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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (18954) перемирие (1088) Олифер (215)

 На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала прекращения огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке  пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:

- подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;

- повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

- обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание ТКГ по Донбассу проходит в Минске

Завершено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НВФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения - эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности.

Есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3138118
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы сейчас расскажут, что эта капитуляцыя.
А когда мародер 19 раз объявлял - была перемога.
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Договорились о прекращении огня Украиной.
А чем будет заниматься в это время Уйло - договорились?
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Порохоботы сейчас расскажут, что эта капитуляцыя.
А когда мародер 19 раз объявлял - была перемога.
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Тут есть отличие, раньше было "бессрочное прекращение огня" и "тишина", а сейчас очень важный пункт - деполитизация символики. Вроде так незаметно и корректно написан, но он очень важен
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Договорняк - Украина возвращает территории под свой флаг, с Московии снимают санкции за Донбасс.
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шо за "деполизация"?..сожгут власовские тряпки на пл Членина в Донецке???
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Нет, речь идёт по всей видимости о тех тряпках, что на мосту
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Что Кучма и его Дарка при Пете,. что Кучма и его Дарка при Зеле... Ничего не поменялось, разве что действительно наши войска развели.
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Ну да, чем больше рабокацапские ********** и продажные хрякотроли ругают ЗЕ, тем больше я убеждаюсь, что он все делает правильно.
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Ну ты и сравнил, ЗЕ-тыпил.
Порох на колени перед Уйлом вставать НЕ ОБЕЩАЛ.
И мир "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" тем более НЕ ОБЕЩАЛ!
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забула, кучмівська курва, додати, що вогонь, як і раніше, буде припинено тільки з нашого боку На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер - Цензор.НЕТ 4264
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Кто-нибудь считает, это которое по порядку? На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер - Цензор.НЕТ 3861
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При Порошенке такого не было!!!

Так, порохоботе? LOL
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Договорились о прекращении огня Украиной.
А чем будет заниматься в это время Уйло - договорились?
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Посмотрим, если правда. Нравится пункт про "деполитизацию", то есть по сути, реинтеграция земли в Украину... Если это все действительно будет так, то это будет большая победа.
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Поживем увидим! Только вот полное выполнение «Минска» не возможно в принципе! Так что либо врут все как всегда, либо договорились сделать очередное ПМР.
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І власне опівночі перед виборами? Не 22, не 19?
Ти диви, який вуйко Путін добрий.
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Это означает, что Россия на долго в Донбассе. Да , здравствует Приднестровья - 2 !
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Дебальцево... По Минским соглашениям, подконтрольно должно быть Украине... Или это другие Минские, о твердой приверженности которым мы сообщаем?
Сайдик и все ОБСЕ рады! Но помните, ОБСЕ в Грузии работало с 1991 года, в 2008 году комиссары ЕС дружно предали грузинов., сообщив, что не знают, кто в кого стреляет. В Чечне ОБСЕ провело выборы, выбрали Масхадова, потом его убили, что сделали европееецы? Правильно, забили.
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более того..шлендра Тальявини объявила Грузию в непропроциональном применении сылы!, КАрл!!, русские точками у шмаляли по Гори, а их обвинили в приминении силы!!
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Это таки достижение новой команды. Интересно сколько на этот раз будут не стрелять? Кстати смотрел дыркина, так он плакался, что ряды террористов редеют как роса на солнце, а пополнения слёзы. Так кому выгодно перемирие - нам или таки террористам, чтоб пополнится? Вот в чём вопрос?
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России . Она будет на Донбассе , и с неё ещё и санкции снимут
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Кучма с олифер стараются ***** угодить - фули крыша всех постсоветских казнокрадов и олигархов-паразитов.
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Зебилы , это победа , только не ваша , путина . Вы получили Приднестровье- 2 , а с путина снимут санкции
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Подождите еще несколько постов, и напишите снова. Спасибо!
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А что ты сделал для раненых? А ты хоть раз смотрел вдовам в глаза?
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Ты к кому обращаешься зебилы? Их тут нема. Сегодня видел под магазином зе-агитаторов, так вокруг них одни бабушки и копошились-суетились-шубуршали причём стаями и косяками.
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Ага, тоже самое. Но есть примерно 15 процентов надежды.
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5 ... не более ))))
ибо отех хватает от силы часов на 10-12 и то... не всегда
***
перемирие длиться ровно столько, сколько надо, чтобы перезарядить оружие
и рассеялся дым от последнего выстрела...
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Надо просто заставить подписать перемирие Яроша и другие отряды!
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Зебилы , в телефоном разговоре Путин и Зеля о чем говорили ? О том что Зеля сливает сначала Донбас , а потом и Украину в целом
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Порося з ними 300 разів домовлявся,паскуда,Зеля таке саме падло.
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Уже миллион раз дАгАваривались, а толку? С кацапней договариваться все равно, что...
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Особенно, если договаривается насквозь лживый враг Украины кучма.
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то есть, как всегда в одностороннем порядке, подставим своих солдат.... дошло же в последнее время на эту туфту не вестись....
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Мир любой ценой, означает лишь мир за счёт Украины. Превратят огонь и встанет вопрос о выборах при открытой границе под контролем слепой и глухой ОБСЕ. И что после этого получим.??? Мальдивский Хряк постарался. Теперь и Зеля в это говно с разгону летит.
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Что, опять? А что со старым прекращением огня?
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Наша пісня гарна нова, починаєм іі знову. С кацамі ватними домовлятись себе не поважать, вони немають ні совісті, ні честі.
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Договорились о «прекращении огня».........
Ну что ж посмотрим........
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Мне болььше всего понравилось, что прекращение огня с "деполитизацией" тупин подкрепил указом о холопизации Донбасса с раздачей куриных паспортов. Отличное начало для перемирия, не правда ли?
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прекращение огня возможно только пойдя на уступки куйлу, иначе зачем он этот огонь затевал, значит зеля уже договорился удовлетворить куйло во всех хотелках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер
 
 
 
 
 
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