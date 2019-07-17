 На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Она отметила: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:
- подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;
- повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;
- обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств.
Завершено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НВФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.
В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.
В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения - эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности.
Есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса".
А когда мародер 19 раз объявлял - была перемога.
Порох на колени перед Уйлом вставать НЕ ОБЕЩАЛ.
И мир "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" тем более НЕ ОБЕЩАЛ!
Так, порохоботе? LOL
А чем будет заниматься в это время Уйло - договорились?
Ти диви, який вуйко Путін добрий.
Сайдик и все ОБСЕ рады! Но помните, ОБСЕ в Грузии работало с 1991 года, в 2008 году комиссары ЕС дружно предали грузинов., сообщив, что не знают, кто в кого стреляет. В Чечне ОБСЕ провело выборы, выбрали Масхадова, потом его убили, что сделали европееецы? Правильно, забили.
ибо отех хватает от силы часов на 10-12 и то... не всегда
***
перемирие длиться ровно столько, сколько надо, чтобы перезарядить оружие
и рассеялся дым от последнего выстрела...
Ну что ж посмотрим........