ЕМУ ЧИХАТЬ НА РАБОТУ ПРЕЗИКА
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Войне на Донбассе конец. Не будут гибнуть люди. Не будут заработывать на войне, списывая миллиарды на обстрелы. Начнет развиваться экономика. На всем Донбассе будет украинский флаг.
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опоблок?а восстанавливать будем за ваш счет?амнистию бандитам,всу в тюрьмы и главное снимем санкции с рф и заживем по братски
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Ні, після зепримирення, двоголова курка стане офіційною в Україні!
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Чем больше хрякотроли выливают говна на ЗЕ, тем больше я убеждаюсь, что он все делает правильно.
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ти просто звик до запаху гівна і тебе інстинктивно до нього тягне.... може ти копрофіл, а не зеофіл? Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2323
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Вы тупые до сих пор не поняли, что черный пиар - это бумеранг. Хряк уже набрал один раз позорные 25%, а теперь пусть попробует попасть в Раду.
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який чорний піар може бути в клоуна? все має бути весело
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Зебенятко замочил телеса в фекальном Одесском сбросе.Отмывай
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Кирпич! Я еще помню как ты за рыгов топило!
Жив, хараняка!
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це в нього пересувний офіс в цьому евакуаторі? всі відео записані за кермом авто, яке постійно кудись перевозять Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4391
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Змонтували трохи нижче уже, а то тесла на пів криші вища за якогось офроада була. Гіпербул прям якийся...на вакуаторі.
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я зауважив.... може на буксирі тягають
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Все страны Нормандского формата - последовательные враги Украины, ее стремлений в ЕС и НАТО.
Кроме самой Украины. Или уже нет?
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тепер головне, щоб столицю Німеччини шМендель не перенесла в якийсь Мюнхен Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2188
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оно не ради заявы сделало заяву- оно село за руль чтобы сбить хайп после крыши джипа ниже руля его авто... ЕМУ ЧИХАТЬ НА РАБОТУ ПРЕЗИКА
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он в роли президента в найхеровишном исполнении выполняет функцию презика коломойского отлично!
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Через одну встречу, попросите в переговорке рояль поставить... Может результатов и не будет, зато весело
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Цікаво, на скільки сторінок під цією статтею вистачить соєвої публіки?
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А я не знаю який був раніше ваш нік, коли ви до мене зверталися. Але бачу, що аналітику ви не даєте, а лише кидаєтеся лайном.
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У вападку спілкування тут з особами, котрі при любій нагоді кричать:"Все пропало!Зрада!", я використовую правило: "Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опустіться до їх рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом". Якось так.
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оно шо опять в тесле на эвакуаторе катается? Торчок отборный идиот, конечно
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Ну я так понимаю, что Зеля так и не понимает, чем закончится дипломатическое решение проблемы. Один идиот незаконно согласился на этот Минский бред, другой решил его воплотить в жизнь.
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"мінський брєд" дав нам час підготувати армію
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К чему???? Это, чтобы Свинарчуки и им подобные набили себе карман. Керченская История наглядно показала, чего стоит наша Армия, вернее флот в боестолкновении не с полубандитскими формирования и, а с регулярной Армией. Печальный результат известен...
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свинярчук, сподіваюсь, своє рішення суду отримає.... Керченська історія - була спланована акція, на яку каци попалися....там була мета показати всьому світові, що мокші захопили Азовське море
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Керченская История показала миру, что мы как были слабак и, так и остались. А слабых бьют всегда и везде. И реакция мира это показала. Дальше дипломатических демаршей дело не дошло. А через пол года Рашке пригласили в ПАСЕ. Вот это и наглядный результат в том числе и Керченской истории
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не все так просто - є рішення міжнародного трибуналу, ********* його не виконує....далі можуть бути наслідки ....
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ано не в курсе,ано за илавайск знает и свинарчука
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"Я не знаю........"! Потому что предыдущую купить не получалось!
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Сматрите, сматрите! В этат раз я не на лафете!
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А зачем вовка зеркало сложил во время движения?))))))
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Поплавал в гуано можно пересесть и на прицеп
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С вероятностью 0.999999999 Зеленский просрет Украину. Вот просто просрет и всё - чудес не бывает. При этом он и сам не против её просрать, она для него не ценность.
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Шмаркля и его зе ко-команда явно отстает...
После зашквара с ремнем безопасности, мини-джипом и сложенным зеркалом новый ролик, где полудурку дали порулить, выглядит как оправдание и может вызвать только РЕГОТ!
Даже зе-аудитория начинает прозревать от этого "Квартала"...
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У ЗЕкобілів очі на вилупі від ейфорії перемоги їх кандидата. Вони ще в холодильник не дивились і платіжок не отримали.
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Зеленский сказал, что не знает, почему бывшая власть не останавила войну. Источник: https://censor.net.ua/v3138119
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Всім відомо, що Зеленський дуже любить швидко звільняти чиновникцв, а тут ціла аналітична служба і помічники не доповіли чому стара влада не зупинила війну. От нехай тепер звільняє всю службу і радників: Портнова, Разумкова, Богдана...
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Если так быстро всё закрутилось в переговорах с Россией, то это вовсе не значит, что Россия пошла на уступки, это значит, что Зеленский пошёл на уступки, причем на такие, которые называются "просрать Украину".
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бгг,как началось,так и продолжается уже 3 месяц не попускает
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Я так понимаю, сообщать «важные шаги» для страны при «езде» на Tesla или что там у него (Зеленского) за авто - такой тренд...........☹️
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12 послов отозвать а потом спрашивать,чего они там с пыней обсуждают,дибилы бл*дь
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Цей гівноролик як й інші його відеовисери залайканий , зализаний зе... самі знаєте ким... рівень блювотини зашкалює!
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это что?за рулем комбайна?пахарь в поле
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знову чергове кіно від голобородька...руськоговорящая щелепа вєщаєт...чмо шутівське...
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Просмотрел последний ролик.Что резануло слух - фраза прекратить войну.Войну можно прекратить победив или проиграв.Что имеет ввиду этот чел?Рф уже не оккупировала донбасс,а поддерживает этим территориям и списки у людей,которые контролируют лднр.Не россияне,а какие то люди.Весь мир знает,что рф оккупировала донбасс,а он не знает?Начался отвод от ответственности,рф,за развязанную войну и начал этот отвод ПРЕЗИДЕНТ страны, территорию которой оккупировали.Что ожидать от ЕС?Правильно,помощи.Если вы сами СДАЕТЕСЬ,то какого хрена они будут вас поддерживать.Капитуляст.
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Вовік а давай дірку з вєліком засеромо новим пріколом - САМ за рульом і авто мімо ( з кришами на належному рівні) - ТА ЖОДНОЇ З КОРТЕЖУ . ОТО зедебілята возрадуються!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский
 
 
 
 
 
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